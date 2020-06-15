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Отечественные и международные эксперты позитивно оценили законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук

Отечественные и международные эксперты позитивно оценили законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук

Законопроект о народовластии через всеукраинский референдум получил позитивную оценку отечественных и международных экспертов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Мы получили позитивные рецензии и от украинских ведущих институций, которые занимаются сферой народовластия, прямой демократии, и от международных институций. И поэтому я призываю при рассмотрении этого законопроекта все-таки больше говорить о содержательной составляющей, чем о политических дивидендах для отдельных политических фракций и групп", - отметил Стефанчук.

Он напомнил, что законопроект прошел всенародное обсуждение, для чего был обнародован на сайте Верховной Рады на украинском и английском языках.

Напомним, Верховная Рада в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект о народовластии через украинский референдум, а также доработанную программу действий Кабинета Министров.

Также читайте: Законопроект о возможном изменении территории страны направлен только на ее увеличение, - Стефанчук

Автор: 

референдум (1504) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+26
Надеемся, международные эксперты не с паРашки оказались?...
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15.06.2020 12:03
+21
Зелёные мрази готовят Украину к сдаче *********
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15.06.2020 12:04
+15
Готовят узаконить сдачу наших земель ********* через референдум, УБЛЮДКИ.
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15.06.2020 12:06
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Надеемся, международные эксперты не с паРашки оказались?...
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15.06.2020 12:03 Ответить
нет с Абхазии.
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15.06.2020 12:05 Ответить
Не надейся Это армянские и российские эксперты)))
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15.06.2020 12:09 Ответить
Мне первая мысль, когда прочитал заголовок, была такая же!
Причем был уверен, что кто именно эти "международные эксперты" не будет указано и был прав!
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15.06.2020 12:10 Ответить
Зелёные мрази готовят Украину к сдаче *********
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15.06.2020 12:04 Ответить
Та какие дивиденты, лишь бы Народу всласть жилось.
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15.06.2020 12:04 Ответить
Відразу пригадалось https://www.youtube.com/watch?v=PDIe-ZNM2Sg
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15.06.2020 12:05 Ответить
Ага, трындёжь наглый! Просто выборы осенью, надо с лохторатом позаигрывать. Негодяи.
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15.06.2020 12:05 Ответить
14 ЧЕР 2020 "До місцевих виборів жодне з питань не буде виноситися на референдум," - про це заявила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Інтер".

Вітчизняні та міжнародні експерти позитивно оцінили законопроєкт про всеукраїнський референдум, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 74
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15.06.2020 12:10 Ответить
Сам законопроект заигрывание.....отдыхайТЕ!
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15.06.2020 12:12 Ответить
Каких именно украинских и международных институций, занимающихся народовластием?
Например, медведчуковские только и галдят о народовластии.

За каждой НЕконкретикой зеленых прячется какая-то манипуляция и подлость.
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15.06.2020 12:05 Ответить
Отечественные и международные эксперты позитивно оценили законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8843
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15.06.2020 12:05 Ответить
не бережет себя, все о референдуме думает.
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15.06.2020 12:07 Ответить
у международных экспертов в стране узаконен референдум? И какой референдум во время войны.
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15.06.2020 12:06 Ответить
Готовят узаконить сдачу наших земель ********* через референдум, УБЛЮДКИ.
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15.06.2020 12:06 Ответить
Эксперты Медведчука и СНГ.....
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15.06.2020 12:07 Ответить
Прямо сейчас идет допрос ПА Порошенко !??! НА ЛИЦО контрпереворот ! Промолчим?
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15.06.2020 12:08 Ответить
Звичайно - ні...
Баригу - підарешт!
Основних підбарижників - також!
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15.06.2020 13:07 Ответить
Законопроект также предполагает создание автоматизированной информационно-аналитической системы, с помощью которой граждане смогут поддержать инициативу о проведении референдума, а так же проголосовать на нем.Источник: https://censor.net/n3200842

Произойдет хакерская атака для изменения итогов голосования и тогда попробуй проверить, когда не будет бюлетней. А учитывая как личные данные граждан Украины попадают в сети интернет, то возникает большой вопрос по истинности результатов голосования.
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15.06.2020 12:08 Ответить
Там и без хакерской атаки нихрена нельзя будет проверить!
Систему будет контролировать власть, понадобился референдум - внесли нужные данные в систему и на этом основании инициировали референдум. А кто будет проверять и зачем и как?! Ведь сами данные в системе не имеют юридических последствий, они наступают только после инициирования референдума и имплементации его результатов
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15.06.2020 12:16 Ответить
"Он напомнил, что законопроект прошел всенародное обсуждение, для чего был обнародован на сайте Верховной Рады на украинском и английском языках."

.......и сколько это(приблизительно) Украинского народа прочитало этот законопроект и обсудило?..... ....вот жутко интересно..
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15.06.2020 12:09 Ответить
Якщо в Раді є Карабас-Барабас, то повинен бути і Дуримар, кіт Базіліо і пройдоха Анфіса.
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15.06.2020 12:17 Ответить
международные эксперты каких стран? расеи и венгрии?
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15.06.2020 12:17 Ответить
"Огласите ВЕСЬ список... пожалуйста ...." (с)
И "Помедленнее - я записываю..." (с)
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15.06.2020 12:31 Ответить
Вот только почему-то об этом ничего не слышно от международных экспертов, а слушно очередную ложь ЗЕленых предателей Украины.
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15.06.2020 12:31 Ответить
Каналы олигархов поработают над тем, что бы украинский ватный народ проголосовал на этих референдумах и против вступления в НАТО и против вступления в ЕС. Для этого Путин и Зе сговорились протянуть этот закон о референдуме. Путину даже не нужно будет воевать. Украинский народ сам проголосует за возвращение себя в российское стойло. Народу надо было прислушаться к блеянию Зе о референдумах и задуматься, прежде чем бежать голосовать за Зе, лишь потому, что канал Коломойского их на это лихо накрутил.
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15.06.2020 12:33 Ответить
Ну, українські інституціїї - це зрозуміло. А міжнародні - це з рашки, чи інших країн СНД або якихось островів?
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15.06.2020 12:53 Ответить
Конкретно хто ці експерти "міжнародні".............з країни агресора. Китаю, Гондурасу!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.06.2020 12:55 Ответить
"Референдум по этому вопросу не нужен, т.к. избиратели выписали мандат доверия Зе" ((c) Стефанчук)
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15.06.2020 12:56 Ответить
Все вірно.
Адже є багато питань які потрібно вирішити шляхом референдуму, а не кричати про "волю народу" та влаштовувати "майдани".
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15.06.2020 13:06 Ответить
Це експерти тіпа Шарія і Рабіновича? А міжнародні тіпа Жиріновського і Козака?
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15.06.2020 13:47 Ответить
Вітчизняні та міжнародні експерти позитивно оцінили законопроєкт про всеукраїнський референдум, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5987
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15.06.2020 14:35 Ответить
Усі заяви зелених потрібно перевіряти, бо переважно брехливі.
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15.06.2020 23:18 Ответить
 
 