Отечественные и международные эксперты позитивно оценили законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук
Законопроект о народовластии через всеукраинский референдум получил позитивную оценку отечественных и международных экспертов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Мы получили позитивные рецензии и от украинских ведущих институций, которые занимаются сферой народовластия, прямой демократии, и от международных институций. И поэтому я призываю при рассмотрении этого законопроекта все-таки больше говорить о содержательной составляющей, чем о политических дивидендах для отдельных политических фракций и групп", - отметил Стефанчук.
Он напомнил, что законопроект прошел всенародное обсуждение, для чего был обнародован на сайте Верховной Рады на украинском и английском языках.
Напомним, Верховная Рада в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект о народовластии через украинский референдум, а также доработанную программу действий Кабинета Министров.
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Причем был уверен, что кто именно эти "международные эксперты" не будет указано и был прав!
Например, медведчуковские только и галдят о народовластии.
За каждой НЕконкретикой зеленых прячется какая-то манипуляция и подлость.
Баригу - підарешт!
Основних підбарижників - також!
Произойдет хакерская атака для изменения итогов голосования и тогда попробуй проверить, когда не будет бюлетней. А учитывая как личные данные граждан Украины попадают в сети интернет, то возникает большой вопрос по истинности результатов голосования.
Систему будет контролировать власть, понадобился референдум - внесли нужные данные в систему и на этом основании инициировали референдум. А кто будет проверять и зачем и как?! Ведь сами данные в системе не имеют юридических последствий, они наступают только после инициирования референдума и имплементации его результатов
.......и сколько это(приблизительно) Украинского народа прочитало этот законопроект и обсудило?..... ....вот жутко интересно..
И "Помедленнее - я записываю..." (с)
Адже є багато питань які потрібно вирішити шляхом референдуму, а не кричати про "волю народу" та влаштовувати "майдани".