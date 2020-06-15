Отечественные и международные эксперты позитивно оценили законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук

Законопроект о народовластии через всеукраинский референдум получил позитивную оценку отечественных и международных экспертов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Мы получили позитивные рецензии и от украинских ведущих институций, которые занимаются сферой народовластия, прямой демократии, и от международных институций. И поэтому я призываю при рассмотрении этого законопроекта все-таки больше говорить о содержательной составляющей, чем о политических дивидендах для отдельных политических фракций и групп", - отметил Стефанчук.

Он напомнил, что законопроект прошел всенародное обсуждение, для чего был обнародован на сайте Верховной Рады на украинском и английском языках.

Напомним, Верховная Рада в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект о народовластии через украинский референдум, а также доработанную программу действий Кабинета Министров.

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