Вітчизняні та міжнародні експерти позитивно оцінили законопроєкт про всеукраїнський референдум, - Стефанчук
Законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум отримав позитивну оцінку вітчизняних і міжнародних експертів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Ми отримали позитивні рецензії і від українських провідних інституцій, які займаються сферою народовладдя, прямої демократії, і від міжнародних інституцій. І тому я закликаю при розгляді цього законопроєкту все-таки більше говорити про змістовну складову, ніж про політичні дивіденди для окремих політичних фракцій і груп", - зазначив Стефанчук.
Він нагадав, що законопроєкт пройшов всенародне обговорення, для чого був оприлюднений на сайті Верховної Ради українською та англійською мовами.
Нагадаємо, Верховна Рада в четвер розгляне в першому читанні законопроєкт про народовладдя через український референдум, а також доопрацьовану програму дій Кабінету Міністрів.
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Причем был уверен, что кто именно эти "международные эксперты" не будет указано и был прав!
Например, медведчуковские только и галдят о народовластии.
За каждой НЕконкретикой зеленых прячется какая-то манипуляция и подлость.
Баригу - підарешт!
Основних підбарижників - також!
Произойдет хакерская атака для изменения итогов голосования и тогда попробуй проверить, когда не будет бюлетней. А учитывая как личные данные граждан Украины попадают в сети интернет, то возникает большой вопрос по истинности результатов голосования.
Систему будет контролировать власть, понадобился референдум - внесли нужные данные в систему и на этом основании инициировали референдум. А кто будет проверять и зачем и как?! Ведь сами данные в системе не имеют юридических последствий, они наступают только после инициирования референдума и имплементации его результатов
.......и сколько это(приблизительно) Украинского народа прочитало этот законопроект и обсудило?..... ....вот жутко интересно..
И "Помедленнее - я записываю..." (с)
Адже є багато питань які потрібно вирішити шляхом референдуму, а не кричати про "волю народу" та влаштовувати "майдани".