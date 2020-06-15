Вітчизняні та міжнародні експерти позитивно оцінили законопроєкт про всеукраїнський референдум, - Стефанчук

Законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум отримав позитивну оцінку вітчизняних і міжнародних експертів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Ми отримали позитивні рецензії і від українських провідних інституцій, які займаються сферою народовладдя, прямої демократії, і від міжнародних інституцій. І тому я закликаю при розгляді цього законопроєкту все-таки більше говорити про змістовну складову, ніж про політичні дивіденди для окремих політичних фракцій і груп", - зазначив Стефанчук.

Він нагадав, що законопроєкт пройшов всенародне обговорення, для чого був оприлюднений на сайті Верховної Ради українською та англійською мовами.

Нагадаємо, Верховна Рада в четвер розгляне в першому читанні законопроєкт про народовладдя через український референдум, а також доопрацьовану програму дій Кабінету Міністрів.

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