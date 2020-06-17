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ВР (14812) референдум (626)

Комітет рекомендує Раді підтримати президентський законопроєкт про референдум

Комітет рекомендує Раді підтримати президентський законопроєкт про референдум

Профільний комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує парламенту підтримати президентський законопроєкт про "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" (№3612).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, за таку рекомендацію проголосували 18 членів комітету. Один – проти, чотири – утрималися. 

Перший заступник голови ВР, представник президента Руслан Стефанчук зазначив, представляючи законопроект, що багато суперечок точиться щодо питання територіальної цілісності. За його словами, під час підготовки законопроекту необхідно було враховувати ті обмеження і положення розділу 3 Конституції України, зокрема, що питання, які стосуються зміни території України вирішуються тільки всеукраїнським референдумом.

"Ми не могли обійти цю норму Конституції, так як і не могли внести зміни до Конституції, тому що такі зміни вносяться в цій частині тільки через всеукраїнський референдум, механізму якого не існує. Тому ми записали в статті третій це положення, але одразу поставили запобіжник, що питання, які стосуються порушення територіальної цілісності, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму. Тому ми виписали таким чином, що мова може йти тільки про прирощення території України і жодним чином ні про яку федералізацію, відокремлення", - наголосив Стефанчук.

Читайте також: Засідання Верховної Ради: на порядку денному законопроєкти про референдум і захист заробітчан. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
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Комитет, в котором большинство слуг?
Какая неожиданность!
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17.06.2020 17:41 Відповісти
Комитет рекомендует Раде поддержать президентский законопроект о референдуме - Цензор.НЕТ 7812
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17.06.2020 17:43 Відповісти
Комитет рекомендует Раде поддержать президентский законопроект о референдуме - Цензор.НЕТ 1534
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17.06.2020 17:41 Відповісти
Марионетки Урода рекомендуют другим Марионеткам Урода поддержать закон Главной Марионетки Урода.
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17.06.2020 17:44 Відповісти
Где Балалайка, NNN и прочая Ьлядь, что то их не видно, почему не поддерживают шариев-зеленых уродов?
Неужели передохли от счастья?!
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17.06.2020 18:00 Відповісти
Мавр сделал свое дело, мавр может уходить(с)........«выборы» прошли «успешно»......
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17.06.2020 21:17 Відповісти
Референдум-это когда власть предержащие не справляются с обязанностями и боятся ответсвенности Они хотят переложить ответственность на народ
Когда больной умирает и лечащий врач не знает как спасти-он созывает консилиум (совет) с другими врачами
Референдум -это решение народа (врачей шахтеров хлеборобов водителей учителей и так далее)решение народа как спасти от смерти умирающего больного
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17.06.2020 23:49 Відповісти
 
 