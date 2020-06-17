Комітет рекомендує Раді підтримати президентський законопроєкт про референдум

Профільний комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує парламенту підтримати президентський законопроєкт про "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" (№3612).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, за таку рекомендацію проголосували 18 членів комітету. Один – проти, чотири – утрималися.

Перший заступник голови ВР, представник президента Руслан Стефанчук зазначив, представляючи законопроект, що багато суперечок точиться щодо питання територіальної цілісності. За його словами, під час підготовки законопроекту необхідно було враховувати ті обмеження і положення розділу 3 Конституції України, зокрема, що питання, які стосуються зміни території України вирішуються тільки всеукраїнським референдумом.

"Ми не могли обійти цю норму Конституції, так як і не могли внести зміни до Конституції, тому що такі зміни вносяться в цій частині тільки через всеукраїнський референдум, механізму якого не існує. Тому ми записали в статті третій це положення, але одразу поставили запобіжник, що питання, які стосуються порушення територіальної цілісності, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму. Тому ми виписали таким чином, що мова може йти тільки про прирощення території України і жодним чином ні про яку федералізацію, відокремлення", - наголосив Стефанчук.

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