Программу деятельности правительства Рада рассмотрит 18 июня

Верховная Рада в четверг, 18 июня, рассмотрит программу деятельности Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщается на сайте Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра Верховная Рада Украины рассмотрит Программу деятельности правительства. Правительство и парламент для достижения важных для страны результатов должны выйти на новый виток взаимоотношений. Основой для этого может стать доработанная программа деятельности правительства", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в правительстве хорошо поработали над обновленным документом.

"Данная программа была разработана с учетом ряда документов, в том числе программы партии "Слуга народа" и программы Президента Владимира Зеленского. Кроме того, те дельные замечания, которые народные депутаты и комитеты парламента нам присылали в последние месяцы, мы включили в нашу программу деятельности", - отметил Шмыгаль.

Кроме этого, глава правительства подчеркнул, что для него лично очень важно, чтобы все написанные программы, концепции, дорожные карты и антикризисные планы не оставались на бумаге: "Ведь так жизнь украинцев точно не становится лучше. Люди ждут результата. Поэтому мы не собираемся быть правительством мечтателей. Мы будем давать конкретные, а главное обозримые для людей результаты".

Также отмечается, что соответствующий документ обсуждался с Президентом, чтобы синхронизировать видение развития и реформирования страны. Сообщается, что на сегодняшний день среднесрочные и долгосрочные приоритеты будут включать 19 пунктов и 82 подпункта. Общее количество ожидаемых результатов и показателей составляет фактически 320 пунктов.

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