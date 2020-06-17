Профильный комитет ВР отказался поддержать обновленную программу Кабмина

Парламентский комитет по вопросам экономического развития на заседании в среду отказался поддержать обновленную программу правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", поддержали правительственную программу только пять членов комитета, еще четыре из присутствовавших проголосовали "против" и столько же воздержались.

Комитет решил рекомендовать Верховной Раде определиться относительно документа путем голосования.

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Напомним, 4 июня парламент отправил на доработку Программу действий Кабинета Министров, представленную премьер-министром Денисом Шмыгалем.

После правительство передало на рассмотрение парламента обновленную программу.