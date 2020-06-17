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ВР (27371) Кабмин (13505) комитет (551) программа (184)

Профильный комитет ВР отказался поддержать обновленную программу Кабмина

Профильный комитет ВР отказался поддержать обновленную программу Кабмина

Парламентский комитет по вопросам экономического развития на заседании в среду отказался поддержать обновленную программу правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", поддержали правительственную программу только пять членов комитета, еще четыре из присутствовавших проголосовали "против" и столько же воздержались.

Комитет решил рекомендовать Верховной Раде определиться относительно документа путем голосования.

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Напомним, 4 июня парламент отправил на доработку Программу действий Кабинета Министров, представленную премьер-министром Денисом Шмыгалем.

После правительство передало на рассмотрение парламента обновленную программу.
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это вроде там Дубинский(обосрал Кличко и хочет заделаться мэром) в комитете этом
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17.06.2020 17:29 Ответить
грёбаны стахановцы … за 100 дней не смогли разработать хоть что-то похожее на программу работы кабмина …
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17.06.2020 17:31 Ответить
Стаханов - сволочь и провокатор. Шмыгаь и Ко - враги и бездари в большинстве
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17.06.2020 17:34 Ответить
Шмыгаль - трепло, программа - дерьмо. Ни слова про укрепление обороноспособности Украины. В топку такое правительство , вместе с клоуном - презом
Профильный комитет ВР отказался поддержать обновленную программу Кабмина - Цензор.НЕТ 7850
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17.06.2020 17:32 Ответить
ЗЄбіли, попросіть Igora L написати цю кляту програму і усьо будєт пучком.
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17.06.2020 17:41 Ответить
 
 