Профильный комитет ВР отказался поддержать обновленную программу Кабмина
Парламентский комитет по вопросам экономического развития на заседании в среду отказался поддержать обновленную программу правительства.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", поддержали правительственную программу только пять членов комитета, еще четыре из присутствовавших проголосовали "против" и столько же воздержались.
Комитет решил рекомендовать Верховной Раде определиться относительно документа путем голосования.
Напомним, 4 июня парламент отправил на доработку Программу действий Кабинета Министров, представленную премьер-министром Денисом Шмыгалем.
После правительство передало на рассмотрение парламента обновленную программу.
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