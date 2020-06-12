РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7838 посетителей онлайн
Новости
713 1

Кабмин утвердил доработанную программу действий правительства

Кабмин утвердил доработанную программу действий правительства

Кабинет Министров утвердил обновленную программу действий правительства. Ранее документ отправил на доработку парламент.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в основу обновленной программы были взяты предвыборные программы партии "Слуга народа" и президента Украины Владимира Зеленского, а также другие наработки органов власти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин готов на этой неделе представить парламенту свою обновленную программу действий, - Зеленский

Напомним, 4 июня парламент отправил на доработку Программу действий Кабинета Министров, представленную премьер-министром Денисом Шмыгалем.

У правительства есть 15 дней на то, чтобы доработать программу.

Автор: 

Кабмин (14026) программа (184) Шмыгаль Денис (2683)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто відредагували заголовки у форматі "Потому что ФОПьі, потому что 6%"
показать весь комментарий
12.06.2020 12:09 Ответить
 
 