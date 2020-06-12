Кабмин утвердил доработанную программу действий правительства

Кабинет Министров утвердил обновленную программу действий правительства. Ранее документ отправил на доработку парламент.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в основу обновленной программы были взяты предвыборные программы партии "Слуга народа" и президента Украины Владимира Зеленского, а также другие наработки органов власти.

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Напомним, 4 июня парламент отправил на доработку Программу действий Кабинета Министров, представленную премьер-министром Денисом Шмыгалем.

У правительства есть 15 дней на то, чтобы доработать программу.