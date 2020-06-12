Кабмін затвердив доопрацьовану програму дій уряду

Кабінет Міністрів затвердив оновлену програму дій уряду. Раніше документ відправив на доопрацювання парламент.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що в основу оновленої програми були взяті передвиборчі програми партії "Слуга народу" і президента України Володимира Зеленського, а також інші напрацювання органів влади.

Нагадаємо, 4 червня парламент відправив на доопрацювання Програму дій Кабінету Міністрів, представлену прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Уряд має 15 днів на те, щоб доопрацювати програму.

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