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Кабмін затвердив доопрацьовану програму дій уряду

Кабмін затвердив доопрацьовану програму дій уряду

Кабінет Міністрів затвердив оновлену програму дій уряду. Раніше документ відправив на доопрацювання парламент.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що в основу оновленої програми були взяті передвиборчі програми партії "Слуга народу" і президента України Володимира Зеленського, а також інші напрацювання органів влади.

Нагадаємо, 4 червня парламент відправив на доопрацювання Програму дій Кабінету Міністрів, представлену прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Уряд має 15 днів на те, щоб доопрацювати програму.

Також читайте: Кабмін готовий на цьому тижні представити парламенту свою оновлену програму дій, - Зеленський

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Кабмін (14085) програма (132) Шмигаль Денис (4572)


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Тобто відредагували заголовки у форматі "Потому что ФОПьі, потому что 6%"
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12.06.2020 12:09 Відповісти
 
 