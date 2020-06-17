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ВР (14812) Кабмін (13940) комітет (365) програма (132)

Профільний комітет ВР відмовився підтримати оновлену програму Кабміну

Профільний комітет ВР відмовився підтримати оновлену програму Кабміну

Парламентський комітет з питань економічного розвитку на засіданні в середу відмовився підтримати оновлену програму уряду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", підтримали урядову програму тільки п'ять членів комітету, ще чотири з присутніх проголосували "проти" і стільки ж утрималися.

Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді визначитися щодо документа шляхом голосування.

Нагадаємо, 4 червня парламент відправив на доопрацювання Програму дій Кабінету Міністрів, представлену прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Пізніше уряд передав на розгляд парламенту оновлену програму.

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это вроде там Дубинский(обосрал Кличко и хочет заделаться мэром) в комитете этом
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17.06.2020 17:29 Відповісти
грёбаны стахановцы … за 100 дней не смогли разработать хоть что-то похожее на программу работы кабмина …
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17.06.2020 17:31 Відповісти
Стаханов - сволочь и провокатор. Шмыгаь и Ко - враги и бездари в большинстве
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17.06.2020 17:34 Відповісти
Шмыгаль - трепло, программа - дерьмо. Ни слова про укрепление обороноспособности Украины. В топку такое правительство , вместе с клоуном - презом
Профильный комитет ВР отказался поддержать обновленную программу Кабмина - Цензор.НЕТ 7850
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17.06.2020 17:32 Відповісти
ЗЄбіли, попросіть Igora L написати цю кляту програму і усьо будєт пучком.
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17.06.2020 17:41 Відповісти
 
 