Програму діяльності уряду Рада розгляне 18 червня

Верховна Рада в четвер, 18 червня, розгляне програму діяльності Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляється на сайті Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра Верховна Рада України розгляне Програму діяльності уряду. Уряд та парламент задля досягнення важливих для країни результатів повинні вийти на новий виток взаємовідносин. Основою для цього може стати доопрацьована програма діяльності уряду", - говориться в повідомленні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що в уряді гарно попрацювали над оновленим документом.

"Дана програма була розроблена з урахуванням ряду документів, в тому числі програми партії "Слуга народу" та програми Президента Володимира Зеленського. Крім того, ті слушні зауваження, які народні депутати та комітети Парламенту нам надсилали в останні місяці, ми включили у нашу програму діяльності", - зазначив Шмигаль.

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Крім цього, глава уряду підкреслив, що для нього особисто дуже важливо, аби всі написані програми, концепції, дорожні карти та антикризові плани не залишалися на папері. "Адже так життя українців точно не стає кращим. Люди чекають на результат. Тому ми не збираємося бути Урядом мрійників. Ми будемо давати конкретні, а головне - осяжні для людей результати".

Також наголошується, що відповідний документ також обговорювався з президентом, аби синхронізувати бачення розвитку та реформування країни. Повідомляється, що наразі середньострокові та довгострокові пріоритети включать 19 пунктів та 82 підпункти. Загальна кількість очікуваних результатів та показників становить фактично 320 пунктів.