В Ривном на территорию строительной фирмы бросили гранату, - Нацполиция. ФОТО

Ночью в Ривном на территорию строительной фирмы бросили гранату.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о том, что неизвестный бросил гранату на территорию строительной фирмы в полицию поступило от 62-летнего владельца сегодня, 17 июня, в 1:11. Следственно-оперативная группа и специалисты взрыво-техничного отдела ГУНП установили, что взрыв произошел около 23:10 16 июня, в результате чего повреждено ограждение, фасад здания и осколками - четыре автомобиля. На территории фирмы в то время находился на дежурстве охранник, который не пострадал.

С места происшествия изъяты металлические обломки разного размера и рычаг к запалу ручной гранаты с маркировкой, которые направлены для проведения экспертизы.

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По факту хулиганства, совершенного с применением боеприпасов, начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к совершенному преступлению.

В полиции отметили, что в 2017 году неизвестные лица подожгли автомобили, принадлежащие владельцу и его сыну, который руководит частным предприятием. Также в 2018 году произошел поджог офиса, а в 2019 - на территорию фирмы неизвестный бросил гранату. По этим фактам продолжаются досудебные расследования.

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