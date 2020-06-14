На Харьковщине мужчина пытался совершить самоубийство, подорвав гранату, - Нацполиция. ФОТО
В Харьковской области 62-летний житель Изюмского района пытался свести счеты с жизнью, взорвав гранату.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
14 июня в 9:30 в полицию поступило сообщение о том, что, во дворе одного из домов в городе Изюме произошел взрыв. В результате происшествия 62-летний мужчина получил многочисленные травмы.
Установлено, что мужчина из-за болезни имел проблемы со здоровьем, а 14 июня совершил попытку самоубийства. Он вышел во двор дома и взорвал гранату, которую держал в руке. От взрыва пострадавший получил многочисленные травмы.
Мужчину доставили в местную больницу. Сейчас медики борются за его жизнь.
Следователем решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.
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бедный мужик... пусть не мучится ...
3-в одном .Граната китайская .
А мужика жаль. Довела таки болячка.
Источник: https://censor.net.ua/n3201898"
логично..