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Новости Силовики
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На Харьковщине мужчина пытался совершить самоубийство, подорвав гранату, - Нацполиция. ФОТО

В Харьковской области 62-летний житель Изюмского района пытался свести счеты с жизнью, взорвав гранату.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Харьковщине мужчина пытался совершить самоубийство, подорвав гранату, - Нацполиция 01

14 июня в 9:30 в полицию поступило сообщение о том, что, во дворе одного из домов в городе Изюме произошел взрыв. В результате происшествия 62-летний мужчина получил многочисленные травмы.

Установлено, что мужчина из-за болезни имел проблемы со здоровьем, а 14 июня совершил попытку самоубийства. Он вышел во двор дома и взорвал гранату, которую держал в руке. От взрыва пострадавший получил многочисленные травмы.

На Харьковщине мужчина пытался совершить самоубийство, подорвав гранату, - Нацполиция 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина, ранее служивший в районе проведения ООС, подорвал себя гранатой на Харьковщине, - полиция (обновлено)

На Харьковщине мужчина пытался совершить самоубийство, подорвав гранату, - Нацполиция 03

Мужчину доставили в местную больницу. Сейчас медики борются за его жизнь.

Следователем решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Также читайте: Мужчина торговал гранатами на Харьковщине, - полиция

Автор: 

взрыв (6737) граната (998) Нацполиция (16458) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+6
Сочувствую...Мало того что не удалось по-мужски из жизни уйти,так ещё и статью 263 УК приклеят.Жаль человека.
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14.06.2020 14:24
+4
Ну да, куда он мог со своей болезнью поткнуться? У нас сейчас ковид в приоритете. Видно , не получил надлежащей медицинской помощи из - за ковида. Наша медицина в живых намерена оставить только ковидников, остальные пускай подыхают.
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14.06.2020 14:46
+3
Повинна бути спеціальна контора, з якою людина укладає угоду, і оплачує всі роботи, від початку й до їх завершення: (музика, цвинтар/крематорій.)
А мужика жаль. Довела таки болячка.
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14.06.2020 15:31
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Откуда на руках у гражданских столько гранат?
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14.06.2020 14:24 Ответить
оттуда
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14.06.2020 15:02 Ответить
из путлеровских "Спорттоваров" процентов 90, остальное "сувениры" из зоны ООС
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14.06.2020 15:09 Ответить
А Балаклейские не?
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14.06.2020 15:21 Ответить
НЕ ЗНАЮ. Там вроде артсклады были. Напиши запрос в СБУ, ДБР, МО. Они скажут "откуда дровишки"
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14.06.2020 15:27 Ответить
Трофеи из зоны ООС. Человек защищал Украину. Очень жаль. И хозяин он явно хороший, домик, дворик, заборчик, все четко, не такие трущобы, как в лугандоне и забор из хвороста. Не оказали помощь человеку вовремя, а сам никого не попросил... Гордый ... и правильный. Если выживет, обязательно помогут. Держись, СОЛДАТ! Если Бог сохранил тебе жизнь, значит, твоя главная миссия на земле еще не выполнена.
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14.06.2020 15:59 Ответить
Хороший дом ..Не надо ему мешать .Пускай уже дети живут.
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14.06.2020 14:24 Ответить
Сочувствую...Мало того что не удалось по-мужски из жизни уйти,так ещё и статью 263 УК приклеят.Жаль человека.
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14.06.2020 14:24 Ответить
Ещё не факт , что неудалось . Медики борются. Судя по осколкам ргд5 .
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14.06.2020 15:54 Ответить
дом ухоженный чистый - значит действительно.... из-за болезни... а не по пьяни ...
бедный мужик... пусть не мучится ...
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14.06.2020 14:29 Ответить
Ну да, куда он мог со своей болезнью поткнуться? У нас сейчас ковид в приоритете. Видно , не получил надлежащей медицинской помощи из - за ковида. Наша медицина в живых намерена оставить только ковидников, остальные пускай подыхают.
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14.06.2020 14:46 Ответить
Ко всем проблем к здоровью, прикрутил гранатное здоровье , + зубную боль полиции.
3-в одном .Граната китайская .
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14.06.2020 14:46 Ответить
Все честно. Вышел во двор и решил свести счеты с жизнью. Ни угрожая ничьей жизни и не портя имущества. Не понимаю и презираю тех идиотов, которые решили самоубиться напустив газ или взорвав гранату в многоквартирном доме
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14.06.2020 15:13 Ответить
А было бы разрешение на эвтаназию, никто бы ничего не выдумывал. Один укольчик и предсмертный хороший сон и вечное умиротворение.
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14.06.2020 15:20 Ответить
Повинна бути спеціальна контора, з якою людина укладає угоду, і оплачує всі роботи, від початку й до їх завершення: (музика, цвинтар/крематорій.)
А мужика жаль. Довела таки болячка.
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14.06.2020 15:31 Ответить
"что мужчина из-за болезни имел проблемы со здоровьем
Источник: https://censor.net.ua/n3201898"
логично..
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15.06.2020 01:18 Ответить
 
 