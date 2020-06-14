На Харьковщине мужчина пытался совершить самоубийство, подорвав гранату, - Нацполиция. ФОТО

В Харьковской области 62-летний житель Изюмского района пытался свести счеты с жизнью, взорвав гранату.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

14 июня в 9:30 в полицию поступило сообщение о том, что, во дворе одного из домов в городе Изюме произошел взрыв. В результате происшествия 62-летний мужчина получил многочисленные травмы.

Установлено, что мужчина из-за болезни имел проблемы со здоровьем, а 14 июня совершил попытку самоубийства. Он вышел во двор дома и взорвал гранату, которую держал в руке. От взрыва пострадавший получил многочисленные травмы.

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Мужчину доставили в местную больницу. Сейчас медики борются за его жизнь.

Следователем решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

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