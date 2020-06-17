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В Тернополе усиливают карантинные меры в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки

В Тернополе усиливают карантинные меры в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки

В Тернополе ввели новые ограничения из-за ухудшения в городе эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ решение приняли 17 июня на заседании Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом.

В частности решили:

запретить массовые мероприятия (за исключением проведения ВНО и связанных с деятельностью объектов критической инфраструктуры)

запретить в заведениях общественного питания празднования массовых, длительных мероприятий (торжественные события, свадьбы)

в заведениях общественного питания клиентам можно находиться до 2:00 с соблюдением противоэпидемических мероприятий;

руководители торгово-развлекательных центров и рынков должны обеспечить разграничение потоков посетителей (отдельный вход, отдельный выход), проводить обязательный температурный скрининг, восстановить дистанционную разметку для посетителей;

деятельности учреждений, которые не могут обеспечить выполнение вышеуказанных требований запретят;
перевозки пассажиров осуществлять исключительно в масках в соответствии с количеством мест для сидения.
Также с 18 июня в городе будут проверять общественный транспорт, рынки и ТРЦ на соблюдение карантина.

По состоянию на утро 17 июня во Тернополе зафиксировано 246 случаев коронавируса (95 выздоровели, 2 летальных).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Тернополе с 16 мая возобновят работу все рынки, - мэр Надал

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Топ комментарии
+3
где ухудшение, в телевизоре,,,,,,,,,,,,,,,??????????????????? выключи телевизор, включи мозги, это только вирус, их миллионы, иммунная система справится, если ты её сам не угрохал
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17.06.2020 21:05
+2
Тернополь это Италия . Из Италии приехали .
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17.06.2020 21:12
+2
Не для того зебилы карантин затеяли, шоб его когда-нибудь отменить.
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17.06.2020 21:31
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где ухудшение, в телевизоре,,,,,,,,,,,,,,,??????????????????? выключи телевизор, включи мозги, это только вирус, их миллионы, иммунная система справится, если ты её сам не угрохал
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17.06.2020 21:05 Ответить
А БОГДАН? В Тернополе усиливают карантинные меры в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки - Цензор.НЕТ 3253
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17.06.2020 21:15 Ответить
Тернополь это Италия . Из Италии приехали .
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17.06.2020 21:12 Ответить
Шо то западные областя щимят,в восточных все нормально.Ну правда тут никто и не возбухает-выжиавют.
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17.06.2020 21:38 Ответить
Проведите гей-парады как в Голландии. Может поможет...
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17.06.2020 21:17 Ответить
Вот не правы,в Черновцах,лидера,ща Киев перегонит,забили власти,смяхгтили типа ...ть,открыли лазнi-перукарнi,проезд для Ато,инвалидов,деток до 10-ти с подарками типа на прививки,ща движуха пойдет...а да,исчо атракциКЛОУНЫ какие-то разрешили,веселуханаха...
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17.06.2020 21:23 Ответить
При сравнительно низкой летальности COVID-19 среди населения в целом (см. выше), до сих пор https://off-guardian.org/2020/06/06/coronavirus-fact-check-6-does-wearing-a-mask-do-anything/ нет научных доказательств эффективности масок в повседневной жизни у здоровых и бессимптомных людей.
Межстрановое исследование, проведенное Университетом Восточной Англии, пришло к выводу, что ношение маски https://www.uea.ac.uk/about/-/new-study-reveals-*********-for-getting-out-of-covid-19-lockdown не приносит никакой пользы и может даже увеличить риск заражения.
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17.06.2020 22:21 Ответить
Многочисленные политики, представители СМИ и сотрудники полиции https://www.youtube.com/watch?v=y2qAKS6Hl4I часто надевали свои респираторы в толпе, особенно https://twitter.com/DailyCaller/status/1265382872631980032 для телекамер , и немедленно снимали их, https://twitter.com/realPowerTie/status/1261445611594723330 когда полагали , что их больше не снимают.
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17.06.2020 22:23 Ответить
Не для того зебилы карантин затеяли, шоб его когда-нибудь отменить.
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17.06.2020 21:31 Ответить
Причём, по всей Планете.
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17.06.2020 21:34 Ответить
Andrey Yakovlev:

початково сценарій "глобального локдауну для боротьби з пандемією" був опублікований в травні 2010 році "Фондом Рокфелера"
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fswprs.files.wordpress.com%2F2020%2F04%2Frockefeller-foundation-scenarios-2010.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0ROZjvWgGZJ26Cas0HYAIU-**********************************&h=**************************************************************************************************-7vchgeEmaWekwZMiC_OXgSOOou4xP_Ysy&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0KDvJ7oqT0qsXCHFwU_jvjcky7W4wpjnUE4o9UJh6-CqNPzJXnfa8NH6nLe6lTTCR8w8FAoKWga-H3lnPy0EocukxP9uSyrBRDpUxQNnrcuBEML2sY0K1tOIkQbS058FPKiCwFVh2QAJtmlwU https://swprs.files.wordpress.com/2020/04/rockefeller-foundation-scenarios-2010.pdf

читаємо з 18ї сторінки і дивуємося, як усе співпадає
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17.06.2020 22:11 Ответить
Чем выше цивилизация, тем больше заболевших.
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17.06.2020 21:36 Ответить
cовпадения?
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17.06.2020 22:08 Ответить
руководители торгово-развлекательных центров и рынков должны обеспечить разграничение потоков посетителей (отдельный вход, отдельный выход),
Редкого качества идиотизм: в крупных магазинах это давно сделано, каким образом это уменьшает шансы заразиться?
Видимо, крупные проплатили этот пункт как способ давить мелких конкурентов. Самки собаки.
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17.06.2020 22:17 Ответить
Рабів будуть ,вибачте на слові трахати.Карантин буде тривати доти,доки його люди не закінчать самі.Ну не закінчиться він сам по собі.Ви що за три місяці не побачили цього?
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17.06.2020 23:08 Ответить
 
 