В Тернополе усиливают карантинные меры в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки

В Тернополе ввели новые ограничения из-за ухудшения в городе эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ решение приняли 17 июня на заседании Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом.

В частности решили:

запретить массовые мероприятия (за исключением проведения ВНО и связанных с деятельностью объектов критической инфраструктуры)

запретить в заведениях общественного питания празднования массовых, длительных мероприятий (торжественные события, свадьбы)

в заведениях общественного питания клиентам можно находиться до 2:00 с соблюдением противоэпидемических мероприятий;

руководители торгово-развлекательных центров и рынков должны обеспечить разграничение потоков посетителей (отдельный вход, отдельный выход), проводить обязательный температурный скрининг, восстановить дистанционную разметку для посетителей;

деятельности учреждений, которые не могут обеспечить выполнение вышеуказанных требований запретят;

перевозки пассажиров осуществлять исключительно в масках в соответствии с количеством мест для сидения.

Также с 18 июня в городе будут проверять общественный транспорт, рынки и ТРЦ на соблюдение карантина.

По состоянию на утро 17 июня во Тернополе зафиксировано 246 случаев коронавируса (95 выздоровели, 2 летальных).

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