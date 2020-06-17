В Тернополе усиливают карантинные меры в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки
В Тернополе ввели новые ограничения из-за ухудшения в городе эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ решение приняли 17 июня на заседании Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом.
В частности решили:
запретить массовые мероприятия (за исключением проведения ВНО и связанных с деятельностью объектов критической инфраструктуры)
запретить в заведениях общественного питания празднования массовых, длительных мероприятий (торжественные события, свадьбы)
в заведениях общественного питания клиентам можно находиться до 2:00 с соблюдением противоэпидемических мероприятий;
руководители торгово-развлекательных центров и рынков должны обеспечить разграничение потоков посетителей (отдельный вход, отдельный выход), проводить обязательный температурный скрининг, восстановить дистанционную разметку для посетителей;
деятельности учреждений, которые не могут обеспечить выполнение вышеуказанных требований запретят;
перевозки пассажиров осуществлять исключительно в масках в соответствии с количеством мест для сидения.
Также с 18 июня в городе будут проверять общественный транспорт, рынки и ТРЦ на соблюдение карантина.
По состоянию на утро 17 июня во Тернополе зафиксировано 246 случаев коронавируса (95 выздоровели, 2 летальных).
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Межстрановое исследование, проведенное Университетом Восточной Англии, пришло к выводу, что ношение маски https://www.uea.ac.uk/about/-/new-study-reveals-*********-for-getting-out-of-covid-19-lockdown не приносит никакой пользы и может даже увеличить риск заражения.
початково сценарій "глобального локдауну для боротьби з пандемією" був опублікований в травні 2010 році "Фондом Рокфелера"
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fswprs.files.wordpress.com%2F2020%2F04%2Frockefeller-foundation-scenarios-2010.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0ROZjvWgGZJ26Cas0HYAIU-**********************************&h=**************************************************************************************************-7vchgeEmaWekwZMiC_OXgSOOou4xP_Ysy&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0KDvJ7oqT0qsXCHFwU_jvjcky7W4wpjnUE4o9UJh6-CqNPzJXnfa8NH6nLe6lTTCR8w8FAoKWga-H3lnPy0EocukxP9uSyrBRDpUxQNnrcuBEML2sY0K1tOIkQbS058FPKiCwFVh2QAJtmlwU https://swprs.files.wordpress.com/2020/04/rockefeller-foundation-scenarios-2010.pdf
читаємо з 18ї сторінки і дивуємося, як усе співпадає
Редкого качества идиотизм: в крупных магазинах это давно сделано, каким образом это уменьшает шансы заразиться?
Видимо, крупные проплатили этот пункт как способ давить мелких конкурентов. Самки собаки.