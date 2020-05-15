В Тернополе с 16 мая возобновят работу все рынки, - мэр Надал

В Тернополе увеличили количество спецрейсов транспорта и с 16 мая возобновят работу все городские рынки.

Об этом сообщил мэр города Сергей Надал, передает Цензор.НЕТ.

"Такое решение мы приняли на заседании оперативного штаба. Безусловно, все предприниматели и администрация рынков обязаны соблюдать противоэпидемические требования, выполнять рекомендации и меры безопасности, предусмотренные постановлением правительства о работе продовольственных и непродовольственных рынков, продуктовых и непродуктовых магазинов", - заявил Надал.

По его словам, работу рынков будут контролировать инспекторы Госпродпотребслужбы, Национальной полиции и муниципальной инспекции.

"Если обнаружат нарушение противоэпидемических требований, работа рынка может быть прекращена", - добавил Надал.

Мэр Тернополя также сообщил, что ведется подготовка к возобновлению работы общественного транспорта, однако точная дата устанавливается Кабинетом министров Украины и пока не известна. Вместо этого в городе с понедельника увеличится количество спецтранспорта.

"Если ваше предприятие уже возобновило работу, возьмите справку произвольной формы, что вы там работаете, у вашего работодателя. Тогда вы сможете воспользоваться спецтранспортом утром с 6:30 до 9:30 и вечером с 16:30 до 20:30", - объяснил он.

Надал подчеркнул, что в последние трое суток в Тернополе не было обнаружено ни одного нового случая заболевания COVID-19.

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