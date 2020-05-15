У Тернополі з 16 травня відновлять роботу всі ринки, - мер Надал

У Тернополі збільшили кількість спецрейсів транспорту та з 16 травня відновлять роботу всі міські ринки.

Про це повідомив мер міста Сергій Надал, передає Цензор.НЕТ.

"Таке рішення ми прийняли на засіданні оперативного штабу. Безумовно, усі підприємці та адміністрація ринків зобов'язані дотримуватися протиепідемічних вимог, виконувати рекомендації та заходи безпеки, які передбачені постановами Уряду щодо роботи продовольчих і непродовольчих ринків, продуктових та непродуктових магазинів", - заявив Надал.

За його словами, роботу ринків контролюватимуть інспектори Держпродспоживслужби, Національної поліції і муніципальної інспекції.

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"Якщо виявлять порушення протиепідемічних вимог, робота ринку може бути припинена", - додав Надал.

Мер Тернополя також повідомив, що ведеться підготовка до відновлення роботи громадського транспорту, проте точна дата встановлюється Кабінетом міністрів України і поки не відома. Замість цього в місті з понеділка збільшиться кількість спецтранспорту.

"Якщо ваше підприємство вже відновило роботу, візьміть довідку довільної форми, що ви там працюєте, у вашого роботодавця. Тоді ви зможете скористатися спецтранспортом вранці з 6:30 до 9:30 і ввечері з 16:30 до 20:30", - пояснив він.

Надал підкреслив, що в останні три доби в Тернополі не було виявлено жодного нового випадку захворювання COVID-19.