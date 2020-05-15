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Від сьогодні на Львівщині пом'якшили карантинні заходи, - ОДА
На Львівщині пом'якшили карантинні заходи з 15 травня, дозволивши відкриття літніх майданчиків кафе, роботу ринків і будівельні роботи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
Рішенням комісії ТЕБ та НС Львівщини з 15 травня в області послабили карантин.
Дозволено:
- - проведення заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
- - індивідуальних тренувальних занять, навчально-тренувальних зборів спортсменів;
- - робота закладів торговельного і побутового обслуговування населення;
- - робота непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки;
- - провадження діяльності з надання фінансових послуг;
- - медичної практики, діяльності з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарної практики;
- - діяльності АЗС, техобслуговування автотранспорту;
- - ремонт техніки;
- - хімчистки;
- - поштова та кур’єрська діяльність;
- - будівельні роботи;
- - діяльність відкритих (літніх) майданчиків просто неба;
- - доставка продуктів харчування;
- - агропродовольчі ринки;
- - діяльності музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників;
- - безпосередній прийом відвідувачів (за рішенням власника/органу управління);
- - підприємства у галузі ЗМІ (преси, друкарень, редакцій);
- - журналістська діяльність;
- - здійснення кіно- та відеозйомки (кількість - не більше 50 осіб);
- - проведення у театрах, цирках, концертних організаціях,( художніх) до 50 ос.;
- - діяльності адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів;
- - проїзд легковими автомобілями; службовими та/або орендованими автомобілями.
Водночас заборонено:
- - перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту (захисні маски/ распіратори);
- - перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, тд;
- - відвідування закладів освіти її здобувачами;
- - проведення всіх масових заходів;
- - роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо),
- - роботу закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури;
- - регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні,
- - перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення;
- - здійснювати відключення електроенергії;
- - припиняти постачання природного газу;
- - відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, установи соціального захисту;
- - відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;
- - перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу;
- - самовільно залишати місця обсервації.
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