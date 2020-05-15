С сегодняшнего дня на Львовщине смягчили карантинные меры, - ОГА
На Львовщине смягчили карантинные меры с 15 мая, разрешив открытие летних площадок кафе, работу рынков и строительные работы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
Решением комиссии ТЭБ и ЧС Львовщины с 15 мая в области ослабили карантин.
Разрешено:
- проведение мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- индивидуальные тренировочные занятия, учебно-тренировочные сборы спортсменов;
- работа учреждений торгового и бытового обслуживания населения;
- работа непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности;
- осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг;
- медицинской практики, деятельности по изготовлению технических и других средств реабилитации, ветеринарной практики;
- деятельности АЗС, техобслуживания автотранспорта;
- ремонт техники;
- химчистки;
- почтовая и курьерская деятельность;
- строительные работы;
- деятельность открытых (летних) площадок под открытым небом;
- доставка продуктов питания;
- агропродовольственных рынков;
- деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников;
- непосредственный прием посетителей (по решению собственника/органа управления);
- деятельность предприятий в области СМИ (прессы, типографий, редакций)
- журналистская деятельность;
- осуществление кино- и видеосъемки (количество – не более 50 человек);
- деятельности адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов;
- проезд легковыми автомобилями; служебными и/или арендованными автомобилями.
В то же время запрещено:
- пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты (защитные маски/респираторы);
- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, тд;
- посещение учебных заведений;
- проведение всех массовых мероприятий;
- работа субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.),
- работа учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры;
- регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении,
- перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения;
- осуществлять отключение электроэнергии;
- прекращать поставки природного газа;
- посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, учреждения социальной защиты;
- посещение пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства;
- находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- самовольно оставлять места обсервации.
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