РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11285 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 832 5

С сегодняшнего дня на Львовщине смягчили карантинные меры, - ОГА

С сегодняшнего дня на Львовщине смягчили карантинные меры, - ОГА

На Львовщине смягчили карантинные меры с 15 мая, разрешив открытие летних площадок кафе, работу рынков и строительные работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Решением комиссии ТЭБ и ЧС Львовщины с 15 мая в области ослабили карантин.

Разрешено:

- проведение мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- индивидуальные тренировочные занятия, учебно-тренировочные сборы спортсменов;
- работа учреждений торгового и бытового обслуживания населения;
- работа непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности;
- осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг;
- медицинской практики, деятельности по изготовлению технических и других средств реабилитации, ветеринарной практики;
- деятельности АЗС, техобслуживания автотранспорта;
- ремонт техники;
- химчистки;
- почтовая и курьерская деятельность;
- строительные работы;
- деятельность открытых (летних) площадок под открытым небом;
- доставка продуктов питания;
- агропродовольственных рынков;
- деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников;
- непосредственный прием посетителей (по решению собственника/органа управления);
- деятельность предприятий в области СМИ (прессы, типографий, редакций)
- журналистская деятельность;
- осуществление кино- и видеосъемки (количество – не более 50 человек);
- деятельности адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов;
- проезд легковыми автомобилями; служебными и/или арендованными автомобилями.

В то же время запрещено:

- пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты (защитные маски/респираторы);
- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, тд;
- посещение учебных заведений;
- проведение всех массовых мероприятий;
- работа субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.),
- работа учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры;
- регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении,
- перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения;
- осуществлять отключение электроэнергии;
- прекращать поставки природного газа;
- посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, учреждения социальной защиты;
- посещение пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства;
- находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- самовольно оставлять места обсервации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С завтрашнего дня во Львове заработают визовые центры и магазины одежды, а с 18 мая планируют открыть поликлиники

Автор: 

карантин (16729) ОГА (2388) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2888)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это чтобы лепрозорий на западе заражал остальную Украину.
Тогда западный регион нужно оградить от большей части Украины.
показать весь комментарий
15.05.2020 14:15 Ответить
Ура!Садовому Слава!
показать весь комментарий
15.05.2020 14:21 Ответить
Вирус на излете. Хватит дрожать.
показать весь комментарий
15.05.2020 14:22 Ответить
ЦНАП когда откроют ?
показать весь комментарий
15.05.2020 15:10 Ответить
Урра! Бей Ковидлу. Мочи гада!
показать весь комментарий
15.05.2020 15:39 Ответить
 
 