С сегодняшнего дня на Львовщине смягчили карантинные меры, - ОГА

На Львовщине смягчили карантинные меры с 15 мая, разрешив открытие летних площадок кафе, работу рынков и строительные работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Решением комиссии ТЭБ и ЧС Львовщины с 15 мая в области ослабили карантин.

Разрешено:



- проведение мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;

- индивидуальные тренировочные занятия, учебно-тренировочные сборы спортсменов;

- работа учреждений торгового и бытового обслуживания населения;

- работа непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности;

- осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг;

- медицинской практики, деятельности по изготовлению технических и других средств реабилитации, ветеринарной практики;

- деятельности АЗС, техобслуживания автотранспорта;

- ремонт техники;

- химчистки;

- почтовая и курьерская деятельность;

- строительные работы;

- деятельность открытых (летних) площадок под открытым небом;

- доставка продуктов питания;

- агропродовольственных рынков;

- деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников;

- непосредственный прием посетителей (по решению собственника/органа управления);

- деятельность предприятий в области СМИ (прессы, типографий, редакций)

- журналистская деятельность;

- осуществление кино- и видеосъемки (количество – не более 50 человек);

- деятельности адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов;

- проезд легковыми автомобилями; служебными и/или арендованными автомобилями.

В то же время запрещено:



- пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты (защитные маски/респираторы);

- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, тд;

- посещение учебных заведений;

- проведение всех массовых мероприятий;

- работа субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.),

- работа учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры;

- регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении,

- перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения;

- осуществлять отключение электроэнергии;

- прекращать поставки природного газа;

- посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, учреждения социальной защиты;

- посещение пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства;

- находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность;

- самовольно оставлять места обсервации.

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