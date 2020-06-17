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У Тернополі посилюють карантинні заходи у зв'язку з погіршенням епідеміологічної обстановки
У Тернополі запровадили нові обмеження через погіршення в місті епідеміологічної ситуації щодо коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ рішення прийняли 17 червня на засіданні Тернопільського міського штабу у боротьбі з коронавірусом.
Зокрема вирішили:
- заборонити масові заходи (за винятком проведення ЗНО та пов'язаних з діяльністю об'єктів критичної інфраструктури)
- заборонити в закладах громадського харчування святкування масових, тривалих заходів (урочисті події, весілля)
- в закладах громадського харчування клієнтам можна перебувати до 2:00 з дотриманням протиепідемічних заходів;
- керівники торгово-розважальних центрів і ринків мають забезпечити розмежування потоків відвідувачів (окремий вхід, окремий вихід), проводити обов'язковий температурний скринінг, відновити дистанційну розмітку для відвідувачів;
- діяльність установ, які не можуть забезпечити виконання вказаних вище вимог, заборонять;
- перевезення пасажирів здійснювати виключно в масках відповідно до кількості місць для сидіння.
Також із 18 червня в місті перевірятимуть громадський транспорт, ринки і ТРЦ на дотримання карантину.
Станом на ранок 17 червня у Тернополі зафіксовано 246 випадків коронавірусу (95 одужали, 2 летальні).
Топ коментарі
+3 Olga Ferguson fe71774c
показати весь коментар17.06.2020 21:05
+2 Олег Петрович ed2c8e0a
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+2 Меркава
показати весь коментар17.06.2020 21:31
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Межстрановое исследование, проведенное Университетом Восточной Англии, пришло к выводу, что ношение маски https://www.uea.ac.uk/about/-/new-study-reveals-*********-for-getting-out-of-covid-19-lockdown не приносит никакой пользы и может даже увеличить риск заражения.
початково сценарій "глобального локдауну для боротьби з пандемією" був опублікований в травні 2010 році "Фондом Рокфелера"
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fswprs.files.wordpress.com%2F2020%2F04%2Frockefeller-foundation-scenarios-2010.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0ROZjvWgGZJ26Cas0HYAIU-**********************************&h=**************************************************************************************************-7vchgeEmaWekwZMiC_OXgSOOou4xP_Ysy&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0KDvJ7oqT0qsXCHFwU_jvjcky7W4wpjnUE4o9UJh6-CqNPzJXnfa8NH6nLe6lTTCR8w8FAoKWga-H3lnPy0EocukxP9uSyrBRDpUxQNnrcuBEML2sY0K1tOIkQbS058FPKiCwFVh2QAJtmlwU https://swprs.files.wordpress.com/2020/04/rockefeller-foundation-scenarios-2010.pdf
читаємо з 18ї сторінки і дивуємося, як усе співпадає
Редкого качества идиотизм: в крупных магазинах это давно сделано, каким образом это уменьшает шансы заразиться?
Видимо, крупные проплатили этот пункт как способ давить мелких конкурентов. Самки собаки.