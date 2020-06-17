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У Тернополі посилюють карантинні заходи у зв'язку з погіршенням епідеміологічної обстановки

У Тернополі посилюють карантинні заходи у зв'язку з погіршенням епідеміологічної обстановки

У Тернополі запровадили нові обмеження через погіршення в місті епідеміологічної ситуації щодо коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ рішення прийняли 17 червня на засіданні Тернопільського міського штабу у боротьбі з коронавірусом.

Зокрема вирішили:

  • заборонити масові заходи (за винятком проведення ЗНО та пов'язаних з діяльністю об'єктів критичної інфраструктури)
  • заборонити в закладах громадського харчування святкування масових, тривалих заходів (урочисті події, весілля)
  • в закладах громадського харчування клієнтам можна перебувати до 2:00 з дотриманням протиепідемічних заходів;
  • керівники торгово-розважальних центрів і ринків мають забезпечити розмежування потоків відвідувачів (окремий вхід, окремий вихід), проводити обов'язковий температурний скринінг, відновити дистанційну розмітку для відвідувачів;
  • діяльність установ, які не можуть забезпечити виконання вказаних вище вимог, заборонять;
  • перевезення пасажирів здійснювати виключно в масках відповідно до кількості місць для сидіння.

Також із 18 червня в місті перевірятимуть громадський транспорт, ринки і ТРЦ на дотримання карантину.

Станом на ранок 17 червня у Тернополі зафіксовано 246 випадків коронавірусу (95 одужали, 2 летальні).

Читайте також: У Тернополі спалах коронавірусу на підстанції швидкої допомоги: 18 інфікованих
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Топ коментарі
+3
где ухудшение, в телевизоре,,,,,,,,,,,,,,,??????????????????? выключи телевизор, включи мозги, это только вирус, их миллионы, иммунная система справится, если ты её сам не угрохал
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17.06.2020 21:05
+2
Тернополь это Италия . Из Италии приехали .
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17.06.2020 21:12
+2
Не для того зебилы карантин затеяли, шоб его когда-нибудь отменить.
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17.06.2020 21:31
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где ухудшение, в телевизоре,,,,,,,,,,,,,,,??????????????????? выключи телевизор, включи мозги, это только вирус, их миллионы, иммунная система справится, если ты её сам не угрохал
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17.06.2020 21:05 Відповісти
А БОГДАН? В Тернополе усиливают карантинные меры в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки - Цензор.НЕТ 3253
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17.06.2020 21:15 Відповісти
Тернополь это Италия . Из Италии приехали .
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17.06.2020 21:12 Відповісти
Шо то западные областя щимят,в восточных все нормально.Ну правда тут никто и не возбухает-выжиавют.
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17.06.2020 21:38 Відповісти
Проведите гей-парады как в Голландии. Может поможет...
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17.06.2020 21:17 Відповісти
Вот не правы,в Черновцах,лидера,ща Киев перегонит,забили власти,смяхгтили типа ...ть,открыли лазнi-перукарнi,проезд для Ато,инвалидов,деток до 10-ти с подарками типа на прививки,ща движуха пойдет...а да,исчо атракциКЛОУНЫ какие-то разрешили,веселуханаха...
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17.06.2020 21:23 Відповісти
При сравнительно низкой летальности COVID-19 среди населения в целом (см. выше), до сих пор https://off-guardian.org/2020/06/06/coronavirus-fact-check-6-does-wearing-a-mask-do-anything/ нет научных доказательств эффективности масок в повседневной жизни у здоровых и бессимптомных людей.
Межстрановое исследование, проведенное Университетом Восточной Англии, пришло к выводу, что ношение маски https://www.uea.ac.uk/about/-/new-study-reveals-*********-for-getting-out-of-covid-19-lockdown не приносит никакой пользы и может даже увеличить риск заражения.
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17.06.2020 22:21 Відповісти
Многочисленные политики, представители СМИ и сотрудники полиции https://www.youtube.com/watch?v=y2qAKS6Hl4I часто надевали свои респираторы в толпе, особенно https://twitter.com/DailyCaller/status/1265382872631980032 для телекамер , и немедленно снимали их, https://twitter.com/realPowerTie/status/1261445611594723330 когда полагали , что их больше не снимают.
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17.06.2020 22:23 Відповісти
Не для того зебилы карантин затеяли, шоб его когда-нибудь отменить.
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17.06.2020 21:31 Відповісти
Причём, по всей Планете.
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17.06.2020 21:34 Відповісти
Andrey Yakovlev:

початково сценарій "глобального локдауну для боротьби з пандемією" був опублікований в травні 2010 році "Фондом Рокфелера"
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fswprs.files.wordpress.com%2F2020%2F04%2Frockefeller-foundation-scenarios-2010.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0ROZjvWgGZJ26Cas0HYAIU-**********************************&h=**************************************************************************************************-7vchgeEmaWekwZMiC_OXgSOOou4xP_Ysy&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0KDvJ7oqT0qsXCHFwU_jvjcky7W4wpjnUE4o9UJh6-CqNPzJXnfa8NH6nLe6lTTCR8w8FAoKWga-H3lnPy0EocukxP9uSyrBRDpUxQNnrcuBEML2sY0K1tOIkQbS058FPKiCwFVh2QAJtmlwU https://swprs.files.wordpress.com/2020/04/rockefeller-foundation-scenarios-2010.pdf

читаємо з 18ї сторінки і дивуємося, як усе співпадає
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17.06.2020 22:11 Відповісти
Чем выше цивилизация, тем больше заболевших.
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17.06.2020 21:36 Відповісти
cовпадения?
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17.06.2020 22:08 Відповісти
руководители торгово-развлекательных центров и рынков должны обеспечить разграничение потоков посетителей (отдельный вход, отдельный выход),
Редкого качества идиотизм: в крупных магазинах это давно сделано, каким образом это уменьшает шансы заразиться?
Видимо, крупные проплатили этот пункт как способ давить мелких конкурентов. Самки собаки.
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17.06.2020 22:17 Відповісти
Рабів будуть ,вибачте на слові трахати.Карантин буде тривати доти,доки його люди не закінчать самі.Ну не закінчиться він сам по собі.Ви що за три місяці не побачили цього?
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17.06.2020 23:08 Відповісти
 
 