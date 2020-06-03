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Новини Коронавірус і карантин
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У Тернополі спалах коронавірусу на підстанції швидкої допомоги: 18 інфікованих

У Тернополі спалах коронавірусу на підстанції швидкої допомоги: 18 інфікованих

У Тернополі спалах коронавірусу серед працівників підстанції екстреної медичної допомоги.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив мер Тернополя Сергій Надал, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, ми маємо в Тернополі спалах коронавірусу серед працівників підстанції екстреної медичної допомоги. Всього за останні дні виявлено 18 випадків інфікування в цьому обласному медичному закладі. Підстанцію тимчасово закрили", - написав Надал.

Мер Тернополя попередив, що у зв'язку з цією ситуацією час приїзду бригади швидкої допомоги може збільшитися.

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Автор: 

карантин (18172) Тернопіль (401) швидка (265) Надал Сергій (45) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Перед началом карантина взял кредит на круглую сумму. Теперь мне 3 раза в день звонят из банка и заболиво интересуются, помыл ли я руки и надел ли масочку.....
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03.06.2020 22:43 Відповісти
В Тернополе вспышка коронавируса среди работников подстанции экстренной медицинской помощи. Источник: https://censor.net.ua/n3199910
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Це Порох винуватий!
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03.06.2020 23:05 Відповісти
У Тернополі спалах коронавірусу на підстанції швидкої допомоги: 18 інфікованих - Цензор.НЕТ 2238
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03.06.2020 23:16 Відповісти
Ну, з запізненням!
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03.06.2020 23:19 Відповісти
А это чучело не хочет позаниматься волонтерством, поработать в больнице где лечат С19.
У Тернополі спалах коронавірусу на підстанції швидкої допомоги: 18 інфікованих - Цензор.НЕТ 9093
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03.06.2020 23:28 Відповісти
гуляй рванина, время пошло!
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04.06.2020 00:39 Відповісти
Мимра!
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03.06.2020 23:40 Відповісти
То зеленодупі мавпи так забезпечили лікарів індивідуальними засобами захисту?! Всі їхні заяви та браві рапортування виявляються брехнею! Навіг з пляжу придурків та нікчем, куди поділись виділені кошти!
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04.06.2020 00:37 Відповісти
 
 