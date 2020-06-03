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У Тернополі спалах коронавірусу на підстанції швидкої допомоги: 18 інфікованих
У Тернополі спалах коронавірусу серед працівників підстанції екстреної медичної допомоги.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив мер Тернополя Сергій Надал, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, ми маємо в Тернополі спалах коронавірусу серед працівників підстанції екстреної медичної допомоги. Всього за останні дні виявлено 18 випадків інфікування в цьому обласному медичному закладі. Підстанцію тимчасово закрили", - написав Надал.
Мер Тернополя попередив, що у зв'язку з цією ситуацією час приїзду бригади швидкої допомоги може збільшитися.
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