У Тернополі другий день поспіль не зареєстровано нових випадків коронавірусу

У Тернополі другий день поспіль не зареєстровано нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради, передає Цензор.НЕТ.https://censor.net/ua

Загалом в області лабораторно підтверджено 1033 випадки COVID-19, з них 432 особи одужали і ще 21 померли. Крім того, серед загальної кількості заражених коронавірус підтвердився у 70 дітей.

За даними Тернопільського обласного лабораторного центру, за попередню добу проведено 283 дослідження, підтверджено 5 випадків зараження вірусом COVID-19. Так, нові випадки коронавірусу підтвердилися в Кременецькому районі - 2, в Шумському, Підволочиському та в Бучацькому районах по 1.

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