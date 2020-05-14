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У Тернополі другий день поспіль не зареєстровано нових випадків коронавірусу
У Тернополі другий день поспіль не зареєстровано нових випадків зараження коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради, передає Цензор.НЕТ.https://censor.net/ua
Загалом в області лабораторно підтверджено 1033 випадки COVID-19, з них 432 особи одужали і ще 21 померли. Крім того, серед загальної кількості заражених коронавірус підтвердився у 70 дітей.
За даними Тернопільського обласного лабораторного центру, за попередню добу проведено 283 дослідження, підтверджено 5 випадків зараження вірусом COVID-19. Так, нові випадки коронавірусу підтвердилися в Кременецькому районі - 2, в Шумському, Підволочиському та в Бучацькому районах по 1.
Топ коментарі
+3 Костянтин Залізняк
показати весь коментар14.05.2020 16:01 Відповісти Посилання
+1 Костянтин Залізняк
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+1 Yuriy Vernikov
показати весь коментар14.05.2020 16:52 Відповісти Посилання
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