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Новини Коронавірус і карантин
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У Тернополі другий день поспіль не зареєстровано нових випадків коронавірусу

У Тернополі другий день поспіль не зареєстровано нових випадків коронавірусу

У Тернополі другий день поспіль не зареєстровано нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради, передає Цензор.НЕТ.https://censor.net/ua

Загалом в області лабораторно підтверджено 1033 випадки COVID-19, з них 432 особи одужали і ще 21 померли. Крім того, серед загальної кількості заражених коронавірус підтвердився у 70 дітей.

За даними Тернопільського обласного лабораторного центру, за попередню добу проведено 283 дослідження, підтверджено 5 випадків зараження вірусом COVID-19. Так, нові випадки коронавірусу підтвердилися в Кременецькому районі - 2, в Шумському, Підволочиському та в Бучацькому районах по 1.

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Автор: 

карантин (18172) Тернопіль (409) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
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14.05.2020 16:01 Відповісти
+1
Свекри з свекрами готуються.
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14.05.2020 16:17 Відповісти
+1
В Тернополе второй день подряд не зарегистрированИсточник: https://censor.net/n3195565По данным Тернопольского областного лабораторного центра, за предыдущие сутки проведено 283 исследования, подтверждено 5 случаев заражения вирусом COVID-19Источник: https://censor.net/n3195565 Что они курят?😁
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14.05.2020 16:52 Відповісти
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14.05.2020 16:01 Відповісти
і тещі
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14.05.2020 16:11 Відповісти
Свекри з свекрами готуються.
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14.05.2020 16:17 Відповісти
это возмутительно!
требую продолжения банкета
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14.05.2020 16:09 Відповісти
Зарабитчане скоро опять навезут...
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14.05.2020 16:21 Відповісти
А іждєвєнци чого переймаються?
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14.05.2020 16:25 Відповісти
У вас вся Украина иждивенцы. За то, что везете заразу в Украину, за это судить нужно.
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14.05.2020 16:45 Відповісти
Тобто від грошей ти не відмовляєшся, зараза на тих грошах тобі сраку муляє.
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15.05.2020 08:33 Відповісти
Ай-яй-яй, так довго годували,а так скоро здохло!
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14.05.2020 16:31 Відповісти
В Тернополе второй день подряд не зарегистрированИсточник: https://censor.net/n3195565По данным Тернопольского областного лабораторного центра, за предыдущие сутки проведено 283 исследования, подтверждено 5 случаев заражения вирусом COVID-19Источник: https://censor.net/n3195565 Что они курят?😁
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14.05.2020 16:52 Відповісти
Зелену травичку...
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15.05.2020 08:34 Відповісти
 
 