Проведение саммита Украина - ЕС запланировано на 1 октября, - замглавы ОП Жовква

Президенты Европейского совета Шарль Мишель и Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердили, что 1 октября состоится саммит Украина - ЕС.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ.

"Он (саммит Украина-ЕС. - Ред.) точно произойдет. И президент Европейского совета Шарль Мишель, и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своих контактах с президентом Зеленским подтвердили, что 1 октября состоится саммит Украина-ЕС, к которому мы готовимся" - сказал он.

Жовква сообщил, что на саммите Украина ожидает заключения соглашения об общем авиационном пространстве. "Всем было известно о проблеме между Великобританией и Испанией из-за статуса аэропорта Гибралтар. С выходом Великобритании из ЕС эта проблема нивелирована. Сейчас идут последние технические переговоры. Свои формулировки о статусе аэропорта должна предоставить Испания. И у нас есть конкретная цель, чтобы во время саммита Украина-ЕС в октябре это соглашение, наконец, заключили", - отметил он.

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