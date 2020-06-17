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Проведение саммита Украина - ЕС запланировано на 1 октября, - замглавы ОП Жовква

Проведение саммита Украина - ЕС запланировано на 1 октября, - замглавы ОП Жовква

Президенты Европейского совета Шарль Мишель и Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердили, что 1 октября состоится саммит Украина - ЕС.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ.

"Он (саммит Украина-ЕС. - Ред.) точно произойдет. И президент Европейского совета Шарль Мишель, и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своих контактах с президентом Зеленским подтвердили, что 1 октября состоится саммит Украина-ЕС, к которому мы готовимся" - сказал он.

Жовква сообщил, что на саммите Украина ожидает заключения соглашения об общем авиационном пространстве. "Всем было известно о проблеме между Великобританией и Испанией из-за статуса аэропорта Гибралтар. С выходом Великобритании из ЕС эта проблема нивелирована. Сейчас идут последние технические переговоры. Свои формулировки о статусе аэропорта должна предоставить Испания. И у нас есть конкретная цель, чтобы во время саммита Украина-ЕС в октябре это соглашение, наконец, заключили", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры Евросоюза на саммите 19 июня обсудят вопрос реализации минских соглашений

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И как обычна нашу бубочку даже не пригласят на форум и на форуме будет от Украины команда Пороха?
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17.06.2020 22:22 Ответить
https://twitter.com/Zvlad2005 Укроп поскотовский https://twitter.com/Zvlad2005 @Zvlad2005 https://twitter.com/Zvlad2005/status/1272916649604194310 16 июн.

Он просто зицпредседатель Фунт.

Сидеть он будет только если ему очччень повезет остаться живым.
Серьезные люди делают деньги, а он принимает на себя весь негатив.
Реальный неадекват.
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17.06.2020 22:25 Ответить
Проведение саммита Украина - ЕС запланировано на 1 октября, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 385
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17.06.2020 22:25 Ответить
Зеленский уже на желтую карточку от ЕС напрезидентел. Не поймет - будут санкции. Его уже предупредили
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17.06.2020 22:25 Ответить
Шахтарі "ЛНР" у відчаї: "Україно, рятуй!" https://gazeta.ua/articles/donbas/_sahtari-lnr-u-vidchayi-********-ryatuj/970498
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17.06.2020 22:25 Ответить
А шо ж такоє? А як же "Россея ввиди!"?
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17.06.2020 22:27 Ответить
Якраз на 1 жовтня в Україні загостряться кризові явища і будуть місцеві вибори та можливість дострокових виборів президента і ВР.
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17.06.2020 22:28 Ответить
швидше б
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17.06.2020 22:31 Ответить
Україні знову посилають сигнал, чим відповість Єрмак.............
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18.06.2020 02:03 Ответить
 
 