Германия продлевает ряд ограничительных мер против коронавируса
Федеральное правительство ФРГ и власти федеральных земель приняли решение о продлении ряда ограничительных мер на ближайшие месяцы, чтобы не допустить повторную вспышку коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом ишет в среду газета Suddeutsche Zeitung.
"Пока нет лекарства, пока нет вакцины, мы должны уживаться с пандемией", - сказала канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции.
По ее словам, в тех регионах, где на 100 тыс. населения приходится более 50 новых случаев инфицирования, следует предпринять более масштабные меры для сдерживания распространения вируса.
Власти считают необходимым обязательно соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, внимательно следить за выполнением гигиенических мер, носить маску в общественных местах и ограничить контакты.
Было принято решение об отмене крупных мероприятий, по меньшей мере, до октября. Министр-президент Баварии Маркус Зедер, в свою очередь, отметил, что мероприятия могут проходить лишь в том случае, если будут строго соблюдаться правила.
Однако, по его словам, соблюдение этих правил возможно только для маленького числа мероприятий. В то же время Зедер подчеркнул, что "интерпретация этого правила может варьироваться от одной федеральной земли к другой".
Этот запрет может повлечь за собой отмену Франкфуртской книжной ярмарки, которую ежегодно посещают около 300 тыс. человек. До настоящего момента организаторы заявляли, что мероприятие состоится.
По состоянию на 17 июня в Германии зафиксировано более 189 тыс. случаев заражения коронавирусом. Почти 9 тыс. пациентов умерли от последствий заражения инфекцией, более 173 тыс. полностью вылечились.
Пожалуйста, подождите...
В Миннеаполисе на месте, где полицейским был убит афроамериканец Джордж Флойд, сотни людей собираются, чтобы поучаствовать в так называемых службах возрождения.На этом месте даже установили "ванную для крещений", сообщает издание https://www1.cbn.com/cbnnews/us/2020/june/meet-the-man-proclaiming-jesus-at-the-george-floyd-memorial-site-where-a-supernatural-awakening-has-begun CBN News . Сама идея принадлежит местному пастору Чарльзу Каруку. Он опубликовал видео "обряда крещения" в своем Facebook."Люди продолжают спасаться, креститься, исцеляться и освобождаться. Прошлой ночью произошло мгновенное исцеление от 20-летней проблемы со спиной, 18-месячная травма мгновенно зажила", - пояснил Каруку. По его словам, многие из тех, кто приходит на место мемориала, "вновь обретают надежду и цель в своей жизни".
Американская газета The Washington Post https://www.washingtonpost.com/ обнародовала фрагмент готовящейся к публикации книги экс-помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", в котором говорится о прошлогодней завуалированной просьбе президента Дональда Трампа помочь ему с переизбранием на свой пост, которую он адресовал председателю КНР Си Цзиньпину.
Речь во фрагменте идет о двусторонней встрече двух лидеров на саммите G20 в Японии в июне 2019 года, в ходе которой Си Цзиньпин посетовал на критику Китая в США. Как утверждается в книге,
"Трамп тотчас предположил, что его собеседник имел в виду демократов,... сказав, что среди демократов действительно существует большая враждебность... Затем он ошеломительно переключил разговор на предстоящие президентские выборы в США, намекая на экономические возможности КНР повлиять на избирательную кампанию, умоляя Си Цзиньпина обеспечить ему победу", - цитирует издание книгу Болтона
Усьому є межа.
І глуму теж.
У мене все продовжується у цьому ж напрямку ...
На роботі прогнулися, теж написали, що для нас =блм= на загальному порталі, їхні життя та внесок в компанію дуже цінні, х-суму виділили для їхніх трьох організацій, я як побачила зранку - зразу кров в голову...
А моє життя не важливе і мій внесок за стільки років праці ? Інших білих, жовтих, і тд.д ?
Так гірко - не можу Вам передати. Я переживала, що від американців цей дебілізм та ідіотизм перекинеться до нас.
Ось так все робиться. Бо "замучені" ґвалт піднімуть і звинуватять. При тому, що наш прем*єр так і не визнав наявність системного расизму в Квебеку, але якусь там комісію створили.
Мені дуже некомфортно. За стільки років, що я тут - так не було. Я ніколи не почувалася невигідно через те, що я імігрантка ... Але тепер мене ця вся ситуація ставить в такі умови, що я просто не знаю.
Сьогодні клієнт знервував, чорний. Раніше я б на це не звернула уваги (бо вредних вистачає різних кольорів), а за таких обставин воно мене вибило саме через те, що він - чорний. І воно вякало і хотіло виставити мене некомпетентною. В нього, звичайно, нічого не вийшло. У мене зразу в голові: це воно на тлі їхньої істерики і "боротьби з расизмом" дозволяє собі такі фокуси. (Може, він такий по натурі, за характером, але на сьогоднішній день з цим усим мені про це не думається).
Те, що я писала раніше: це дуже погана ситуація, і вина за неї повністю на "журналістах" і "політиках". Уроди і ті, і інші.
Я бачила відео на фб (в шоці не роздивилася місто): чорний як би підліток або молодий хлопець вимагав, щоб біла дівчина стала перед ним на коліна, вона відмовлялася і відходила, він її вдарив - вона впала.
Не дай Бог, дійде сюди, то буде Трюдо стояти навколішки, не піднімаючись. Придурок.
Я еще ДО похорон этого наркомана говорила, что на его могиле чудеса происходить будут, наркоманы завязывать начнут.
Пора Флойда в святые зачислять, типа Сятого Йоргена (по фильму "Праздник Святого Йоргена)
Бо це який мрак ...
пс.сприймайта це з іронією, гумором, сарказмом..так простіше, і переймайтеся лише своїми рідними
Я хочу бути в оточенні притомних людей.
Від світу втікати не бажаю.
Але він втрачає здоровий глузд, якось його треба трошки =підлічити=.
Моє безпосереднє оточення - так, абсолютно нормальне. Інакше бути не може, бо люди групуються / об*єднуються / зближуються за спільними рисами, більш-менш одного рівня ...
Як би я тоді з ними спілкувалася ?
А є інші верстви / групи (от, як "протестуючі" у Штатах і наші послідовники) ... Ми живемо в різних вимірах: перетинаємося, але не більше, бо разом нам не цікаво.
Зараз виник конфлікт, сутичка ...
Треба гарне місце.
Тоді треба прогнать зебілів і ворогів України. І все буде добре.
І куди ж вас прогнати ?
Добровільно не хочете спробувати перевиховатися ?
Я працюю, а не сиджу і їм днями ...
Думайте про себе.
А зараз треба просто намагатися абстрагуватися, перемикати увагу і думати про хороше.
Поки не можна - découvrez donc la France.
(Ми з https://censor.net/user/463378 X обмінюємося думками, ділимося відчуттями).
Сьогодні уже в парламенті один депутат назвав іншого расистом.
І відмовився вибачитися.
"мрія", яку на даний момент нам нав*язують блеки, і ті, хто за ними стоїть - вивихнута.
Все було нормально. Але комусь захотілося ще й соціального вибуху та розколу суспільства, вірусу і локдауну з карантином мало ...
Тобто: не фотографуй / не знімай - расизм, знімай, став в рекламу - теж расизм.
Барбра Срейзанд подарувала акції Діснейленду доці урки флойда (одній з п*ятьох, що він наплодив), а він її навіть ніколи не бачив ...
Нічого так =бісяться= ...
Читала просто сьогодні в новинах.
Расистом назвали білого депутата. З Квебека.
https://www.cbc.ca/news/politics/ndp-jagmeet-singh-rota-racist-therrien-1.5616661
Хош вночі в вікно постукаю? Тільки не обпісяйся зі страху.
Тільки вночі гатити по вікнах ?
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим...
Ничего особо нового.
а прийдешня вакцина гарантує ще кілька сотень мільярдів зростання їх олігархічних капіталів
а взагалі сиетма яка? людина здає тест по якійсь причині, той сумнівний (фальшивий) тест знаходить в людини корону, а далі з цього зробити повноцінний випадок захворювання не проблема
якщо буде треба, то експериментальний протокол лікування залікує до смерті
ТОЛЬКО ЧТО новость - в Германии на колбасной фабрике обнаружили ШЕСТЬСОТ заболевших сотрудников.