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Німеччина продовжує низку обмежувальних заходів проти коронавірусу

Німеччина продовжує низку обмежувальних заходів проти коронавірусу

Федеральний уряд ФРН і влада федеральних земель ухвалили рішення про продовження низки обмежувальних заходів на найближчі місяці, щоб не допустити повторний спалах коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише в середу газета Suddeutsche Zeitung.

"Поки немає ліків, поки немає вакцини, ми мусимо уживатися з пандемією", - сказала канцлер Ангела Меркель на пресконференції.

За її словами, в тих регіонах, де на 100 тис. населення припадає понад 50 нових випадків інфікування, слід провести масштабніші заходи для стримування поширення вірусу.

Влада вважає за необхідне обов'язково дотримуватися соціальної дистанції в півтора метри, уважно стежити за виконанням гігієнічних заходів, носити маску в громадських місцях і обмежити контакти.

Також читайте: Німеччина продовжила до кінця літа обмеження на поїздки в Україну і ще понад 160 країн

Було ухвалено рішення про скасування великих заходів, щонайменше, до жовтня. Міністр-президент Баварії Маркус Зедер, в свою чергу, зазначив, що заходи можуть проходити лише в тому випадку, якщо будуть строго дотримуватися правила.

Однак, за його словами, дотримання цих правил можливо тільки для невеликої кількості заходів. У той же час Зедер підкреслив, що "інтерпретація цього правила може варіюватися від однієї федеральної землі до іншої".

Ця заборона може спричинити скасування Франкфуртського книжкового ярмарку, який щорічно відвідують близько 300 тис. осіб. До теперішнього моменту організатори заявляли, що захід відбудеться.

Станом на 17 червня в Німеччині зафіксовано понад 189 тис. випадків зараження коронавірусом. Майже 9 тис. пацієнтів померли від наслідків зараження інфекцією, понад 173 тис. повністю вилікувалися.

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Топ коментарі
+7

Тоді треба прогнать зебілів і ворогів України. І все буде добре.
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18.06.2020 02:57
+5
Поки всіх не вакцинують примусово,карантин буде.Можете звісно насміхатися,але скоріше за все,буде саме так. Якщо ви відмовитесь вакцинуватися,вам створять умови,що ви будете змушені це зробити.Наприклад без вакцинування,не зможете виїхати закордон.
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18.06.2020 00:57
+5
Давайте кудись поїдемо і заснуємо окреме поселення, нормальні і адекватні люди, які не бажають жити у викривлених нав*язуваних лицемірних і фальшивих реаліях (я б і від планети не відмовилася, але поки нема підходящої).
Бо це який мрак ...
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18.06.2020 01:25
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В США на месте убийства Флойда начали крестить и «исцелять» людей.
Германия продлевает ряд ограничительных мер против коронавируса - Цензор.НЕТ 7682 В Миннеаполисе на месте, где полицейским был убит афроамериканец Джордж Флойд, сотни людей собираются, чтобы поучаствовать в так называемых службах возрождения.На этом месте даже установили "ванную для крещений", сообщает издание https://www1.cbn.com/cbnnews/us/2020/june/meet-the-man-proclaiming-jesus-at-the-george-floyd-memorial-site-where-a-supernatural-awakening-has-begun CBN News . Сама идея принадлежит местному пастору Чарльзу Каруку. Он опубликовал видео "обряда крещения" в своем Facebook."Люди продолжают спасаться, креститься, исцеляться и освобождаться. Прошлой ночью произошло мгновенное исцеление от 20-летней проблемы со спиной, 18-месячная травма мгновенно зажила", - пояснил Каруку. По его словам, многие из тех, кто приходит на место мемориала, "вновь обретают надежду и цель в своей жизни".
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18.06.2020 00:46 Відповісти
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18.06.2020 00:47 Відповісти
Туди можна йти продавати речі новопредставленого святоші! Наприклад пістоль, пьоришко, порошочок...
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18.06.2020 01:00 Відповісти
Надеюсь,время клоунов в США и Украине к концу года закончится!

Американская газета The Washington Post https://www.washingtonpost.com/ обнародовала фрагмент готовящейся к публикации книги экс-помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", в котором говорится о прошлогодней завуалированной просьбе президента Дональда Трампа помочь ему с переизбранием на свой пост, которую он адресовал председателю КНР Си Цзиньпину.
Речь во фрагменте идет о двусторонней встрече двух лидеров на саммите G20 в Японии в июне 2019 года, в ходе которой Си Цзиньпин посетовал на критику Китая в США. Как утверждается в книге,
"Трамп тотчас предположил, что его собеседник имел в виду демократов,... сказав, что среди демократов действительно существует большая враждебность... Затем он ошеломительно переключил разговор на предстоящие президентские выборы в США, намекая на экономические возможности КНР повлиять на избирательную кампанию, умоляя Си Цзиньпина обеспечить ему победу", - цитирует издание книгу Болтона
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18.06.2020 03:34 Відповісти
Я навіть скажу, що їх чекає: така сама доля, як їхнього "святого".
Усьому є межа.
І глуму теж.
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18.06.2020 00:53 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Привіт! Жоден український телеканал не висвітлює американські бунти.І європейські також.Он у Франції що твориться і всі мовчать.В нас також всі підтримують ультралівих.
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18.06.2020 00:59 Відповісти
Сумно.
У мене все продовжується у цьому ж напрямку ...
На роботі прогнулися, теж написали, що для нас =блм= на загальному порталі, їхні життя та внесок в компанію дуже цінні, х-суму виділили для їхніх трьох організацій, я як побачила зранку - зразу кров в голову...
А моє життя не важливе і мій внесок за стільки років праці ? Інших білих, жовтих, і тд.д ?
Так гірко - не можу Вам передати. Я переживала, що від американців цей дебілізм та ідіотизм перекинеться до нас.

Ось так все робиться. Бо "замучені" ґвалт піднімуть і звинуватять. При тому, що наш прем*єр так і не визнав наявність системного расизму в Квебеку, але якусь там комісію створили.

Мені дуже некомфортно. За стільки років, що я тут - так не було. Я ніколи не почувалася невигідно через те, що я імігрантка ... Але тепер мене ця вся ситуація ставить в такі умови, що я просто не знаю.
Сьогодні клієнт знервував, чорний. Раніше я б на це не звернула уваги (бо вредних вистачає різних кольорів), а за таких обставин воно мене вибило саме через те, що він - чорний. І воно вякало і хотіло виставити мене некомпетентною. В нього, звичайно, нічого не вийшло. У мене зразу в голові: це воно на тлі їхньої істерики і "боротьби з расизмом" дозволяє собі такі фокуси. (Може, він такий по натурі, за характером, але на сьогоднішній день з цим усим мені про це не думається).

Те, що я писала раніше: це дуже погана ситуація, і вина за неї повністю на "журналістах" і "політиках". Уроди і ті, і інші.
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18.06.2020 01:22 Відповісти
https://censor.net/user/165058 В США негри б'ють білих жінок,саме білих,навіть японок,бо вони також на їх думку білі.Кожен день дивлюся відео.У вас скоро таке саме буде і ніхто вас скоріше за все не захистить,ну може вихідці зі східної європи,або українці,бо ще не до кінця прошиті.Я навіть не знаю,що інше сказати.
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18.06.2020 02:06 Відповісти
В Канаді такого не буде.
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18.06.2020 02:13 Відповісти
https://censor.net/user/439819 Вчому така впевненість У Франції це вже є.В інших країнах Західної Європи.також по трохи починається.Канада в цьому плані нічим не краща.
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18.06.2020 02:18 Відповісти
Я цього побоююся.

Я бачила відео на фб (в шоці не роздивилася місто): чорний як би підліток або молодий хлопець вимагав, щоб біла дівчина стала перед ним на коліна, вона відмовлялася і відходила, він її вдарив - вона впала.

Не дай Бог, дійде сюди, то буде Трюдо стояти навколішки, не піднімаючись. Придурок.
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18.06.2020 02:27 Відповісти
То було в Штатах.
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18.06.2020 02:27 Відповісти
долбанулись окончательно - приволокли ванну на место гибели наркомана-грабителя и крестятса там ...
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18.06.2020 01:09 Відповісти
И это мы должны брать с пиндосов пример как нужно жить? С*ка убогие
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18.06.2020 06:14 Відповісти
Богообраний народ зі світлим кольором шкіри хоче виставити замість себе під вогні софітів * богообраний нарід* з темним кольором шкіри, Для того , щоб робити свої оборудки у рятівній тіні, поки увагу відволікатимуть темношкірі. Зараз формується релігійна течія, де святістю стануть ступінь темноти шкіри, і доброчінством- поклоніння його носіям. Формується нова релігія.
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18.06.2020 06:50 Відповісти
ВО!
Я еще ДО похорон этого наркомана говорила, что на его могиле чудеса происходить будут, наркоманы завязывать начнут.
Пора Флойда в святые зачислять, типа Сятого Йоргена (по фильму "Праздник Святого Йоргена)
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18.06.2020 07:10 Відповісти
Поки всіх не вакцинують примусово,карантин буде.Можете звісно насміхатися,але скоріше за все,буде саме так. Якщо ви відмовитесь вакцинуватися,вам створять умови,що ви будете змушені це зробити.Наприклад без вакцинування,не зможете виїхати закордон.
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18.06.2020 00:57 Відповісти
Так і разом з вакциною нам вприскнуть мікрочіпи у плече і вся планета буде чіпована, іншого сенсу в міравом короназаговорі немає
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18.06.2020 01:05 Відповісти
Тебе вже чіпували у пологовому плиткою на підлозі - в голову, живи спокійно.
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18.06.2020 01:19 Відповісти
Ви помиляєтесь мене в басейні родили щоб я не зазнав стресу від раптової зміни середовища
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18.06.2020 01:26 Відповісти
Мільйони років ссавці народжують потомство звиклим способом і без стресів. Тільки людина постійно вигадує велосипед.
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18.06.2020 06:27 Відповісти
Давайте кудись поїдемо і заснуємо окреме поселення, нормальні і адекватні люди, які не бажають жити у викривлених нав*язуваних лицемірних і фальшивих реаліях (я б і від планети не відмовилася, але поки нема підходящої).
Бо це який мрак ...
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18.06.2020 01:25 Відповісти
Хіба в Канаді немає місця щоб усамітнитись? Країна величезна населення на п'ятачку біля великих і малих озер. Місця вдосталь тілько холодновато і медведі напрягають...
пс.сприймайта це з іронією, гумором, сарказмом..так простіше, і переймайтеся лише своїми рідними
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18.06.2020 01:32 Відповісти
Чому я маю усамітнюватися ?
Я хочу бути в оточенні притомних людей.
Від світу втікати не бажаю.
Але він втрачає здоровий глузд, якось його треба трошки =підлічити=.
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18.06.2020 01:39 Відповісти
Дописувач нижче припускає що процес лікування буде таким що камінь на камені не залишеться. Поки немає ясності що ж вібувається насправді (якщо не враховувати офіційну версію утєчькі віруса)будь які версії мають право
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18.06.2020 01:45 Відповісти
https://censor.net/user/315845 Ну не камінь на камені звісно.А декілька сотень мільйонів може померти.Потім ще щось придумають.
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18.06.2020 02:09 Відповісти
Ви сама є осередок здорового глузду в суспільстві,, біля якого буде кристалізуватись нормальне середовище. А ви хочете видалити себе з суспільства. Воно від цього не стане адекватнішим, а якраз навпаки.
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18.06.2020 06:42 Відповісти
Дякую за гарні слова.
Моє безпосереднє оточення - так, абсолютно нормальне. Інакше бути не може, бо люди групуються / об*єднуються / зближуються за спільними рисами, більш-менш одного рівня ...
Як би я тоді з ними спілкувалася ?

А є інші верстви / групи (от, як "протестуючі" у Штатах і наші послідовники) ... Ми живемо в різних вимірах: перетинаємося, але не більше, бо разом нам не цікаво.
Зараз виник конфлікт, сутичка ...
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18.06.2020 07:25 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Так немає куди їхати.Поїдемо на Південний полюс,вони і туди прийдуть.
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18.06.2020 02:07 Відповісти
Я не хочу на полюс, я мерзлячка.
Треба гарне місце.
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18.06.2020 02:29 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Наприклад в ПАР,живуть білі,які там залишилися в укріплених фортецях.Так підійде?
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18.06.2020 02:31 Відповісти
Нє. Мені треба обов*язково ліс, і вода ...
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18.06.2020 02:47 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Я вже написав,Україна.Є ліси,гори,степи,річки,озера,моря.Кращого немає,ніж Україна .
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18.06.2020 02:52 Відповісти

Тоді треба прогнать зебілів і ворогів України. І все буде добре.
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18.06.2020 02:57 Відповісти
Повертайтесь і проганяйте. Чи ви тільки на відстані Україну любите?
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18.06.2020 06:29 Відповісти
Ні, не тільки.
І куди ж вас прогнати ?
Добровільно не хочете спробувати перевиховатися ?
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18.06.2020 07:19 Відповісти
Хватить попу наїдати в ситій Канаді. Повертайтесь і наводьте порядок. А язиком молоти всі гарно вміють.
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18.06.2020 08:18 Відповісти
Ми мусимо спочатку вирішити, куди вас всіх діти. Навіть рашка вас не захоче.
Я працюю, а не сиджу і їм днями ...
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18.06.2020 08:49 Відповісти
Сталін і Гітлер будував концлагері для інакомислячих. В ті часи ви б точно були наглядачем.
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18.06.2020 10:46 Відповісти
Прошу залишити ваші висновки про мене при собі.
Думайте про себе.
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19.06.2020 01:56 Відповісти
В Бразилію тоді треба перебиратись, в верхів'я Амазонки, там ще весь ліс не вирубали.
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18.06.2020 02:54 Відповісти
Дякую Вам за старанні поради, уже вирішили - Україна, тільки роботи - непочатий край.
А зараз треба просто намагатися абстрагуватися, перемикати увагу і думати про хороше.
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18.06.2020 03:01 Відповісти
А я в Полінезію нагострив наміри, але туди поки що не можна, поїзди не літають. Треба почекати поки не почнуть літати. Там на деяких островах корони зовсім нема і не було, але є інші заразні хвороби. https://guide-depart.cnmss.fr/polynesie-francaise/sur-le-lieu-de-votre-affectation/les-conseils-de-prevention/maladies-3923.html
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18.06.2020 03:26 Відповісти
Будете ходить у костюмі космонавта ...

Поки не можна - découvrez donc la France.
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18.06.2020 05:10 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Є ще одне місце.Під назвою Україна.
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18.06.2020 02:35 Відповісти
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18.06.2020 02:47 Відповісти
Треба було на екватор переїжджати.
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18.06.2020 02:36 Відповісти
Там дуже жарко.
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18.06.2020 02:48 Відповісти
Нє-а, не дуже. Там сиро і мокро, але не дуже жарко, день триває всього 12 годин, завжди.
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18.06.2020 02:52 Відповісти
Ви вже живете в країні, яка для українців є мрією. Нащо вам кудись їхати.
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18.06.2020 02:18 Відповісти
Я просто детально описую, що зараз робиться у нас, яка хвиля прийшла з Штатів.
(Ми з https://censor.net/user/463378 X обмінюємося думками, ділимося відчуттями).
Сьогодні уже в парламенті один депутат назвав іншого расистом.
І відмовився вибачитися.
"мрія", яку на даний момент нам нав*язують блеки, і ті, хто за ними стоїть - вивихнута.

Все було нормально. Але комусь захотілося ще й соціального вибуху та розколу суспільства, вірусу і локдауну з карантином мало ...
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18.06.2020 02:24 Відповісти
Заспокойся, перебісяться і затихнуть. Бушують поки не голодні, як будуть хотіти їсти всі бунти вщухнуть. Народ (любий) бунтує поки має що їсти.
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18.06.2020 02:32 Відповісти
Поки я бачу, що вони конкретно тиснуть, поліцію просто загнобили, список пам*ятників на знесення склали, уже поміняли ж зображення на якомусь сиропі (я не знаю ту марку) - забрали фотку чорної усміхненої жінки - бо =расизм= ... На цій марці виросли покоління (в коментах читала).
Тобто: не фотографуй / не знімай - расизм, знімай, став в рекламу - теж расизм.

Барбра Срейзанд подарувала акції Діснейленду доці урки флойда (одній з п*ятьох, що він наплодив), а він її навіть ніколи не бачив ...

Нічого так =бісяться= ...
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18.06.2020 02:45 Відповісти
Перебісяться, нічого вічного немає. Вони бісяться поки недобісяться.
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18.06.2020 03:04 Відповісти
Мабуть оцей Германия продлевает ряд ограничительных мер против коронавируса - Цензор.НЕТ 6700
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18.06.2020 07:24 Відповісти
Германия продлевает ряд ограничительных мер против коронавируса - Цензор.НЕТ 4490
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18.06.2020 07:27 Відповісти
Це американський https://en.wikipedia.org/wiki/*********** бренд
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18.06.2020 07:25 Відповісти
Тому я й не знаю. Може, тут і є ... Я не бачила, бо не купую таке.
Читала просто сьогодні в новинах.
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18.06.2020 07:50 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Сильно це все прийшло,саме з президентством Обами..
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18.06.2020 02:33 Відповісти
https://censor.net/user/439819 Так мрії ламають.
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18.06.2020 02:34 Відповісти
Ось.

Расистом назвали білого депутата. З Квебека.
https://www.cbc.ca/news/politics/ndp-jagmeet-singh-rota-racist-therrien-1.5616661
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18.06.2020 02:39 Відповісти
В галактиці більше як 230 тис. планет придатних для життя, з них 220 заселені дуже розумними істотами - є великий вибір, нема чого тут затримуватись. Щасливого польоту.
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18.06.2020 03:00 Відповісти
А Ви не з нами ?
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18.06.2020 03:02 Відповісти
Я завжди з вами.
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18.06.2020 03:06 Відповісти
Parfait !
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18.06.2020 03:15 Відповісти
Ага. Бачу що не віриш.

Хош вночі в вікно постукаю? Тільки не обпісяйся зі страху.
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18.06.2020 03:34 Відповісти
А інакше не можна ?
Тільки вночі гатити по вікнах ?
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18.06.2020 05:12 Відповісти
Я пожартував.
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18.06.2020 09:25 Відповісти
https://censor.net/user/315845 Цю маячню запустили самі розробники вакцини,щоб всі насміхалися.Ви наприклад можете сказати,чи не будуть побічні ефекти у вакцини.? Чому ви вірите в добрих дядечок?
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18.06.2020 01:10 Відповісти
Як часто хворіють на пневмонію в літі дорослі люди? Чи може це сезонний грип косиьь в літі? Якщо ця короноістерія не більше ніж маніпуляції якоїсь там закуліси чи синедріону чи рептилоїдів то нащо вводити карантин більшмй чи менший? Якщо люди сидітимуть взаперті бізнес просяде збитки ітд які б лідери євродержав погодились би грати в ці ігри?
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18.06.2020 01:22 Відповісти
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим...

Ничего особо нового.
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18.06.2020 01:35 Відповісти
І тим не менш ви ж у своєму домі ламаєте і розрушаєте, а не в сусідському! Так хто може, так би мовити,без ***** без задоринки пояснити замисєл короноістерії?
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18.06.2020 01:40 Відповісти
Комунізм навпаки, якшо коротко.
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18.06.2020 01:44 Відповісти
Якщо притримуватись версії що це вигідно мегакорпораціям ботвони збільшать мегаприбутки а малий і середній бізнес вимирає через обмеження і карантин, то добре нехай комунізм навпаки, тобіш капіталізм, але яка кінцева мета? Якщо споживач бідніє?
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18.06.2020 01:51 Відповісти
Коли це комуністи парилися за споживача? І не в сенсі капіталізм, а сенсі, шо людей роз'єднують. А мета така ж, як і 100 років тому.
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18.06.2020 01:59 Відповісти
https://censor.net/user/315845 Не те що корпораціям.Вони і так багаті.Просто у них вже від багатства дах поїхав.Ви і я для них лайно яке плутається в них під ногами.Їм достатньо і 3-4 мільярди людей.Я не кажу про золотий мільярд,бо на мою думку цього не вистачить для нормального існування багатіїв і цивілізації в цілому.
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18.06.2020 02:12 Відповісти
https://censor.net/user/315845 Капіталізм може бути і в комуняк.Приклад Китай.
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18.06.2020 02:15 Відповісти
Споживач бідніє, але найбагатші люди за час карантину стали ще багатшими на 250 мілліардів долларів.
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18.06.2020 02:28 Відповісти
на 500 мільярдів ЛИШЕ американські багатії, по всьому світу інфи немає, бо не всі свої статки чесно оприлюднюють)
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18.06.2020 09:00 Відповісти
https://censor.net/user/315845 Лідери держав ліві,вони або залякані,бо майже на кожного є компромати,або куплені,бо в кожного є ціна.Найбагатішим нічого не буде.Більше того найбагатіші за час цієї епідемії збагатилися.В них статки виросли,можете подивитися це офіційно.Йде переділ світу.В нас вже карантин продовжили,йде мова про продовження карантину до нового року.Потім буде вакцина,яка не буде перевірена на достатньому рівні.Бо на перевірку потрібні роки.Потім вона викличе страшні побічні ефекти.Я звісно не можу 100 відсотково таке гарантувати.Але дуже багато чинників вказує на саме такий сценарій.Рептілоїди,чіпування і тд.Це все придумали для відволікання людей.От скажіть,чуму Гейтс ще давно говорив за віруси і перенаселення планети? Він ж не вірусолог і такі питання,не його компетенція взагалі.
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18.06.2020 02:02 Відповісти
Ладно. От ви мені скажіть,як художник художнику, навіщо летіти в космос чи на місяць? Навіщо там будувати якісь бази?(на місяці чи марсі неважно) І ще при тому всьому говорити що в них є проект який самоокупиться! От мені дуже буде цікаво почути думку людини котра не вірить всяким дядечкам. Я звісно маю певні думки з цього приводу але цікаво що люди думають
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18.06.2020 02:54 Відповісти
https://censor.net/user/315845 На Марсі ніхто нічого не буде будувати.Це маячня для дурників.По перше це буде коштувати трильйони,не мільярди.Супутники,міжпланетні станції і телескопи будуть запускати й запускають.Щоб великі вантажі возити далеко,потрібні двигуни не на хімічному палеві.А я не бачу таких двигунів.Ось тільки зараз хочуть знову на Місяць полетіти.Так от двигуни там будуть подібні до тих,якими літали тоді.А пройшло вже 50 років.ВАРП двигун чи двигун на антиматерії також видумка.Можливо термоядерний двигун колись зроблять,але також не скоро.
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18.06.2020 03:05 Відповісти
Це все так. І це все не відміняє питання нащо туди летіти? Витрачати як ви кажите трильйони на інфраструктуру і транспорт заради того щоб хтось прокатав коханку на в космос і зробив ту справу в місячному борделі? Єдине пояснення на мою думку, якщо треба пересидіти який небудь апокаліпсис.
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18.06.2020 10:08 Відповісти
https://censor.net/user/315845 Ніхто ні куди поки що не летить.А якщо має завтра бути апокаліпсис.значить так і буде.
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18.06.2020 12:40 Відповісти
Цю істерію навколо коронавірусу розпочали Китай, ВООЗ на китайські гроші, і журналісти на китайські гроші. Згадайте як в Україні проводились телемости з китайськими медиками. Китай хоче показати що він найкраще впорався з епідемією, це просування ідеї "китайського миру".
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18.06.2020 02:25 Відповісти
https://censor.net/user/439819 Але експерименти над вірусом розпочалися саме в США.Потім їх там заборонили.Почали досліджувати вже Китаї.Навіть відомий вірусолог там працював.Ліваки до нього приклали руку також.
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18.06.2020 02:39 Відповісти
бізнес просідає, але ЛИШЕ ТІЛЬКИ американські мільярдери за час карантину збагатились на 500 мільярдів доларів
а прийдешня вакцина гарантує ще кілька сотень мільярдів зростання їх олігархічних капіталів
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18.06.2020 08:59 Відповісти
пневмонія (бактеріальна аеробна) запросто розвивається на ШВЛ

а взагалі сиетма яка? людина здає тест по якійсь причині, той сумнівний (фальшивий) тест знаходить в людини корону, а далі з цього зробити повноцінний випадок захворювання не проблема

якщо буде треба, то експериментальний протокол лікування залікує до смерті
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18.06.2020 09:03 Відповісти
В Германии тоже в 40 лет жизнь только начинается: https://youtu.be/gND525iCLIc ВИДЕО
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18.06.2020 08:08 Відповісти
Ха!
ТОЛЬКО ЧТО новость - в Германии на колбасной фабрике обнаружили ШЕСТЬСОТ заболевших сотрудников.
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18.06.2020 09:44 Відповісти
675 рабочих точнее. 321 из Венгии 260 из Украины и пара немцев с плохим знанием языка. Живут в бараках по 10 человек на пять квадратных метров, потом на родину денежку передают хвалясь как много зарабатывают.
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18.06.2020 11:20 Відповісти
 
 