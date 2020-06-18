Німеччина продовжує низку обмежувальних заходів проти коронавірусу
Федеральний уряд ФРН і влада федеральних земель ухвалили рішення про продовження низки обмежувальних заходів на найближчі місяці, щоб не допустити повторний спалах коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише в середу газета Suddeutsche Zeitung.
"Поки немає ліків, поки немає вакцини, ми мусимо уживатися з пандемією", - сказала канцлер Ангела Меркель на пресконференції.
За її словами, в тих регіонах, де на 100 тис. населення припадає понад 50 нових випадків інфікування, слід провести масштабніші заходи для стримування поширення вірусу.
Влада вважає за необхідне обов'язково дотримуватися соціальної дистанції в півтора метри, уважно стежити за виконанням гігієнічних заходів, носити маску в громадських місцях і обмежити контакти.
Було ухвалено рішення про скасування великих заходів, щонайменше, до жовтня. Міністр-президент Баварії Маркус Зедер, в свою чергу, зазначив, що заходи можуть проходити лише в тому випадку, якщо будуть строго дотримуватися правила.
Однак, за його словами, дотримання цих правил можливо тільки для невеликої кількості заходів. У той же час Зедер підкреслив, що "інтерпретація цього правила може варіюватися від однієї федеральної землі до іншої".
Ця заборона може спричинити скасування Франкфуртського книжкового ярмарку, який щорічно відвідують близько 300 тис. осіб. До теперішнього моменту організатори заявляли, що захід відбудеться.
Станом на 17 червня в Німеччині зафіксовано понад 189 тис. випадків зараження коронавірусом. Майже 9 тис. пацієнтів померли від наслідків зараження інфекцією, понад 173 тис. повністю вилікувалися.
Будь ласка, зачекайте...
В Миннеаполисе на месте, где полицейским был убит афроамериканец Джордж Флойд, сотни людей собираются, чтобы поучаствовать в так называемых службах возрождения.На этом месте даже установили "ванную для крещений", сообщает издание https://www1.cbn.com/cbnnews/us/2020/june/meet-the-man-proclaiming-jesus-at-the-george-floyd-memorial-site-where-a-supernatural-awakening-has-begun CBN News . Сама идея принадлежит местному пастору Чарльзу Каруку. Он опубликовал видео "обряда крещения" в своем Facebook."Люди продолжают спасаться, креститься, исцеляться и освобождаться. Прошлой ночью произошло мгновенное исцеление от 20-летней проблемы со спиной, 18-месячная травма мгновенно зажила", - пояснил Каруку. По его словам, многие из тех, кто приходит на место мемориала, "вновь обретают надежду и цель в своей жизни".
Американская газета The Washington Post https://www.washingtonpost.com/ обнародовала фрагмент готовящейся к публикации книги экс-помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", в котором говорится о прошлогодней завуалированной просьбе президента Дональда Трампа помочь ему с переизбранием на свой пост, которую он адресовал председателю КНР Си Цзиньпину.
Речь во фрагменте идет о двусторонней встрече двух лидеров на саммите G20 в Японии в июне 2019 года, в ходе которой Си Цзиньпин посетовал на критику Китая в США. Как утверждается в книге,
"Трамп тотчас предположил, что его собеседник имел в виду демократов,... сказав, что среди демократов действительно существует большая враждебность... Затем он ошеломительно переключил разговор на предстоящие президентские выборы в США, намекая на экономические возможности КНР повлиять на избирательную кампанию, умоляя Си Цзиньпина обеспечить ему победу", - цитирует издание книгу Болтона
Усьому є межа.
І глуму теж.
У мене все продовжується у цьому ж напрямку ...
На роботі прогнулися, теж написали, що для нас =блм= на загальному порталі, їхні життя та внесок в компанію дуже цінні, х-суму виділили для їхніх трьох організацій, я як побачила зранку - зразу кров в голову...
А моє життя не важливе і мій внесок за стільки років праці ? Інших білих, жовтих, і тд.д ?
Так гірко - не можу Вам передати. Я переживала, що від американців цей дебілізм та ідіотизм перекинеться до нас.
Ось так все робиться. Бо "замучені" ґвалт піднімуть і звинуватять. При тому, що наш прем*єр так і не визнав наявність системного расизму в Квебеку, але якусь там комісію створили.
Мені дуже некомфортно. За стільки років, що я тут - так не було. Я ніколи не почувалася невигідно через те, що я імігрантка ... Але тепер мене ця вся ситуація ставить в такі умови, що я просто не знаю.
Сьогодні клієнт знервував, чорний. Раніше я б на це не звернула уваги (бо вредних вистачає різних кольорів), а за таких обставин воно мене вибило саме через те, що він - чорний. І воно вякало і хотіло виставити мене некомпетентною. В нього, звичайно, нічого не вийшло. У мене зразу в голові: це воно на тлі їхньої істерики і "боротьби з расизмом" дозволяє собі такі фокуси. (Може, він такий по натурі, за характером, але на сьогоднішній день з цим усим мені про це не думається).
Те, що я писала раніше: це дуже погана ситуація, і вина за неї повністю на "журналістах" і "політиках". Уроди і ті, і інші.
Я бачила відео на фб (в шоці не роздивилася місто): чорний як би підліток або молодий хлопець вимагав, щоб біла дівчина стала перед ним на коліна, вона відмовлялася і відходила, він її вдарив - вона впала.
Не дай Бог, дійде сюди, то буде Трюдо стояти навколішки, не піднімаючись. Придурок.
Я еще ДО похорон этого наркомана говорила, что на его могиле чудеса происходить будут, наркоманы завязывать начнут.
Пора Флойда в святые зачислять, типа Сятого Йоргена (по фильму "Праздник Святого Йоргена)
Бо це який мрак ...
пс.сприймайта це з іронією, гумором, сарказмом..так простіше, і переймайтеся лише своїми рідними
Я хочу бути в оточенні притомних людей.
Від світу втікати не бажаю.
Але він втрачає здоровий глузд, якось його треба трошки =підлічити=.
Моє безпосереднє оточення - так, абсолютно нормальне. Інакше бути не може, бо люди групуються / об*єднуються / зближуються за спільними рисами, більш-менш одного рівня ...
Як би я тоді з ними спілкувалася ?
А є інші верстви / групи (от, як "протестуючі" у Штатах і наші послідовники) ... Ми живемо в різних вимірах: перетинаємося, але не більше, бо разом нам не цікаво.
Зараз виник конфлікт, сутичка ...
Треба гарне місце.
Тоді треба прогнать зебілів і ворогів України. І все буде добре.
І куди ж вас прогнати ?
Добровільно не хочете спробувати перевиховатися ?
Я працюю, а не сиджу і їм днями ...
Думайте про себе.
А зараз треба просто намагатися абстрагуватися, перемикати увагу і думати про хороше.
Поки не можна - découvrez donc la France.
(Ми з https://censor.net/user/463378 X обмінюємося думками, ділимося відчуттями).
Сьогодні уже в парламенті один депутат назвав іншого расистом.
І відмовився вибачитися.
"мрія", яку на даний момент нам нав*язують блеки, і ті, хто за ними стоїть - вивихнута.
Все було нормально. Але комусь захотілося ще й соціального вибуху та розколу суспільства, вірусу і локдауну з карантином мало ...
Тобто: не фотографуй / не знімай - расизм, знімай, став в рекламу - теж расизм.
Барбра Срейзанд подарувала акції Діснейленду доці урки флойда (одній з п*ятьох, що він наплодив), а він її навіть ніколи не бачив ...
Нічого так =бісяться= ...
Читала просто сьогодні в новинах.
Расистом назвали білого депутата. З Квебека.
https://www.cbc.ca/news/politics/ndp-jagmeet-singh-rota-racist-therrien-1.5616661
Хош вночі в вікно постукаю? Тільки не обпісяйся зі страху.
Тільки вночі гатити по вікнах ?
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим...
Ничего особо нового.
а прийдешня вакцина гарантує ще кілька сотень мільярдів зростання їх олігархічних капіталів
а взагалі сиетма яка? людина здає тест по якійсь причині, той сумнівний (фальшивий) тест знаходить в людини корону, а далі з цього зробити повноцінний випадок захворювання не проблема
якщо буде треба, то експериментальний протокол лікування залікує до смерті
ТОЛЬКО ЧТО новость - в Германии на колбасной фабрике обнаружили ШЕСТЬСОТ заболевших сотрудников.