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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Дела Майдана: экс-прокурору объявили подозрение в привлечении заведомо невиновных евромайдановцев к уголовной ответственности, - ГБР

Дела Майдана: экс-прокурору объявили подозрение в привлечении заведомо невиновных евромайдановцев к уголовной ответственности, - ГБР

Следователи Управления по расследованию дел Майдана ГБР, под процессуальным руководством прокуроров Офис Генерального прокурора, сообщили о подозрении бывшему прокурору отдела прокуратуры города Киева, действующему адвокату.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Экс-прокурор подозревается в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц; злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге, а также привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности прокурором, соединенное с обвинениями в совершении особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакции от 15.12.2013), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК).

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Следствием установлено, что 21 января 2014 г. бывший прокурор действуя в сговоре со своими руководителями, а также следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам Евромайдана.

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Топ комментарии
+7
Справи Майдану: експрокурору оголосили підозру в притягненні завідомо невинуватих євромайданівців до кримінальної відповідальності, - ДБР - Цензор.НЕТ 943
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18.06.2020 10:03
+6
Якщо днями суд дозволив суддям приймати наперед неправомірні рішення, то й прокурорам це можна...
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18.06.2020 09:58
+4
Дешёвое отвлечение людей от главных событий! Тупо не пройдет!Интересно что каждый суслик думает что с ним ничего плохого не будет!
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18.06.2020 09:59
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Уволить немедленно таких следователей,на святое для зельоных руку подняли.Куда портомой смотрит,а Рассея?
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18.06.2020 09:54 Ответить
Якщо днями суд дозволив суддям приймати наперед неправомірні рішення, то й прокурорам це можна...
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18.06.2020 09:58 Ответить
Дешёвое отвлечение людей от главных событий! Тупо не пройдет!Интересно что каждый суслик думает что с ним ничего плохого не будет!
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18.06.2020 09:59 Ответить
Они еще не обгадились Зеленский и Ко. Но уже мандраж на лицо.
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18.06.2020 10:02 Ответить
Справи Майдану: експрокурору оголосили підозру в притягненні завідомо невинуватих євромайданівців до кримінальної відповідальності, - ДБР - Цензор.НЕТ 943
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18.06.2020 10:03 Ответить
Власть будет ставить любые дымовые завесы лишь бы осудить невинных людей в смерти какого-то Шеремета.
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18.06.2020 10:04 Ответить
а судді святі?!
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18.06.2020 11:09 Ответить
Слідчі Управління з розслідування справ Майдану ДБР... ХТО? ПРІЗВИЩА? ...колишній прокурор... ХТО? ПРІЗВИЩЕ? ...діючи у змові зі своїми керівниками ХТО? ПРІЗВИЩА?, а також слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам ХТО? ПРІЗВИЩА?Євромайдану.Джерело: https://censor.net/ua/n3202753
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18.06.2020 11:13 Ответить
надайте ваші особисті дані, і ви будете особисто проінформовані))))
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18.06.2020 11:21 Ответить
Заведомо невиновных
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18.06.2020 11:21 Ответить
Да в нас цих експрокурорів - як бльох на сучці. Незабаром ще одна з'явиться.
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18.06.2020 12:21 Ответить
Іще одна прокурворша-антимайданівка: Москаленко Світлана.
При ***** замість тюряги пішла на підвищення в ГПУ.
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18.06.2020 13:11 Ответить
 
 