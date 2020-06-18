Дела Майдана: экс-прокурору объявили подозрение в привлечении заведомо невиновных евромайдановцев к уголовной ответственности, - ГБР

Следователи Управления по расследованию дел Майдана ГБР, под процессуальным руководством прокуроров Офис Генерального прокурора, сообщили о подозрении бывшему прокурору отдела прокуратуры города Киева, действующему адвокату.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Экс-прокурор подозревается в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц; злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге, а также привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности прокурором, соединенное с обвинениями в совершении особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакции от 15.12.2013), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК).

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Следствием установлено, что 21 января 2014 г. бывший прокурор действуя в сговоре со своими руководителями, а также следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам Евромайдана.