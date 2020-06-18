Справи Майдану: експрокурору оголосили підозру в притягненні завідомо невинуватих євромайданівців до кримінальної відповідальності, - ДБР

Слідчі Управління з розслідування справ Майдану ДБР, під процесуальним керівництвом прокурорів Офіс Генерального прокурора, повідомили про підозру колишньому прокурору відділу прокуратури міста Києва, чинному адвокату.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Експрокурор підозрюється у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою, за попередньою змовою групою осіб; зловживанні службовим становищем, службовому підробленні, а також притягненні завідомо невинних до кримінальної відповідальності прокурором, поєднане з обвинуваченнями у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакції від 15.12.2013), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366;ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 ККУ).

Слідством встановлено, що 21 січня 2014 року колишній прокурор діючи у змові зі своїми керівниками, а також слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам Євромайдану.

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