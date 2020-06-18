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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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прокурор (612) Євромайдан (957) ДБР (3295)

Справи Майдану: експрокурору оголосили підозру в притягненні завідомо невинуватих євромайданівців до кримінальної відповідальності, - ДБР

Справи Майдану: експрокурору оголосили підозру в притягненні завідомо невинуватих євромайданівців до кримінальної відповідальності, - ДБР

Слідчі Управління з розслідування справ Майдану ДБР, під процесуальним керівництвом прокурорів Офіс Генерального прокурора, повідомили про підозру колишньому прокурору відділу прокуратури міста Києва, чинному адвокату.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Експрокурор підозрюється у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою, за попередньою змовою групою осіб; зловживанні службовим становищем, службовому підробленні, а також притягненні завідомо невинних до кримінальної відповідальності прокурором, поєднане з обвинуваченнями у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакції від 15.12.2013), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366;ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 ККУ).

Слідством встановлено, що 21 січня 2014 року колишній прокурор діючи у змові зі своїми керівниками, а також слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам Євромайдану.

Також читайте: Справи Майдану: Громадянин, який надав неправдиві свідчення на користь слідчого МВС, постане перед судом

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Топ коментарі
+7
Справи Майдану: експрокурору оголосили підозру в притягненні завідомо невинуватих євромайданівців до кримінальної відповідальності, - ДБР - Цензор.НЕТ 943
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18.06.2020 10:03
+6
Якщо днями суд дозволив суддям приймати наперед неправомірні рішення, то й прокурорам це можна...
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18.06.2020 09:58
+4
Дешёвое отвлечение людей от главных событий! Тупо не пройдет!Интересно что каждый суслик думает что с ним ничего плохого не будет!
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18.06.2020 09:59
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Уволить немедленно таких следователей,на святое для зельоных руку подняли.Куда портомой смотрит,а Рассея?
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18.06.2020 09:54 Відповісти
Якщо днями суд дозволив суддям приймати наперед неправомірні рішення, то й прокурорам це можна...
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18.06.2020 09:58 Відповісти
Дешёвое отвлечение людей от главных событий! Тупо не пройдет!Интересно что каждый суслик думает что с ним ничего плохого не будет!
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18.06.2020 09:59 Відповісти
Они еще не обгадились Зеленский и Ко. Но уже мандраж на лицо.
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18.06.2020 10:02 Відповісти
Справи Майдану: експрокурору оголосили підозру в притягненні завідомо невинуватих євромайданівців до кримінальної відповідальності, - ДБР - Цензор.НЕТ 943
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18.06.2020 10:03 Відповісти
Власть будет ставить любые дымовые завесы лишь бы осудить невинных людей в смерти какого-то Шеремета.
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18.06.2020 10:04 Відповісти
а судді святі?!
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18.06.2020 11:09 Відповісти
Слідчі Управління з розслідування справ Майдану ДБР... ХТО? ПРІЗВИЩА? ...колишній прокурор... ХТО? ПРІЗВИЩЕ? ...діючи у змові зі своїми керівниками ХТО? ПРІЗВИЩА?, а також слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам ХТО? ПРІЗВИЩА?Євромайдану.Джерело: https://censor.net/ua/n3202753
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18.06.2020 11:13 Відповісти
надайте ваші особисті дані, і ви будете особисто проінформовані))))
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18.06.2020 11:21 Відповісти
Заведомо невиновных
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18.06.2020 11:21 Відповісти
Да в нас цих експрокурорів - як бльох на сучці. Незабаром ще одна з'явиться.
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18.06.2020 12:21 Відповісти
Іще одна прокурворша-антимайданівка: Москаленко Світлана.
При ***** замість тюряги пішла на підвищення в ГПУ.
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18.06.2020 13:11 Відповісти
 
 