Прирост больных COVID-19 в Украине больше общемирового, - главный санврач Ляшко
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине одна из лучших ситуаций с коронавирусом, но в последнюю неделю увеличивается количество заражений. Больше всего случаев COVID-19 в Черновицкой, Львовской областях и городе Киев.
Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, увеличение числа тестирований увеличивает число случаев, но это не значит, что только от тестирований это зависит. По словам Ляшко, причиной такого роста является начало ослабления карантина. В частности, заработал метрополитен и другой общественный транспорт, открылись детские сады. После этого, с учетом инкубационного периода, и начало увеличиваться количество больных.
"В последнее время мы даем существенный прирост, который больше общемирового. Почему так происходит? Если мы посмотрим на эту динамику, вы увидите с 1 мая и до вчерашнего дня, до 17 июля, как происходит заболеваемость", - заявил он.
Отметим, по состоянию на сегодняшний день в Черновицкой области - 4135 случаев коронавируса, во Львовской области - 3398, а в Киеве - 4084.
Пожалуйста, подождите...
В частности, заработал метрополитен и другой общественный транспорт.
...практически нигде в мире его и не останавливали. Может в чем другом причина? Может в вас?
Получается, шобы обнулить случаи, нужно отменить тестирование? Так?
Давайте вместе сделаем коронавирус!
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Цікавим, насиченим та барвистим вимальовується життя ковідопанікерів: трястися від страху до вірусу (хоча тих вірусів тисячі навколо, і з кожним подихом людина будь-де і навіть в масці вдихає сотні тисяч вірусних частинок), летальність якого менша за летальність сезонного грипу, "берегтися", шугаючись навіть від родичів, як від чумних прокажених, втягувати у свою секту "свідків масового коронавірусного психозу" усіх довкола, використовуючи для доведення своєї правоти аргументи на кшталт "люди помирають!", "йдіть волонтером в інфекційку" та "Ви що не знаєте, що відбувалося в Італії?"... А потім дати вколоти собі за свої ж гроші експериментальну поспіхом виготовлену вакцину, відкинувши ласти від побічної реакції
Замість того, щоб, оскільки медицина - в першу чергу є доказовою наукою, спробувати відповісти на два простих, але важливих та обов'язкових, питання:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? Ні, таких досліджень проведено не було.
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? Що є єдиним доказом "пандемії"? Тести.
То ж чи є у цих тестів сертифікат якості? Хто їх взагалі перевіряв? На що насправді вони позитивно реагують? Яка їх РЕАЛЬНА точність і як часто вони видають хибнопозитивні результати?
Замість того, щоб усвідомити, що ситуація, коли медики усього світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), повинна викликати у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією.