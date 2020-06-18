Прирост больных COVID-19 в Украине больше общемирового, - главный санврач Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине одна из лучших ситуаций с коронавирусом, но в последнюю неделю увеличивается количество заражений. Больше всего случаев COVID-19 в Черновицкой, Львовской областях и городе Киев.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, увеличение числа тестирований увеличивает число случаев, но это не значит, что только от тестирований это зависит. По словам Ляшко, причиной такого роста является начало ослабления карантина. В частности, заработал метрополитен и другой общественный транспорт, открылись детские сады. После этого, с учетом инкубационного периода, и начало увеличиваться количество больных.

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"В последнее время мы даем существенный прирост, который больше общемирового. Почему так происходит? Если мы посмотрим на эту динамику, вы увидите с 1 мая и до вчерашнего дня, до 17 июля, как происходит заболеваемость", - заявил он.

Отметим, по состоянию на сегодняшний день в Черновицкой области - 4135 случаев коронавируса, во Львовской области - 3398, а в Киеве - 4084.