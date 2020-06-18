COVID-19 в Украине, возможно, болеют 132 тысячи человек, - Минздрав

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине COVID-19 в среднем, возможно, болеют 132 тысячи человек. Однако, такие данные не являются подтвержденными.

Об этом Виктор Ляшко сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в мае выявили 40-45% больных коронавирусом.

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"Если мы говорим, что в среднем в мире оказывается 30%, Китай на период вспышки проявлял 31%, то в Украине в мае доходило до 40-45 %. В среднем мы можем говорить, что где-то в среднем в Украине, возможно, потенциально болеют 132 тысячи человек. Но эти данные не являются подтвержденными. Это модельная ситуация", - заявил Ляшко.