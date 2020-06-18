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На COVID-19 в Україні, можливо, хворіють 132 тисячі осіб, - МОЗ
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні COVID-19 у середньому, можливо, хворіють 132 тисячі осіб. Однак, такі дані не є підтвердженими.
Про це Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в травні виявили 40-45% хворих на коронавірус.
"Якщо ми говоримо, що в середньому у світі виявляється 30%, Китай на період спалаху виявляв 31%, то в Україні в травні доходило до 40-45%. В середньому ми можемо говорити, що десь в середньому в Україні, можливо, потенційно хворіють 132 тисячі осіб. Але ці дані не є підтвердженими. Це модельна ситуація", - заявив Ляшко.
Топ коментарі
+12 wake up-UA
показати весь коментар18.06.2020 10:50
+6 violator
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+5 Підлога Маккартні
показати весь коментар18.06.2020 10:49
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Будь ласка, зачекайте...
Как можно "болеть потенциально? Есть заболевшие, есть бессимптомные носители заразы и таки это две большие разницы.
Ляшко, у тебя, случайно, потенциально не болит голова?
Источник: https://censor.net/n3202772
Не все зараженные обязательно заболевают. Главный санврач таки должен понимать разницу.
Ну да ладно. Нехай все будут потенциально здоровы))
Трындит и трындит
А в Европе ПРОСТО делали тесты и делают
От заболевшего тестируют все Его Контакты , если выявлены в этих контактах заболевшие - тестируют все Контакты этих заболевших . И так по цепочке пока не выйдут на негативные тесты
Хватит морочить голову выдуманными проблемами и наращивать маланскую диктатуру.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Цікавим, насиченим та барвистим вимальовується життя ковідопанікерів: трястися від страху до вірусу (хоча тих вірусів тисячі навколо, і з кожним подихом людина будь-де і навіть в масці вдихає сотні тисяч вірусних частинок), летальність якого менша за летальність сезонного грипу, "берегтися", шугаючись навіть від родичів, як від чумних прокажених, втягувати у свою секту "свідків масового коронавірусного психозу" усіх довкола, використовуючи для доведення своєї правоти аргументи на кшталт "люди помирають!", "йдіть волонтером в інфекційку" та "Ви що не знаєте, що відбувалося в Італії?"... А потім дати вколоти собі за свої ж гроші експериментальну поспіхом виготовлену вакцину, відкинувши ласти від побічної реакції
Замість того, щоб, оскільки медицина - в першу чергу є доказовою наукою, спробувати відповісти на два простих, але важливих та обов'язкових, питання:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? Ні, таких досліджень проведено не було.
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? Що є єдиним доказом "пандемії"? Тести.
То ж чи є у цих тестів сертифікат якості? Хто їх взагалі перевіряв? На що насправді вони позитивно реагують? Яка їх РЕАЛЬНА точність і як часто вони видають хибнопозитивні результати?
Замість того, щоб усвідомити, що ситуація, коли медики усього світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), повинна викликати у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією.