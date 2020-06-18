На COVID-19 в Україні, можливо, хворіють 132 тисячі осіб, - МОЗ

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні COVID-19 у середньому, можливо, хворіють 132 тисячі осіб. Однак, такі дані не є підтвердженими.

Про це Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в травні виявили 40-45% хворих на коронавірус.

"Якщо ми говоримо, що в середньому у світі виявляється 30%, Китай на період спалаху виявляв 31%, то в Україні в травні доходило до 40-45%. В середньому ми можемо говорити, що десь в середньому в Україні, можливо, потенційно хворіють 132 тисячі осіб. Але ці дані не є підтвердженими. Це модельна ситуація", - заявив Ляшко.

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