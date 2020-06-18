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На COVID-19 в Україні, можливо, хворіють 132 тисячі осіб, - МОЗ

На COVID-19 в Україні, можливо, хворіють 132 тисячі осіб, - МОЗ

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні COVID-19 у середньому, можливо, хворіють 132 тисячі осіб. Однак, такі дані не є підтвердженими.

Про це Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в травні виявили 40-45% хворих на коронавірус.

"Якщо ми говоримо, що в середньому у світі виявляється 30%, Китай на період спалаху виявляв 31%, то в Україні в травні доходило до 40-45%. В середньому ми можемо говорити, що десь в середньому в Україні, можливо, потенційно хворіють 132 тисячі осіб. Але ці дані не є підтвердженими. Це модельна ситуація", - заявив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приріст хворих на COVID-19 в Україні більший від загальносвітового, - головний санлікар Ляшко

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Топ коментарі
+12
COVID-19 в Украине возможно болеют 132 тысячи человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 596
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18.06.2020 10:50
+6
оба опасны . один поражает мозг другой легкие
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18.06.2020 10:56
+5
Кстати, возможно есть жизнь на Марсе. Однако, такие данные не являются подтвержденными
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18.06.2020 10:49
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Кстати, возможно есть жизнь на Марсе. Однако, такие данные не являются подтвержденными
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18.06.2020 10:49 Відповісти
COVID-19 в Украине возможно болеют 132 тысячи человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 596
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18.06.2020 10:50 Відповісти
оба опасны . один поражает мозг другой легкие
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18.06.2020 10:56 Відповісти
второй. им заражены миллионы.
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18.06.2020 11:01 Відповісти
"Какая разница!" (С)
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18.06.2020 12:27 Відповісти
"потенциально болеет 132 тысячи человек"
Как можно "болеть потенциально? Есть заболевшие, есть бессимптомные носители заразы и таки это две большие разницы.
Ляшко, у тебя, случайно, потенциально не болит голова?

Источник: https://censor.net/n3202772
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18.06.2020 10:52 Відповісти
Потенціал (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. потенциал, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. potential, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Potential n) - можливості, наявні сили, запаси, засоби, що можуть бути використані. Нічого такого неймовірного, чи незрозумілого він не сказав.
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18.06.2020 10:56 Відповісти
Заболева́ние - это нарушения нормальной жизнедеятельности, возникающие в ответ на действие патогенных факторов (с) Вики.

Не все зараженные обязательно заболевают. Главный санврач таки должен понимать разницу.
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18.06.2020 11:07 Відповісти
Вважати зараженого здоровим теж якось дивно.
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18.06.2020 11:13 Відповісти
Та нет ничего удивительного. В организме здорового человека постоянно живет куча вирусов и бактерий. Но заболевает он только в том случае, когда патогенные факторы оказываются сильнее иммунитета.
Ну да ладно. Нехай все будут потенциально здоровы))
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18.06.2020 11:21 Відповісти
Теж Вікі - Валеоло́гія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. valeo - «здоров'я», «бути здоровим») - псевдонаука, елемент системної інформаційно-психологічної війни держави проти дітейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F#cite_note-1 [1] . Впроваджувався у освітню програму для майбутнього ідеологічного обґрунтування невігластва молодого покоління, які пройшли навчання по відповідній шкільній програмі з метою застосування соціальних санкцій, роз'єднання населення. - ???
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18.06.2020 11:35 Відповісти
Он потенциально больной на голову
Трындит и трындит
А в Европе ПРОСТО делали тесты и делают
От заболевшего тестируют все Его Контакты , если выявлены в этих контактах заболевшие - тестируют все Контакты этих заболевших . И так по цепочке пока не выйдут на негативные тесты
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18.06.2020 10:57 Відповісти
В этом сомневаются только люди вообще не носящие маски или носящие ихна шее!
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18.06.2020 10:54 Відповісти
Как себя чувствует Елена Зеленская, навещает ли её в больнице муж?
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18.06.2020 10:59 Відповісти
Она себя чувствует потенциально хорошо.
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18.06.2020 11:02 Відповісти
первая леди заныкалась,походу это пиаристый фейк,ибо ее нет ни одном реестре типа данных...
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18.06.2020 11:06 Відповісти
Юльку из тюрячки транслировали, а эту и из больнички не показывают для подтверждения.
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18.06.2020 11:38 Відповісти
Большинство переболели еще перед Новым Годом, поскольку вирус занесен в ноябре.
Хватит морочить голову выдуманными проблемами и наращивать маланскую диктатуру.
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18.06.2020 11:01 Відповісти
Ну і що?
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18.06.2020 11:08 Відповісти
болеют 132 тыссячи, блеют 73% от голосовавших.
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18.06.2020 11:22 Відповісти
обнадійливо звучить---МОЖЛИВО
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18.06.2020 11:31 Відповісти
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Цікавим, насиченим та барвистим вимальовується життя ковідопанікерів: трястися від страху до вірусу (хоча тих вірусів тисячі навколо, і з кожним подихом людина будь-де і навіть в масці вдихає сотні тисяч вірусних частинок), летальність якого менша за летальність сезонного грипу, "берегтися", шугаючись навіть від родичів, як від чумних прокажених, втягувати у свою секту "свідків масового коронавірусного психозу" усіх довкола, використовуючи для доведення своєї правоти аргументи на кшталт "люди помирають!", "йдіть волонтером в інфекційку" та "Ви що не знаєте, що відбувалося в Італії?"... А потім дати вколоти собі за свої ж гроші експериментальну поспіхом виготовлену вакцину, відкинувши ласти від побічної реакції
Замість того, щоб, оскільки медицина - в першу чергу є доказовою наукою, спробувати відповісти на два простих, але важливих та обов'язкових, питання:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? Ні, таких досліджень проведено не було.
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? Що є єдиним доказом "пандемії"? Тести.
То ж чи є у цих тестів сертифікат якості? Хто їх взагалі перевіряв? На що насправді вони позитивно реагують? Яка їх РЕАЛЬНА точність і як часто вони видають хибнопозитивні результати?
Замість того, щоб усвідомити, що ситуація, коли медики усього світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), повинна викликати у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією.
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18.06.2020 12:32 Відповісти
 
 