Рада сегодня рассмотрит вопрос назначения Шкарлета министром образования, - Разумков

Вопрос назначения на должность министра образования Рада рассмотрит на пленарном заседании в четверг после перерыва, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Поступил пакет документов на кандидата на назначение на должность министра образования. Сегодня будем рассматривать этот вопрос после перерыва, в порядке, предусмотренном нашим регламентом", - сообщил Разумков на пленарном заседании парламента в четверг, передает Цензор.НЕТ о ссылкой на Интерфакс-Украина.

Перерыв в пленарном заседании - с 12.00 до 12.30. Заседание проходит с 10.00 до 15.00.

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Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде назначить министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.

3 июня комитет Верховной Рады провел собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.

Позже президент Украины Владимир Зеленский назвал четырех возможных кандидатов на должность министра образования и науки: ректор ЧНТУ Сергей Шкарлет, "слуга народа" Сергей Бабак, руководитель Аппарата ОП Алексей Днепров и замдиректора Института математики НАН Александра Антонюк.

Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).