Рада сегодня рассмотрит вопрос назначения Шкарлета министром образования, - Разумков
Вопрос назначения на должность министра образования Рада рассмотрит на пленарном заседании в четверг после перерыва, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.
"Поступил пакет документов на кандидата на назначение на должность министра образования. Сегодня будем рассматривать этот вопрос после перерыва, в порядке, предусмотренном нашим регламентом", - сообщил Разумков на пленарном заседании парламента в четверг, передает Цензор.НЕТ о ссылкой на Интерфакс-Украина.
Перерыв в пленарном заседании - с 12.00 до 12.30. Заседание проходит с 10.00 до 15.00.
Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде назначить министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.
3 июня комитет Верховной Рады провел собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.
Позже президент Украины Владимир Зеленский назвал четырех возможных кандидатов на должность министра образования и науки: ректор ЧНТУ Сергей Шкарлет, "слуга народа" Сергей Бабак, руководитель Аппарата ОП Алексей Днепров и замдиректора Института математики НАН Александра Антонюк.
Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.
Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).
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а за кандидата скажу шо мне вообще побоку кто станет министром, хуже просто уже не будет, наверное
а то шо малоросс, так кому же щас легко?
или у вас там Шредер был патриотом, и даже Меркель - патриотка?
главное шо не Медведчук (хотя было бы даже и не странно)
Азаров на низком старте стоит, активен очень стал и в прессе, и в сети.
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