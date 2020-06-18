Суд отложил избрание меры пресечения Порошенко до 1 июля. ВИДЕО (обновлено)

Печерский райсуд Киева должен был сегодня рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, нардепу ("ЕС") Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания суда.

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Прокуратура просит применить к Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Вместе с тем, заседание Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко перенесено на 14.00 1 июля.

Решение о переносе рассмотрения ходатайства об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства принял следственный судья Сергей Вовк в связи с организационными вопросами, связанными с изменением ходатайства прокуратуры.

"Они изменили ходатайство о мере пресечения, они уже не хотят ареста, они хотят личного обязательства... и препятствовать тому, чтобы Порошенко путешествовал по миру", - сказал адвокат Порошенко Игорь Головань по окончании заседания.