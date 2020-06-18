Суд отложил избрание меры пресечения Порошенко до 1 июля. ВИДЕО (обновлено)
Печерский райсуд Киева должен был сегодня рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, нардепу ("ЕС") Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания суда.
Прокуратура просит применить к Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.
Вместе с тем, заседание Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко перенесено на 14.00 1 июля.
Решение о переносе рассмотрения ходатайства об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства принял следственный судья Сергей Вовк в связи с организационными вопросами, связанными с изменением ходатайства прокуратуры.
"Они изменили ходатайство о мере пресечения, они уже не хотят ареста, они хотят личного обязательства... и препятствовать тому, чтобы Порошенко путешествовал по миру", - сказал адвокат Порошенко Игорь Головань по окончании заседания.
Пожалуйста, подождите...
Є одна ключова драматична подія, що НЕ є спільною у кар'єрі Овоча та Зюзі
(поки що)
Зе в квартал пісюном грати
18 июня 2020, 17:18
"По данным фактам Департамент финансовых расследований возбудил ряд уголовных дел по ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере), ст.235 (легализация средств, добытых преступным путем), ст.210 (хищение в особо крупном размере), ст.209 (мошенничество), а также по ст.430 (получение взятки) и ст.431 (дача взятки). Нами задержано около 20 человек, непосредственно принимавших участие в противоправной деятельности, в том числе Бабарико, - сказал Иван Тертель. -
Бабарико - у ж е экс-глава Белгазпромбанка.. (Быстро и оперативно) !
задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, пытался воздействовать на показания свидетелей, предпринимал попытки сокрытия следов совершенных преступлений ...
Що Порошенка таки посадять по бєспрєдєлу.
Якщо хтось зараз скаже що змушування до призначення когось там у незаконний спосіб - це прямо той ще злочин - скажу - нє вєрю.
Після того, як з кінця 16-го року по всім каналам кричали, що Порох украв усьо і у 70 разів став багатшим - тьотки з Барабашовського ринку очікують, що його закриють і торти Рошен відберуть.
А звинувачення - надумані і смішні. І ниці.
І Рябошапку звільнили, бо не зміг натягти носки на вуха.
А все чому? Бо крім того, що злобливій і чорноротій тітці з базару, яка хоче, щоб Порошенка закрили не важливо за що - цього хочеться ще одному маленькому наполеончику.
Який знає, відчуває, що до рівня Порошенка недотягує ні інтелектуально. А зараз уже і морально.
І оце приземлене - підняти власний статус за рахунок приниження іншого - ось саме це заставляє зараз сотні прокурорських рити землю і шукати хоч щось на Порошенка.
От це не що інше, як коли сцикливий мілкий трієчник хоче підставити десь по-тихому відмінника спортивної статури.
У Володимира Олександровича по ходу залишиться тільки його ядерний електорат: зажаті, мстиві, убогі. Ті у кого по життю нічого не виходить. І їм просто треба помститися успішним людям.
Вони аплодуватимуть цькуванню і палитимуть на площах книги. І їх багато, так. Але не більшість - це точно.
Сьогодні Петро нарешті виграв у Вовочки.
Відсьогодні багатьом стане соромно говорити, за кого вони голосували минулого року.
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Удивляет количество идиотов. не понимающих что Петя - это воплощение всего самого мерзкого что может быть в олигархе. Он манипулирует тупой биомассой спекулируя на патриотизме, а цель одна - спасти свою шкуру от реально совершённых им преступлений.
Попытку навязать постулат типа олигарх Пэтя есть Украина, засунь себе в дупу, дегенерат
обшоколадненый, понял ? Уже была одна , вона працювала...
Ты - холуй и твоё дело лизать шокодупу, смотри язык не протри.
А если для тебя мой украинский флаг является флагом паРаши, то ты , гандон использованый, добрехался до галюнов и тебя, вместе со всей вашей 8% сворой брехунов. пора лечить.
Усёк, узколобый ?
Згинь,нечиста сила-ваш пітер-лантух гімна!
Лик его ужасен.
Движенья быстры,
Он прекрасен" А.Пушкин
Срав Пушкін на мародера.
Вам від мене-балалайка.
А з високої Поляни
Срав Пушкін і на Омана.