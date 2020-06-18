Под Печерским судом в Киеве состоялась акция в поддержку Порошенко. ФОТОрепортаж
Под Печерским районным судом Киева сегодня собрались люди, чтобы поддержать пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Участники акции держали государственные флаги Украины, плакаты "Стопреванш", "Зеленский = Янукович" и другие. По их мнению, суд над пятым президентом - является политическим преследованием и реваншем пророссийских сил в Украине, а также местью всем майдановцам со стороны приспешников Януковича.
После того, как суд состоялся, учатники акции отправились к Офису Президента.
Фото - Олег Богачук
Напомним, в четверг, 18 июня, Печерский райсуд должен избирать меру пресечения Петру Порошенко. Прокуроры настаивают на аресте.
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1 деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины
2 переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта
3 шпионаж
4 оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины
под что попадает подписание Указа? Учти, судят не за последствия а за действия. поехадли
и до кучи чтобы два раза не вставать - а есть доказанный факт представительства кацапией этим семочко? пока я слышал только о том что у него жена кацапка.
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Проти п'ятого президента України Петра Порошенка порушили "справу" через отримання Томосу та створення Православної церкви України.
Про це 18 червня під час виступу біля стін суду повідомив сам Петро Порошенко, трансляцію вів "Прямий"."Ще одна новина, яку я дізнався тільки на цьому тижні, виявляється вони порушили проти мене ще одну справу, дослівно цитую: "За розпалювання міжрелігійної ворожнечі, шляхом отримання Томосу і створення Православної церкви України". За ґрати Порошенка за це!" - сказав Петро Порошенко.Після цих слів активісти, які прийшли підтримати п'ятого президента почали вигукувати "ганьба".https://prm.ua/tomos-ta-stvorennya-pravoslavnoyi-tserkvi-********-poroshenko-diznavsya-pro-novu-spravu-proti-nogo/?fbclid=*************-HZLdrshWpWiB3wfYsyhWFRQ7oy-yS2AtrRjANnC1ZTIGkaQ
!!!!!
Росія (паРаша) терпляче чекала такого оленя ( тварини) аж 30 років. І нарешті вона його свого вірного відданого Юду -Каїна знайшла- створила і виростила як відданого -безвідмовного кремлівського ... резидента капітулянта!
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підбурювання до повалення конституційної влади Порошенка саджати- заcb ?Можна йому ще пригадати,як https://www.youtube.com/watch?v=fh1OCF927I4 політичних опонентів переслідував та мішки на голову одівав .
потом выковыривать по одному....
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Ще раніше в закритій частині виступу кловуна --ЗЕбіла.. в лазні, яку блазень лакей разом зі своїми холуями -артистами - сепаратистами "Кварталу 95" давав концерт перед тепер втікачем до ворожої Москви кремлівським ..резидентом продажним ЗЕКОМ і нинішнім прем'єром паРаши карликом Медведєвим, які сміючись з лакея дивилися в інтимній обстановці "квартальний" концерт, сидячи роздягненими в в лазні. І тепер навіть важко сказати а чи не керують і тепер цим капітулянтом ЗЕбілом з паРаши і зараз ці його пани володарі. Да він по холуйські раком плазував в лазні, а потім зразу з неї та в харанти і г.авно-командувачем і вершителем долі нашої держави.. І тепер такий битий перебитий цей колишній екс-блазень, тому що він пройшов і лазню і вогонь, воду і мідні труби. А значить дуже таки сильно досвідчений і витончений тепер з нього вийшов кремлівський холуй...резидент. І який таку як і сам підібрав собі команду слуг - кремля продажних Юд ЗЕбілов -капітулянтів які в угоду кремлю жорстко переслідують всіх українських патріотів...
Ще раніше в закритій частині виступу кловуна --ЗЕбіла.. в лазні, яку блазень лакей разом зі своїми холуями -артистами - сепаратистами "Кварталу 95" давав концерт перед тепер втікачем до ворожої Москви кремлівським ..резидентом продажним ЗЕКОМ і нинішнім прем'єром паРаши карликом Медведєвим, які сміючись з лакея дивилися в інтимній обстановці "квартальний" концерт, сидячи роздягненими в в лазні. І тепер навіть важко сказати а чи не керують і тепер цим капітулянтом ЗЕбілом з паРаши і зараз ці його пани володарі. Да він по холуйські раком плазував в лазні, а потім зразу з неї та в харанти і г.авно-командувачем і вершителем долі нашої держави.. І тепер такий битий перебитий цей колишній екс-блазень, тому що він пройшов і лазню і вогонь, воду і мідні труби. А значить дуже таки сильно досвідчений і витончений тепер з нього вийшов кремлівський холуй...резидент. І який таку як і сам підібрав собі команду слуг - кремля продажних Юд ЗЕбілов -капітулянтів які в угоду кремлю жорстко переслідують всіх українських патріотів...
І це тільки в зафіксованому ЗМІ вигляді!
Ни когда не считал порошенко патриотом, а тем более украинским националистом.
Еврей не может быть украинским националистом априори.
Есть старая запись на ТВ, где Корчинский Дмитрий, сказал собравшемся там порошенко, червоненко и компании, "перед тем как украинцы покаяться перед евреями, следовало бы евреям покаяться перед украинцами". После этого компания начала возмущаться, и занялась демагогией.
Почему порошеннко прихватил патриотическую часть населения, но не всю.
Потому что ватная часть была занята, януковичами, донецкими, крымскими, ему там должности высокой не светило, хотя он и создавал партию регионов.
Он ринулся к ющенко, мечтал быть премьером, но все планы сбил покойный Зинченко.
ющенко всё слил регионалам, и при них этот товарищ порошенко тоже прижился будучи министром.
Во время майдана опять рванул к патриотизму, вылез на трактор, потом спрятался выжидая, после майдана смотался в Вену к фирташу и уговорил Кличко не идти в президенты.
После Кличка, у порошенко не было бы шансов стать президентом Украины.
зеленский его устраивает, он порошенко и дальше будет порошить патриотов, лишь бы президентом и власть не взял украинский националист-патриот.
Задача стояла у олигархов вывести вову и петю в финал.
И так они хотят разводить народ ещё долго.
Скажи кто рядом с тобой и я скажу кто ты.
Секретарь АП при порошенко, был такой товарищщщ райнин.
Быстро райнин ушёл после проигрыша порошенко, к медведчуку+рабиновичу.
Это говорит о патриотизме назначенцев порошенко.
Перед этим был товарищщщ ложкин.
ермаки, райнины, это всё ватники кремля.
Все равно вашего вора посадят.