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Под Печерским судом в Киеве состоялась акция в поддержку Порошенко. ФОТОрепортаж

Под Печерским районным судом Киева сегодня собрались люди, чтобы поддержать пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции держали государственные флаги Украины, плакаты "Стопреванш", "Зеленский = Янукович" и другие. По их мнению, суд над пятым президентом - является политическим преследованием и реваншем пророссийских сил в Украине, а также местью всем майдановцам со стороны приспешников Януковича.

После того, как суд состоялся, учатники акции отправились к Офису Президента.

Читайте также: В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия

Под Печерским судом в Киеве состоялась акция в поддержку Порошенко 01
Под Печерским судом в Киеве состоялась акция в поддержку Порошенко 02
Под Печерским судом в Киеве состоялась акция в поддержку Порошенко 03
Под Печерским судом в Киеве состоялась акция в поддержку Порошенко 04
Под Печерским судом в Киеве состоялась акция в поддержку Порошенко 05
Под Печерским судом в Киеве состоялась акция в поддержку Порошенко 06
Под Печерским судом в Киеве состоялась акция в поддержку Порошенко 07

Читайте также: В день суда над Порошенко США предостерегли украинскую власть от сведения политических счетов

Под Печерским судом в Киеве состоялась акция в поддержку Порошенко 08
Под Печерским судом в Киеве состоялась акция в поддержку Порошенко 09
Под Печерским судом в Киеве состоялась акция в поддержку Порошенко 10
Под Печерским судом в Киеве состоялась акция в поддержку Порошенко 11

Смотрите также: Суд отложил избрание меры пресечения Порошенко до 1 июля. ВИДЕО (обновлено)

Под Печерским судом в Киеве состоялась акция в поддержку Порошенко 12
Под Печерским судом в Киеве состоялась акция в поддержку Порошенко 13
Под Печерским судом в Киеве состоялась акция в поддержку Порошенко 14
Под Печерским судом в Киеве состоялась акция в поддержку Порошенко 15
Под Печерским судом в Киеве состоялась акция в поддержку Порошенко 16
Под Печерским судом в Киеве состоялась акция в поддержку Порошенко 17

Фото - Олег Богачук

Напомним, в четверг, 18 июня, Печерский райсуд должен избирать меру пресечения Петру Порошенко. Прокуроры настаивают на аресте.

Киев (25572) Порошенко Петр (19606) суд (25110) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+102
Под Печерским судом в Киеве проходит акция в поддержку Порошенко - Цензор.НЕТ 7268
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18.06.2020 15:06
+73
Нормальный мужик . Поддерживаю .
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18.06.2020 15:05
+69
от якби у бєнєдиктової та її патронів були мізки, вони зараз повинні були б замислитися про своє не дуже світле майбутнє..
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18.06.2020 15:06
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Страница 4 из 4
Допустим, Семочко агент и осужден судом- т.е. это признанный факт. И происходит суд на предмет взаимосвязи Порошенко с агентом страны-агрессора. Затем доказывается, что он назначен с помощью подкупа за деньги. И этого будет достаточно для инкриминирования Порошенко 111 статьи.
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18.06.2020 17:24 Ответить
семочко никаким судом не осужден. хватит нести околонаучную херомантную дичь
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18.06.2020 17:27 Ответить
Вот и я о том же...
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18.06.2020 17:31 Ответить
вот сначала докажи а потом тявкай.
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18.06.2020 18:41 Ответить
ок. процитируй мне определение "измена". подскажу - оно есть в определении статьи "Измена" УК. я жду. потом продолжим
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18.06.2020 16:48 Ответить
Статья 111. Государственная измена.

1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
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18.06.2020 16:54 Ответить
по пунктам
1 деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины

2 переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта

3 шпионаж

4 оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины

под что попадает подписание Указа? Учти, судят не за последствия а за действия. поехадли
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18.06.2020 17:04 Ответить
4 оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.- самое оно.
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18.06.2020 17:14 Ответить
"помощи " - момощь в чем?
и до кучи чтобы два раза не вставать - а есть доказанный факт представительства кацапией этим семочко? пока я слышал только о том что у него жена кацапка.
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18.06.2020 17:19 Ответить
Сейчас вот суд, где идёт разговор о "помощи". При этом перепрыгнув ход событий- поэтому это цирк для поднятия рейтинга Порошенко. Про что я и говорю. В том то всё и дело, что нет никого доказанного факта предательство Семочка, зато уже судят Порошенко. А должно быть всё наоборот. Вообщем, Цирк.
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18.06.2020 17:29 Ответить
помощи кому и в чем? в чем заключается помощь? в подписании указа о назначении?
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18.06.2020 17:31 Ответить
речь идёт о продажи должности Семочко со стороны Порошенко. Порошенко, естественно, утверждает, что он денег не брал. Но это вообще всё бред, также как с картинами( в качестве троллинга, разве что, не более...)- суд должен быть на другую тему и с другими обвинениями.
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18.06.2020 17:48 Ответить
ты забадал откровенно менятебя надо лечить током
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18.06.2020 17:53 Ответить
Продажа посад - це до Єрмака.
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18.06.2020 18:43 Ответить
Слушайте! Таки ДА! Я думал -- это народ прикалывается

https://www.facebook.com/pryamiy/?__tn__=kCH-R&eid=ARDzGrfeGrQrC3OycG98gi0vWSqeHycbsC5zpFyH2RNKbfHWoY0W8ER-KumNXPBmXEW3ciyfYoLPu_eE&hc_ref=ARSAa1eG9qp5znwXSflX5POv2OlVYw8kbCHEO8UNoOpZhkof8kZVO0S_e2-0arXncDI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA_bJvjBV1nnPuERWCtW9jrifqAAR_1Bl0EYnDbZZH_guYt3iaHEYWh_bwLIDcZGERWOqUgLG-hVN1ZJlx2VeF7QCqEAvZMaW7RGBuP5wRbtpJenaBQ33iXi0TudiArzC0zrVhky5BJ9Cm5bkagxw3UaCL4MbRcSrWew9u1vmvTf4uplPM5XcUIf_ut4OCUeqzLSYgAc_8K_pVKLRg-0YxYd8qLXJdBezxdXil4f3hBmHMhU0bizLVoDVlY-xdDVcRV6E9zT8vPv_BN2sQreZdpBZNpPC_-eA7zYW-QAf7UFB_OpMh_N-Ut-VIiYzUuhRcuUyYpzHxeyzHt4Av8nLk6DFDJ6XIYNWOVBKczlr6sKCiKUU0 Телеканал "Прямий"

Проти п'ятого президента України Петра Порошенка порушили "справу" через отримання Томосу та створення Православної церкви України.

Під Печерським судом у Києві відбувається акція на підтримку Порошенка - Цензор.НЕТ 6963

Про це 18 червня під час виступу біля стін суду повідомив сам Петро Порошенко, трансляцію вів "Прямий"."Ще одна новина, яку я дізнався тільки на цьому тижні, виявляється вони порушили проти мене ще одну справу, дослівно цитую: "За розпалювання міжрелігійної ворожнечі, шляхом отримання Томосу і створення Православної церкви України". За ґрати Порошенка за це!" - сказав Петро Порошенко.Після цих слів активісти, які прийшли підтримати п'ятого президента почали вигукувати "ганьба".https://prm.ua/tomos-ta-stvorennya-pravoslavnoyi-tserkvi-********-poroshenko-diznavsya-pro-novu-spravu-proti-nogo/?fbclid=*************-HZLdrshWpWiB3wfYsyhWFRQ7oy-yS2AtrRjANnC1ZTIGkaQ
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18.06.2020 16:18 Ответить
Ого заничит у нас уже основная релихия стала правосливие московского толка
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18.06.2020 16:21 Ответить
порох мочит зелю через камеру в суде
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18.06.2020 16:19 Ответить
Під Печерським судом у Києві відбувається акція на підтримку Порошенка - Цензор.НЕТ 4309
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18.06.2020 16:21 Ответить
Зачетный ЗЕ получился.
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18.06.2020 17:28 Ответить
На Каддафи намёк?
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18.06.2020 18:28 Ответить
Воно і є...ЖАБА !
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17.08.2020 08:02 Ответить
хех, вовк відклав засідання до 01.07.20
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18.06.2020 16:24 Ответить
та на дбр и прокуроских смотреть жалко было - это не с Юлей воевать было при яныке тут калибр по крупней
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18.06.2020 16:25 Ответить
"Сулила кошка собаке ежа поимать, да лапы поколола...".
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18.06.2020 16:37 Ответить
Сегодня выходной или за свой счёт или за чей?
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18.06.2020 16:28 Ответить
У тебя методичка старая, за 2013-2014гг. Это тогда вы зае...ли всех своим -"работать не пробовал"
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18.06.2020 17:38 Ответить
О! Тут шахтеры бимбасы уже за печеньки скачут. А зай счет?
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18.06.2020 22:09 Ответить
понадобился всего год, что бы все забыли ПОЧЕМУ Пете выписали смачный подсрачник на последних выборах. Подлец остался подлецом - прикрывать свое заднее место тупой биомассой - стиль порошенки.
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18.06.2020 16:37 Ответить
оппаааа... Знову зазвучало: "банду геть!"
!!!!!
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18.06.2020 16:37 Ответить
Під Печерським судом у Києві відбувається акція на підтримку Порошенка - Цензор.НЕТ 902

Росія (паРаша) терпляче чекала такого оленя ( тварини) аж 30 років. І нарешті вона його свого вірного відданого Юду -Каїна знайшла- створила і виростила як відданого -безвідмовного кремлівського ... резидента капітулянта!
-
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18.06.2020 16:38 Ответить
Проэкт "Зермак".
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18.06.2020 22:10 Ответить
В Ізраїлі за подарунки Нетаньяху судять, а в Україні за
підбурювання до повалення конституційної влади Порошенка саджати- заcb ?Можна йому ще пригадати,як https://www.youtube.com/watch?v=fh1OCF927I4 політичних опонентів переслідував та мішки на голову одівав .
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18.06.2020 16:44 Ответить
Для зебилов: Порох славится методичностью и упорством в достижении своей цели, какая огромная и амбициозная она не была. А теперь, после этой истории с преждевременной смертью его отца (а мне, кажется, он винит одного недомерка за это) и похоронами, всем зеленым человечкам стоит боятся за свою судьбу и своих родственников, ведь они не очень законопослушны были.
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18.06.2020 16:57 Ответить
Піар на смерті батька?
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18.06.2020 17:06 Ответить
куда эти ублюдки вене и диктовы,кумовья,шваль недобитого янека,портянкины порно вы,куда,куда вы бежать будите ? Не стоят ваши будущие мучения путинских сребреников ,если не пропили ум ОСТАНАВИТЕСЬ !!!!
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18.06.2020 17:09 Ответить
не не не

потом выковыривать по одному....
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18.06.2020 18:00 Ответить
Ще раніше блазень - лакей Зеленс.. невдало пожартував на ювілеї у Кучми. Тоді лідер "Кварталу" цей клоун -холуй настільки став шестерить, що зі сцени моторошно завив "Наш Бог Кучма", що самого Даниловича від такого гумору цього бридкого лакея - блазня пересмикнуло. І, звичайно, ЗЕБіл ... остаточно впав в очах українського народу на одному новорічному концерті, коли в образі Порошенко образив не тільки президента, а так як я довіряю тільки націоналістам то теж багато в чому не підтримую Пороха ... Але і крім того видно то що він як єврей визнає тільки іудаїзм, через це ще злочинно образив і святий православний Томос, і незалежність української церкви ПЦУ від проклятої ворожої Москви, про яку народ України мріяв сотні років. Не знаю, хто там ідіот або сепаратист - терорист засміявся після цієї злочинного жарту, але коли цей юродивий клоун сказав "термос" замість "Томос", а замість "автокефалія" загавкав як побитий дворовий пес, я зрозумів, що і "Квартал 95", і особисто який так низько впав проклятий кремлівський скоморох-блазень цей продажний тоді-комік досягли дна і стали ворожими для суверенної України ..
-
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18.06.2020 17:23 Ответить
-
Ще раніше в закритій частині виступу кловуна --ЗЕбіла.. в лазні, яку блазень лакей разом зі своїми холуями -артистами - сепаратистами "Кварталу 95" давав концерт перед тепер втікачем до ворожої Москви кремлівським ..резидентом продажним ЗЕКОМ і нинішнім прем'єром паРаши карликом Медведєвим, які сміючись з лакея дивилися в інтимній обстановці "квартальний" концерт, сидячи роздягненими в в лазні. І тепер навіть важко сказати а чи не керують і тепер цим капітулянтом ЗЕбілом з паРаши і зараз ці його пани володарі. Да він по холуйські раком плазував в лазні, а потім зразу з неї та в харанти і г.авно-командувачем і вершителем долі нашої держави.. І тепер такий битий перебитий цей колишній екс-блазень, тому що він пройшов і лазню і вогонь, воду і мідні труби. А значить дуже таки сильно досвідчений і витончений тепер з нього вийшов кремлівський холуй...резидент. І який таку як і сам підібрав собі команду слуг - кремля продажних Юд ЗЕбілов -капітулянтів які в угоду кремлю жорстко переслідують всіх українських патріотів...
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18.06.2020 17:39 Ответить
Возбудились, как за паребриком возбудились за "распятого мальчика в трусиках"
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18.06.2020 17:29 Ответить
-
Ще раніше в закритій частині виступу кловуна --ЗЕбіла.. в лазні, яку блазень лакей разом зі своїми холуями -артистами - сепаратистами "Кварталу 95" давав концерт перед тепер втікачем до ворожої Москви кремлівським ..резидентом продажним ЗЕКОМ і нинішнім прем'єром паРаши карликом Медведєвим, які сміючись з лакея дивилися в інтимній обстановці "квартальний" концерт, сидячи роздягненими в в лазні. І тепер навіть важко сказати а чи не керують і тепер цим капітулянтом ЗЕбілом з паРаши і зараз ці його пани володарі. Да він по холуйські раком плазував в лазні, а потім зразу з неї та в харанти і г.авно-командувачем і вершителем долі нашої держави.. І тепер такий битий перебитий цей колишній екс-блазень, тому що він пройшов і лазню і вогонь, воду і мідні труби. А значить дуже таки сильно досвідчений і витончений тепер з нього вийшов кремлівський холуй...резидент. І який таку як і сам підібрав собі команду слуг - кремля продажних Юд ЗЕбілов -капітулянтів які в угоду кремлю жорстко переслідують всіх українських патріотів...
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18.06.2020 17:41 Ответить
Ну и когда шморкля пригонит домбасят-титушек убивать Украинцев?
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18.06.2020 17:42 Ответить
"зелю геть" через рік - це вже заявочка...
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18.06.2020 18:04 Ответить
"зелю за грати" вже..... блін, елементи Майдану...
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18.06.2020 18:07 Ответить
Так воно вже за рік собі на кілька пожитевих набрало у сукупності.
І це тільки в зафіксованому ЗМІ вигляді!
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18.06.2020 22:16 Ответить
порохоботы = зеленоботы.
Ни когда не считал порошенко патриотом, а тем более украинским националистом.
Еврей не может быть украинским националистом априори.
Есть старая запись на ТВ, где Корчинский Дмитрий, сказал собравшемся там порошенко, червоненко и компании, "перед тем как украинцы покаяться перед евреями, следовало бы евреям покаяться перед украинцами". После этого компания начала возмущаться, и занялась демагогией.
Почему порошеннко прихватил патриотическую часть населения, но не всю.
Потому что ватная часть была занята, януковичами, донецкими, крымскими, ему там должности высокой не светило, хотя он и создавал партию регионов.
Он ринулся к ющенко, мечтал быть премьером, но все планы сбил покойный Зинченко.
ющенко всё слил регионалам, и при них этот товарищ порошенко тоже прижился будучи министром.
Во время майдана опять рванул к патриотизму, вылез на трактор, потом спрятался выжидая, после майдана смотался в Вену к фирташу и уговорил Кличко не идти в президенты.
После Кличка, у порошенко не было бы шансов стать президентом Украины.
зеленский его устраивает, он порошенко и дальше будет порошить патриотов, лишь бы президентом и власть не взял украинский националист-патриот.
Задача стояла у олигархов вывести вову и петю в финал.
И так они хотят разводить народ ещё долго.

Скажи кто рядом с тобой и я скажу кто ты.
Секретарь АП при порошенко, был такой товарищщщ райнин.
Быстро райнин ушёл после проигрыша порошенко, к медведчуку+рабиновичу.
Это говорит о патриотизме назначенцев порошенко.
Перед этим был товарищщщ ложкин.
ермаки, райнины, это всё ватники кремля.
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18.06.2020 18:25 Ответить
Гнусавый зебиленыш побил все рекорды))) прошел всего год и уже "ЗЕЛЮ ГЕТЬ", хотя что так будет, было понятно и до выборов.
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18.06.2020 19:48 Ответить
щойно приїхав з мітингу - не залишало те приємне відчуття єдності, яке весь час було на Майдані! Не очикував що прийде так багато народу - брати-Порохоботи, ви НАЙКРАЩІ !!!
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18.06.2020 20:14 Ответить
+++
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18.06.2020 23:04 Ответить
Страшные репрессии. Потужного экс-гетьмана в ресторане личная охрана Зе схватили, за волосы оттаскали, придушили, мешок на голову и на самолете в Молдавию вывезли. Да?
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19.06.2020 05:14 Ответить
ведьминский шабаш потрохни.
Все равно вашего вора посадят.
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19.06.2020 13:40 Ответить
кааакой правдалюб расеянский...
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19.06.2020 15:46 Ответить
А ти бачив,як він крав чи ти сам руки і карман підставляв при цьому процесі? А може тобі,як Портняшці з Дуркачем друзяки Упиря московитського, по телефончику на вушко щось крякнули? Ти скажи,не сормся,тут всі свої,враз зрозуміють?
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17.08.2020 07:55 Ответить
Забув. А що це в тебе какаунт якийсь ...La Figa,та ще й 56? Це ти в антиукраїнській ботофермі на 56 місці крякаєш? А хто на першому кукарікає?
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17.08.2020 07:58 Ответить
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