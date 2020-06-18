Под Печерским судом в Киеве состоялась акция в поддержку Порошенко. ФОТОрепортаж

Под Печерским районным судом Киева сегодня собрались люди, чтобы поддержать пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции держали государственные флаги Украины, плакаты "Стопреванш", "Зеленский = Янукович" и другие. По их мнению, суд над пятым президентом - является политическим преследованием и реваншем пророссийских сил в Украине, а также местью всем майдановцам со стороны приспешников Януковича.

После того, как суд состоялся, учатники акции отправились к Офису Президента.

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Фото - Олег Богачук

Напомним, в четверг, 18 июня, Печерский райсуд должен избирать меру пресечения Петру Порошенко. Прокуроры настаивают на аресте.