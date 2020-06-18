Украинским электросетям нужно стимулирующее тарифообразование с европейскими подходами, - замглавы Федерации работодателей ТЭК Чех

Неблагоприятная инвестиционная среда, отсутствие стимулов для потенциальных инвесторов, включая устаревший и экономически неэффективный метод тарифообразования "Расходы +", привели к хроническому недофинансированию сектора распределения электроэнергии. Чтобы исправить ситуацию, необходим переход на стимулирующее регулирование по международному опыту.

Об этом заявил Сергей Чех, заместитель председателя Федерации работодателей ТЭК и экс-заместитель министра угольной промышленности, передает РБК Украина.



Энергоэксперт Сергей Чех утверждает, что международный опыт свидетельствует о том, что для увеличения инвестирования в электросети большинство стран Европы применяли механизм стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифов). Это альтернативный подход к регулированию распределения электроэнергии, использующий стимулирующую инвестиции модель "Регулируемая база активов" (RAB), а не принцип "Расходы +".

"Яркий пример эффективности - Румыния. После введения стимулирующего тарифа за 7 лет там удалось обновить треть электросетей", - отмечает Сергей Чех.



По мнению эксперта, правильный RAB-тариф имеет 2 определяющие черты: ставка возврата RAB должна быть единой без разделения баз активов и отвечать экономически обоснованному уровню WACC. Если ставка возврата инвестиций будет ниже WACC, или даже ставки банковского депозита, для инвестора не будет смысла вкладывать средства в бизнес операторов систем распределения и нести риски.



"Двойной ставки нет ни в одной стране мира, включая постсоветские. Почему? Потому что эффективно и честно разделять новую и старую базу невозможно. Каждый новый винтик трасформатора превращает старый трансформатор в новый. А каждый новый прибор, установленный до момента перехода на RAB, будет считаться старым безотносительно того, его установили в 1970 году или 2020 ", - отмечает эксперт.

Также эксперт подчеркивает, что внедрение правильного RAB-тарифа - это не только способ спасения электросетей, но и шаг для развития экономики и инвестиционной привлекательности. По мнению эксперта изменение тарифного регулирования может в перспективе снизить тариф на электроэнергию.



"В мире уже давно известно, что RAB-тарифы - это разумные цены и высокое качество услуг. Правильный RAB-тариф способен не только улучшить качество электроснабжения, а и в перспективе - снизить цену на электроэнергию для потребителей за счет модернизации сетей и снижения потерь ", - убежден Сергей Чех.

Напомним, Артур Огаджанян, партнер департамента корпоративных финансов компании Deloitte в Украине, также отмечал, что переход на стимулирующее регулирование за счет обновления сетей создаст тенденцию к постепенному снижению тарифов.