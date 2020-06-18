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тарифы (1791) электроэнергия (771)

Украинским электросетям нужно стимулирующее тарифообразование с европейскими подходами, - замглавы Федерации работодателей ТЭК Чех

Украинским электросетям нужно стимулирующее тарифообразование с европейскими подходами, - замглавы Федерации работодателей ТЭК Чех

Неблагоприятная инвестиционная среда, отсутствие стимулов для потенциальных инвесторов, включая устаревший и экономически неэффективный метод тарифообразования "Расходы +", привели к хроническому недофинансированию сектора распределения электроэнергии. Чтобы исправить ситуацию, необходим переход на стимулирующее регулирование по международному опыту.

Об этом заявил Сергей Чех, заместитель председателя Федерации работодателей ТЭК и экс-заместитель министра угольной промышленности, передает РБК Украина.


Энергоэксперт Сергей Чех утверждает, что международный опыт свидетельствует о том, что для увеличения инвестирования в электросети большинство стран Европы применяли механизм стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифов). Это альтернативный подход к регулированию распределения электроэнергии, использующий стимулирующую инвестиции модель "Регулируемая база активов" (RAB), а не принцип "Расходы +".

"Яркий пример эффективности - Румыния. После введения стимулирующего тарифа за 7 лет там удалось обновить треть электросетей", - отмечает Сергей Чех.


По мнению эксперта, правильный RAB-тариф имеет 2 определяющие черты: ставка возврата RAB должна быть единой без разделения баз активов и отвечать экономически обоснованному уровню WACC. Если ставка возврата инвестиций будет ниже WACC, или даже ставки банковского депозита, для инвестора не будет смысла вкладывать средства в бизнес операторов систем распределения и нести риски.


"Двойной ставки нет ни в одной стране мира, включая постсоветские. Почему? Потому что эффективно и честно разделять новую и старую базу невозможно. Каждый новый винтик трасформатора превращает старый трансформатор в новый. А каждый новый прибор, установленный до момента перехода на RAB, будет считаться старым безотносительно того, его установили в 1970 году или 2020 ", - отмечает эксперт.

Также эксперт подчеркивает, что внедрение правильного RAB-тарифа - это не только способ спасения электросетей, но и шаг для развития экономики и инвестиционной привлекательности. По мнению эксперта изменение тарифного регулирования может в перспективе снизить тариф на электроэнергию.


"В мире уже давно известно, что RAB-тарифы - это разумные цены и высокое качество услуг. Правильный RAB-тариф способен не только улучшить качество электроснабжения, а и в перспективе - снизить цену на электроэнергию для потребителей за счет модернизации сетей и снижения потерь ", - убежден Сергей Чех.

Напомним, Артур Огаджанян, партнер департамента корпоративных финансов компании Deloitte в Украине, также отмечал, что переход на стимулирующее регулирование за счет обновления сетей создаст тенденцию к постепенному снижению тарифов.
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Топ комментарии
+11
Дополнительные деньги-это стимул к развитию или к приобретению нового дорогого футболиста?
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18.06.2020 16:40
+9
Даешь Ахметову по 10. 25 . Уроды !
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18.06.2020 16:38
+8
ахметова уже простимулировали, кто следующий
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18.06.2020 16:41
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Даешь Ахметову по 10. 25 . Уроды !
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18.06.2020 16:38 Ответить
Дополнительные деньги-это стимул к развитию или к приобретению нового дорогого футболиста?
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18.06.2020 16:40 Ответить
Ох вы и ********
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18.06.2020 16:41 Ответить
ахметова уже простимулировали, кто следующий
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18.06.2020 16:41 Ответить
А доходы украинцев не хотите стимулировать в соответствии с европейскими?
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18.06.2020 16:43 Ответить
Нет, они хотят свои доходы увеличить. А на твои им вообще насрать! Чудак ты человек...
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18.06.2020 17:02 Ответить
Можна віджати ДТЕК на користь щирого українця, це відразу бустане середні доходи українців на кілька процентів
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18.06.2020 17:52 Ответить
Что ты мелешь, зебобик
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18.06.2020 19:24 Ответить
Румынский опыт - это хорошо. Особенно посадки коррупционеров!
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18.06.2020 16:43 Ответить
Особливо про чаушеску.
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18.06.2020 19:05 Ответить
Украинским электросетям нужно открыть рынок, шоб пришли хоть какие нибудь конкуренты, и обанкротили этих зажравшихся ленивых дебилов.
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18.06.2020 16:44 Ответить
Понятно, что АЭС, ГРЭС, ГЭС, ТЭС -выробатывают электрику. А что делают Облэнерго??? При СССР в них работало от силы 30 человек в городах-миллионниках!
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18.06.2020 16:44 Ответить
При СССР необходимое количество людей определялось Госпланом под чутким руководством партии, примерно так на глазок.
А вот Облэнерго - это частные компании, и сколько там человек нужно - тридцать, или пять тысяч - определяет правление, под чутким руководством Рената Леонидовича, проживающего в городе Киеве на улице Паторжинского дом 14 квартира 34.
Теоретически количество сотрудников должно регулироваться финансовыми результатами компании.
Ну а практически - дешевле и быстрее депутатиков себе купить.
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18.06.2020 16:56 Ответить
энергия к вам идет с помощью телепорта? ...или все таки по проводам ? вы после третьего класса сразу в консерваторию?
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18.06.2020 20:56 Ответить
))))дура ты тупая! думаешь, что электрическая энергия как вода по трубе? ))))))))))))) идиотище! ПЗДЦ! тебя ослина и до третьего класса не допустили! у меня ктн по миллионнику! иди быдло играй в домино!
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18.06.2020 23:52 Ответить
какой мощный всплеск интеллекта...я аж растерялся или растерялась...ктн по виолончели не позволяет понять что такое линии электропередач...трансформаторы и распределительные сети и обслуживание таковых...30 человек в конторе видимая часть айсберга
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19.06.2020 08:22 Ответить
К зарплатам обычных украинцев почему такого отношения нет, а идоры?
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18.06.2020 16:45 Ответить
_Ты требуешь от пришедших тебя ограбить бандитов заботы о твоём благосостоянии? Серьёзно?! Какая нелепость...
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18.06.2020 17:04 Ответить
озвучте будь ласка суму яку прийдеться сплатити КАЗЛАМ за рабські тарифи ...
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18.06.2020 16:49 Ответить
Раза в 2 больше это минимум
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18.06.2020 16:50 Ответить
-- а програма у тібя йєсть
-- канєшна йєсть - йа ж атаман ідєйний - і мої рєбята всє как одін стоят за свободную лічность!

-- значіт - будут грабіть! (С)
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18.06.2020 16:49 Ответить
Скажу вам одним словом, нет двумя: "Идите ***** !"
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18.06.2020 16:56 Ответить
Словами их не остановить.
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18.06.2020 17:05 Ответить
Ну видимо хотят тарифній майдан
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18.06.2020 17:57 Ответить
_Видимо они небезосновательно уверены в своей неподотчётности народу, на интересы и права которого грабителям насрать с высокой вышки.
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18.06.2020 18:06 Ответить
Плохо усвоили урок: НЕ уверен - не обгоняй.
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18.06.2020 18:08 Ответить
_А был урок? Это когда шапкокрад и палач жив-здоров ушёл себе восвояси, прихватив всю народную казну? ******** урок... Какой же по-твоему вывод из него должны были вынести идейные последователи шапкокрада, желающие повторить этот трюк, м?
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18.06.2020 18:13 Ответить
Украинским электросетям нужно стимулирующее тарифообразование с европейскими подходами, - замглавы Федерации работодателей ТЭК Чех

Украинцы до сих пор не могут опомниться от европейских подходов в экономике, которые навязываются шесть лет. Очередных европейских подходов многие не переживут.

За европейские подходы, за еврогеноцид нужно сажать в тюрьму, а за подобные евросоветы нужно максимально наказывать.
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18.06.2020 16:57 Ответить
Короче шестерка гудка говорит что гудку нужно больше бабла. Как то так😮
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18.06.2020 16:57 Ответить
_Ага... Разумеется, сейчас т. н. эксперты расскажут терпилам на пальцах почему они должны отдать налётчикам свои деньги.
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18.06.2020 17:01 Ответить
Пока у власти президент-коррупционер и вокруг него казнокрады-олигархи власть-уродов будет грабить тарифами народ. Поэтому не обращайте внимание на подобных писдоболов, ибо это лапша.
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18.06.2020 17:01 Ответить
Ничего нового,приватизация прибыли и национализация расходов.
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18.06.2020 17:01 Ответить
Если увеличат тарифы - Зеленского уже ничего не спасёт .
А Ахметка уедет в Лондон .
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18.06.2020 17:03 Ответить
-- пап, а йєслі водка подорожайєт, то ти будєш мєньше піть?
-- нєт, доча, ти будєш мєньше йєсть
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18.06.2020 17:12 Ответить
Так вы ублюдки уголь покупайте еще дороже, сами у себя, будет вам и стимул и финансирование! Скоты вонючие!"
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18.06.2020 17:04 Ответить
Украинским потребителям энергии нужны европейские зарплаты.
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18.06.2020 17:08 Ответить
потрєбітєль ролучаєт достаточно шоп покрить затрати на елєктроенергію. А кушать... он растєнія от солнца пітаюца
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18.06.2020 17:46 Ответить
Растения зелёные)
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19.06.2020 09:35 Ответить
Вчера какой то армяшка тут разглагольствовал про необходимость поднятия цен,сегодня про это же ещё более подозрительная личность,бутусик,тебе что потрох мало платит,ты решил найти новые источники жирования.
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18.06.2020 17:10 Ответить
Так пустите на рынок энергетический европейского конкурента которого устроит скажем 1 млн дол прибыли за год а не как жабе татарской 100 млн мало и тогда деньжата и на модернизацию останутся а с рыжим монополистом никакой RAB тариф непоможет надо же яхты с дворцами покупать
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18.06.2020 17:18 Ответить
ви токо послушайтє!!!:
По мнению эксперта изменение тарифного регулирования может в перспективе снизить тариф на электроэнергию.
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18.06.2020 17:18 Ответить
Ну это же понятно !
Повышение цен ведёт к их понижению !
Война - это мир , правда - это ложь , нищета - это и есть настоящее богатство !
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18.06.2020 17:24 Ответить
Мафия и олигархи, причем даже российские.
Облэнерго у нас принадлежат, Ринату, Игорю Суркису, Коломойскому, Юре Бойко, Юле Левочкиной, российскому олигарху Константину Григоришину (который вообще контролирует Укрэнерго). Плюс мелкие россияне вроде Гинера, Бабакова и Воеводина,которым принадлежит Черновцыоблэнерго.
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18.06.2020 17:21 Ответить
Сначало сети почините, а то только воруете.
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18.06.2020 17:32 Ответить
Стимулююче? Тобто все більше і більше грошви качати?
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18.06.2020 17:35 Ответить
стимулирующее тарифообразование с европейскими подходами ,в первую очередь внедряет в первую очередь,стимулирующие зарплаты и пенсии для потребителей
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18.06.2020 17:50 Ответить
Ну ты даёшь? Они грабить пришли, а вместо этого сами будут деньги раздавать? Серьёзно?
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18.06.2020 18:08 Ответить
облэнерго прихватизировали криминальные, толку с них не будет,
а инвестиции освоят, да
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18.06.2020 19:44 Ответить
Хочется воровать ещё боьше.
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18.06.2020 20:24 Ответить
 
 