Украинским электросетям нужно стимулирующее тарифообразование с европейскими подходами, - замглавы Федерации работодателей ТЭК Чех
Неблагоприятная инвестиционная среда, отсутствие стимулов для потенциальных инвесторов, включая устаревший и экономически неэффективный метод тарифообразования "Расходы +", привели к хроническому недофинансированию сектора распределения электроэнергии. Чтобы исправить ситуацию, необходим переход на стимулирующее регулирование по международному опыту.
Об этом заявил Сергей Чех, заместитель председателя Федерации работодателей ТЭК и экс-заместитель министра угольной промышленности, передает РБК Украина.
Энергоэксперт Сергей Чех утверждает, что международный опыт свидетельствует о том, что для увеличения инвестирования в электросети большинство стран Европы применяли механизм стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифов). Это альтернативный подход к регулированию распределения электроэнергии, использующий стимулирующую инвестиции модель "Регулируемая база активов" (RAB), а не принцип "Расходы +".
"Яркий пример эффективности - Румыния. После введения стимулирующего тарифа за 7 лет там удалось обновить треть электросетей", - отмечает Сергей Чех.
По мнению эксперта, правильный RAB-тариф имеет 2 определяющие черты: ставка возврата RAB должна быть единой без разделения баз активов и отвечать экономически обоснованному уровню WACC. Если ставка возврата инвестиций будет ниже WACC, или даже ставки банковского депозита, для инвестора не будет смысла вкладывать средства в бизнес операторов систем распределения и нести риски.
"Двойной ставки нет ни в одной стране мира, включая постсоветские. Почему? Потому что эффективно и честно разделять новую и старую базу невозможно. Каждый новый винтик трасформатора превращает старый трансформатор в новый. А каждый новый прибор, установленный до момента перехода на RAB, будет считаться старым безотносительно того, его установили в 1970 году или 2020 ", - отмечает эксперт.
Также эксперт подчеркивает, что внедрение правильного RAB-тарифа - это не только способ спасения электросетей, но и шаг для развития экономики и инвестиционной привлекательности. По мнению эксперта изменение тарифного регулирования может в перспективе снизить тариф на электроэнергию.
"В мире уже давно известно, что RAB-тарифы - это разумные цены и высокое качество услуг. Правильный RAB-тариф способен не только улучшить качество электроснабжения, а и в перспективе - снизить цену на электроэнергию для потребителей за счет модернизации сетей и снижения потерь ", - убежден Сергей Чех.
Напомним, Артур Огаджанян, партнер департамента корпоративных финансов компании Deloitte в Украине, также отмечал, что переход на стимулирующее регулирование за счет обновления сетей создаст тенденцию к постепенному снижению тарифов.
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А вот Облэнерго - это частные компании, и сколько там человек нужно - тридцать, или пять тысяч - определяет правление, под чутким руководством Рената Леонидовича, проживающего в городе Киеве на улице Паторжинского дом 14 квартира 34.
Теоретически количество сотрудников должно регулироваться финансовыми результатами компании.
Ну а практически - дешевле и быстрее депутатиков себе купить.
-- канєшна йєсть - йа ж атаман ідєйний - і мої рєбята всє как одін стоят за свободную лічность!
-- значіт - будут грабіть! (С)
Украинцы до сих пор не могут опомниться от европейских подходов в экономике, которые навязываются шесть лет. Очередных европейских подходов многие не переживут.
За европейские подходы, за еврогеноцид нужно сажать в тюрьму, а за подобные евросоветы нужно максимально наказывать.
А Ахметка уедет в Лондон .
-- нєт, доча, ти будєш мєньше йєсть
По мнению эксперта изменение тарифного регулирования может в перспективе снизить тариф на электроэнергию.
Повышение цен ведёт к их понижению !
Война - это мир , правда - это ложь , нищета - это и есть настоящее богатство !
Облэнерго у нас принадлежат, Ринату, Игорю Суркису, Коломойскому, Юре Бойко, Юле Левочкиной, российскому олигарху Константину Григоришину (который вообще контролирует Укрэнерго). Плюс мелкие россияне вроде Гинера, Бабакова и Воеводина,которым принадлежит Черновцыоблэнерго.
а инвестиции освоят, да