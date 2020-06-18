УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3749 відвідувачів онлайн
Новини
1 504 52
тарифи (1924) Електрика (2041)

Українським електромережам потрібне стимулююче тарифоутворення з європейськими підходами, - заступник голови Федерації роботодавців ПЕК Чех

Українським електромережам потрібне стимулююче тарифоутворення з європейськими підходами, - заступник голови Федерації роботодавців ПЕК Чех

Несприятливе інвестиційне середовище, відсутність стимулів для потенційних інвесторів, включаючи застарілий та економічно неефективний метод тарифоутворення "Витрати +", призвели до хронічного недофінансування сектору розподілу електроенергії. Щоб виправити ситуацію необхідний перехід на стимулююче регулювання по міжнародному досвіду.

Про це заявив Сергій Чех, заступник голови Федерації роботодавців ПЕК та ексзаступник міністра вугільної промисловост, передає РБК Україна.

Енергоексперт Сергій Чех стверджує, що міжнародний досвід свідчить про те, що для збільшення інвестування в електромережі більшість країн Європи застосовували механізм стимулюючого тарифоутворення (RAB-тарифів). Це альтернативний підхід до регулювання розподілу електроенергії, який використовує стимулюючу інвестиції модель "Регульована база активів" (RAB), а не принцип "Витрати+".

"Яскравий приклад ефективності – Румунія. Після введення стимулюючого тарифу за 7 років там вдалося оновити третину електромереж", - зазначає Сергій Чех.

На думку експерта, правильний RAB-тариф має 2 визначальні риси: ставка повернення RAB повинна бути єдиною без розділення баз активів і відповідати економічно обґрунтованому рівню WACC. Якщо ставка повернення інвестицій буде нижче WACC, або навіть ставки банківського депозиту, для інвестора не буде сенсу вкладати кошти у бізнес операторів систем розподілу та нести ризики.

"Подвійної ставки немає в жодній країні світу, включаючи пострадянські. Чому? Бо ефективно і чесно розділяти нову и стару базу неможливо. Кожен новий гвинтик трасформатора перетворює старий трансформатор на новий. А кожен новий прилад, встановлений до моменту переходу на RAB, буде вважатися старим безвідносно того, чи його встановили в 1970 році чи 2020", - зазначає експерт.

Також експерт підкреслює, що впровадження правильного RAB-тарифу - це не лише спосіб порятунку електромереж, але і крок для розвитку економіки та інвестиційної привабливості. На думку експерта зміна тарифного регулювання може в перспективі знизити тариф на електроенергію.

"У світі вже давно відомо, що RAB-тарифи – це розумні ціни та висока якість послуг. Правильний RAB-тариф здатен не лише покращити якість електропостачання, я й у перспективі – знизити ціну на електроенергію для споживачів за рахунок модернізації мереж та зниження втрат", - переконаний Сергій Чех.

Нагадаємо, Артур Огаджанян, партнер департаменту корпоративних фінансів компанії Deloitte в Україні, також зазначав, що перехід на стимулююче регулювання за рахунок оновлення мереж створить тенденцію до поступового зниження тарифів.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Дополнительные деньги-это стимул к развитию или к приобретению нового дорогого футболиста?
показати весь коментар
18.06.2020 16:40
+9
Даешь Ахметову по 10. 25 . Уроды !
показати весь коментар
18.06.2020 16:38
+8
ахметова уже простимулировали, кто следующий
показати весь коментар
18.06.2020 16:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Даешь Ахметову по 10. 25 . Уроды !
показати весь коментар
18.06.2020 16:38 Відповісти
Дополнительные деньги-это стимул к развитию или к приобретению нового дорогого футболиста?
показати весь коментар
18.06.2020 16:40 Відповісти
Ох вы и ********
показати весь коментар
18.06.2020 16:41 Відповісти
ахметова уже простимулировали, кто следующий
показати весь коментар
18.06.2020 16:41 Відповісти
А доходы украинцев не хотите стимулировать в соответствии с европейскими?
показати весь коментар
18.06.2020 16:43 Відповісти
Нет, они хотят свои доходы увеличить. А на твои им вообще насрать! Чудак ты человек...
показати весь коментар
18.06.2020 17:02 Відповісти
Можна віджати ДТЕК на користь щирого українця, це відразу бустане середні доходи українців на кілька процентів
показати весь коментар
18.06.2020 17:52 Відповісти
Что ты мелешь, зебобик
показати весь коментар
18.06.2020 19:24 Відповісти
Румынский опыт - это хорошо. Особенно посадки коррупционеров!
показати весь коментар
18.06.2020 16:43 Відповісти
Особливо про чаушеску.
показати весь коментар
18.06.2020 19:05 Відповісти
Украинским электросетям нужно открыть рынок, шоб пришли хоть какие нибудь конкуренты, и обанкротили этих зажравшихся ленивых дебилов.
показати весь коментар
18.06.2020 16:44 Відповісти
Понятно, что АЭС, ГРЭС, ГЭС, ТЭС -выробатывают электрику. А что делают Облэнерго??? При СССР в них работало от силы 30 человек в городах-миллионниках!
показати весь коментар
18.06.2020 16:44 Відповісти
При СССР необходимое количество людей определялось Госпланом под чутким руководством партии, примерно так на глазок.
А вот Облэнерго - это частные компании, и сколько там человек нужно - тридцать, или пять тысяч - определяет правление, под чутким руководством Рената Леонидовича, проживающего в городе Киеве на улице Паторжинского дом 14 квартира 34.
Теоретически количество сотрудников должно регулироваться финансовыми результатами компании.
Ну а практически - дешевле и быстрее депутатиков себе купить.
показати весь коментар
18.06.2020 16:56 Відповісти
энергия к вам идет с помощью телепорта? ...или все таки по проводам ? вы после третьего класса сразу в консерваторию?
показати весь коментар
18.06.2020 20:56 Відповісти
))))дура ты тупая! думаешь, что электрическая энергия как вода по трубе? ))))))))))))) идиотище! ПЗДЦ! тебя ослина и до третьего класса не допустили! у меня ктн по миллионнику! иди быдло играй в домино!
показати весь коментар
18.06.2020 23:52 Відповісти
какой мощный всплеск интеллекта...я аж растерялся или растерялась...ктн по виолончели не позволяет понять что такое линии электропередач...трансформаторы и распределительные сети и обслуживание таковых...30 человек в конторе видимая часть айсберга
показати весь коментар
19.06.2020 08:22 Відповісти
К зарплатам обычных украинцев почему такого отношения нет, а идоры?
показати весь коментар
18.06.2020 16:45 Відповісти
_Ты требуешь от пришедших тебя ограбить бандитов заботы о твоём благосостоянии? Серьёзно?! Какая нелепость...
показати весь коментар
18.06.2020 17:04 Відповісти
озвучте будь ласка суму яку прийдеться сплатити КАЗЛАМ за рабські тарифи ...
показати весь коментар
18.06.2020 16:49 Відповісти
Раза в 2 больше это минимум
показати весь коментар
18.06.2020 16:50 Відповісти
-- а програма у тібя йєсть
-- канєшна йєсть - йа ж атаман ідєйний - і мої рєбята всє как одін стоят за свободную лічность!

-- значіт - будут грабіть! (С)
показати весь коментар
18.06.2020 16:49 Відповісти
Скажу вам одним словом, нет двумя: "Идите ***** !"
показати весь коментар
18.06.2020 16:56 Відповісти
Словами их не остановить.
показати весь коментар
18.06.2020 17:05 Відповісти
Ну видимо хотят тарифній майдан
показати весь коментар
18.06.2020 17:57 Відповісти
_Видимо они небезосновательно уверены в своей неподотчётности народу, на интересы и права которого грабителям насрать с высокой вышки.
показати весь коментар
18.06.2020 18:06 Відповісти
Плохо усвоили урок: НЕ уверен - не обгоняй.
показати весь коментар
18.06.2020 18:08 Відповісти
_А был урок? Это когда шапкокрад и палач жив-здоров ушёл себе восвояси, прихватив всю народную казну? ******** урок... Какой же по-твоему вывод из него должны были вынести идейные последователи шапкокрада, желающие повторить этот трюк, м?
показати весь коментар
18.06.2020 18:13 Відповісти
Украинским электросетям нужно стимулирующее тарифообразование с европейскими подходами, - замглавы Федерации работодателей ТЭК Чех

Украинцы до сих пор не могут опомниться от европейских подходов в экономике, которые навязываются шесть лет. Очередных европейских подходов многие не переживут.

За европейские подходы, за еврогеноцид нужно сажать в тюрьму, а за подобные евросоветы нужно максимально наказывать.
показати весь коментар
18.06.2020 16:57 Відповісти
Короче шестерка гудка говорит что гудку нужно больше бабла. Как то так😮
показати весь коментар
18.06.2020 16:57 Відповісти
_Ага... Разумеется, сейчас т. н. эксперты расскажут терпилам на пальцах почему они должны отдать налётчикам свои деньги.
показати весь коментар
18.06.2020 17:01 Відповісти
Пока у власти президент-коррупционер и вокруг него казнокрады-олигархи власть-уродов будет грабить тарифами народ. Поэтому не обращайте внимание на подобных писдоболов, ибо это лапша.
показати весь коментар
18.06.2020 17:01 Відповісти
Ничего нового,приватизация прибыли и национализация расходов.
показати весь коментар
18.06.2020 17:01 Відповісти
Если увеличат тарифы - Зеленского уже ничего не спасёт .
А Ахметка уедет в Лондон .
показати весь коментар
18.06.2020 17:03 Відповісти
-- пап, а йєслі водка подорожайєт, то ти будєш мєньше піть?
-- нєт, доча, ти будєш мєньше йєсть
показати весь коментар
18.06.2020 17:12 Відповісти
Так вы ублюдки уголь покупайте еще дороже, сами у себя, будет вам и стимул и финансирование! Скоты вонючие!"
показати весь коментар
18.06.2020 17:04 Відповісти
Украинским потребителям энергии нужны европейские зарплаты.
показати весь коментар
18.06.2020 17:08 Відповісти
потрєбітєль ролучаєт достаточно шоп покрить затрати на елєктроенергію. А кушать... он растєнія от солнца пітаюца
показати весь коментар
18.06.2020 17:46 Відповісти
Растения зелёные)
показати весь коментар
19.06.2020 09:35 Відповісти
Вчера какой то армяшка тут разглагольствовал про необходимость поднятия цен,сегодня про это же ещё более подозрительная личность,бутусик,тебе что потрох мало платит,ты решил найти новые источники жирования.
показати весь коментар
18.06.2020 17:10 Відповісти
Так пустите на рынок энергетический европейского конкурента которого устроит скажем 1 млн дол прибыли за год а не как жабе татарской 100 млн мало и тогда деньжата и на модернизацию останутся а с рыжим монополистом никакой RAB тариф непоможет надо же яхты с дворцами покупать
показати весь коментар
18.06.2020 17:18 Відповісти
ви токо послушайтє!!!:
По мнению эксперта изменение тарифного регулирования может в перспективе снизить тариф на электроэнергию.
показати весь коментар
18.06.2020 17:18 Відповісти
Ну это же понятно !
Повышение цен ведёт к их понижению !
Война - это мир , правда - это ложь , нищета - это и есть настоящее богатство !
показати весь коментар
18.06.2020 17:24 Відповісти
Мафия и олигархи, причем даже российские.
Облэнерго у нас принадлежат, Ринату, Игорю Суркису, Коломойскому, Юре Бойко, Юле Левочкиной, российскому олигарху Константину Григоришину (который вообще контролирует Укрэнерго). Плюс мелкие россияне вроде Гинера, Бабакова и Воеводина,которым принадлежит Черновцыоблэнерго.
показати весь коментар
18.06.2020 17:21 Відповісти
Сначало сети почините, а то только воруете.
показати весь коментар
18.06.2020 17:32 Відповісти
Стимулююче? Тобто все більше і більше грошви качати?
показати весь коментар
18.06.2020 17:35 Відповісти
стимулирующее тарифообразование с европейскими подходами ,в первую очередь внедряет в первую очередь,стимулирующие зарплаты и пенсии для потребителей
показати весь коментар
18.06.2020 17:50 Відповісти
Ну ты даёшь? Они грабить пришли, а вместо этого сами будут деньги раздавать? Серьёзно?
показати весь коментар
18.06.2020 18:08 Відповісти
облэнерго прихватизировали криминальные, толку с них не будет,
а инвестиции освоят, да
показати весь коментар
18.06.2020 19:44 Відповісти
Хочется воровать ещё боьше.
показати весь коментар
18.06.2020 20:24 Відповісти
 
 