Українським електромережам потрібне стимулююче тарифоутворення з європейськими підходами, - заступник голови Федерації роботодавців ПЕК Чех

Несприятливе інвестиційне середовище, відсутність стимулів для потенційних інвесторів, включаючи застарілий та економічно неефективний метод тарифоутворення "Витрати +", призвели до хронічного недофінансування сектору розподілу електроенергії. Щоб виправити ситуацію необхідний перехід на стимулююче регулювання по міжнародному досвіду.

Про це заявив Сергій Чех, заступник голови Федерації роботодавців ПЕК та ексзаступник міністра вугільної промисловост, передає РБК Україна.

Енергоексперт Сергій Чех стверджує, що міжнародний досвід свідчить про те, що для збільшення інвестування в електромережі більшість країн Європи застосовували механізм стимулюючого тарифоутворення (RAB-тарифів). Це альтернативний підхід до регулювання розподілу електроенергії, який використовує стимулюючу інвестиції модель "Регульована база активів" (RAB), а не принцип "Витрати+".

"Яскравий приклад ефективності – Румунія. Після введення стимулюючого тарифу за 7 років там вдалося оновити третину електромереж", - зазначає Сергій Чех.

На думку експерта, правильний RAB-тариф має 2 визначальні риси: ставка повернення RAB повинна бути єдиною без розділення баз активів і відповідати економічно обґрунтованому рівню WACC. Якщо ставка повернення інвестицій буде нижче WACC, або навіть ставки банківського депозиту, для інвестора не буде сенсу вкладати кошти у бізнес операторів систем розподілу та нести ризики.

"Подвійної ставки немає в жодній країні світу, включаючи пострадянські. Чому? Бо ефективно і чесно розділяти нову и стару базу неможливо. Кожен новий гвинтик трасформатора перетворює старий трансформатор на новий. А кожен новий прилад, встановлений до моменту переходу на RAB, буде вважатися старим безвідносно того, чи його встановили в 1970 році чи 2020", - зазначає експерт.

Також експерт підкреслює, що впровадження правильного RAB-тарифу - це не лише спосіб порятунку електромереж, але і крок для розвитку економіки та інвестиційної привабливості. На думку експерта зміна тарифного регулювання може в перспективі знизити тариф на електроенергію.

"У світі вже давно відомо, що RAB-тарифи – це розумні ціни та висока якість послуг. Правильний RAB-тариф здатен не лише покращити якість електропостачання, я й у перспективі – знизити ціну на електроенергію для споживачів за рахунок модернізації мереж та зниження втрат", - переконаний Сергій Чех.

Нагадаємо, Артур Огаджанян, партнер департаменту корпоративних фінансів компанії Deloitte в Україні, також зазначав, що перехід на стимулююче регулювання за рахунок оновлення мереж створить тенденцію до поступового зниження тарифів.