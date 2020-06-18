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Новости Коронавирус и карантин
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ИФА-тестирование во Львове выявило 600 человек с антителами к COVID-19

ИФА-тестирование во Львове выявило 600 человек с антителами к COVID-19

Во Львове продолжают тестировать медицинских работников и пациентов на антитела к коронавирусу. За это время ИФА-тесты сделали 5038 человекам. Положительный результат выявили у 600 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель управления здравоохранения ЛГС Владимир Зуб.

Так, Владимир Зуб рассказал, что в целом протестовали 5038 человек. Из них 4016 — медицинские работники, 416 — пациенты, 606 - контактные лица (то есть те, которые контактировали с больными). Положительный ИФА-тест был у 600 человек, из которых у 159 обнаружили иммуноглобулины М, что может свидетельствовать об острой фазе заболевания (половина из них - медицинские работники), а у остальных - иммуноглобулины G, что может свидетельствовать о перенесенном заболевании. У всех, у кого обнаружили иммуноглобулины М, обязательно отбирают ПЦР-анализы.

Отмечается, что ИФА-тестирование проводят в 6 городских заведениях, которые имеют специальные лаборатории - это 2-я и 3-я городские поликлиники, 1-я и 4-я городские больницы, больница скорой медицинской помощи и городская детская больница.

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Топ комментарии
+4
Дік антитела к коронавирусу - єто хорошо. Типа уже переболели
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18.06.2020 17:18
+4
так експрес-тест НІЧОГО не доводить)) взагалі нічого
тому й написав, що дарма витрачені гроші
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18.06.2020 17:53
+3
Не вздумайте тестировать в других городах,ибо из карантина не выйдем никогда.
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18.06.2020 17:05
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Не вздумайте тестировать в других городах,ибо из карантина не выйдем никогда.
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18.06.2020 17:05 Ответить
Дік антитела к коронавирусу - єто хорошо. Типа уже переболели
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18.06.2020 17:18 Ответить
Я мав на увазі,що якщо начнуть массово тестувати,то побачать реальну картину епідемії то жахнуться.
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18.06.2020 17:26 Ответить
Цікаво скільки тримається імунітет в перехворівших?
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18.06.2020 17:06 Ответить
больше двух месяцев так точно. а вот насколько больше, пока неясно.
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18.06.2020 17:16 Ответить
Это уже ближе к правде, хотя мировая практика говорит о 20%
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18.06.2020 17:06 Ответить
ми, львів'яни, ми сильні люди))
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18.06.2020 17:12 Ответить
Купувала швидкий тест в аптеці. Довго шукала ці тести, бо були симптоми грипу і трохи страшнувато. Знайшла через інтернет які аптеки продають такі тести, якщо хтось захоче себе перевірити вдома https://mypharmacy.com.ua/Test-nabor-AT-Koronavirus-test-MBA/instruction/65157/ Результат вивявився негативний (якщо комусь цікаво)), але карантин триваеє і ніхто не застрахований. Бажаю всім здоровья!!
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18.06.2020 17:39 Ответить
кілька сотень гривень викинуто на вітер, поздоровляю
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18.06.2020 17:40 Ответить
І таке буває, зато спокійно сплю)))
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18.06.2020 17:41 Ответить
чому спокійно, якщо тест ні на що не впливає?
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18.06.2020 17:42 Ответить
Спокійна, що то була не корона
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18.06.2020 17:49 Ответить
так експрес-тест НІЧОГО не доводить)) взагалі нічого
тому й написав, що дарма витрачені гроші
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18.06.2020 17:53 Ответить
из 600 человек 441 человек имеют иммуноглобулины G, что может свидетельствовать о перенесенном заболевании.(без какой либо надуманой хрени) -159 болеют и тоже переболеют...как и те 441
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18.06.2020 17:39 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fswprs.files.wordpress.com%2F2020%2F06%2Ftagesanzeiger-antibody-study-june-2020.pdf https://swprs.files.wordpress.com/2020/06/tagesanzeiger-antibody-study-june-2020.pdf (німецькою)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fswprs.org%2Fcoronavirus-antibody-tests-show-only-one-fifth-of-infections%2F https://swprs.org/coronavirus-antibody-tests-show-only-one-fifth-of-infections/ (короткий огляд англійською)

Наприкінці травня швейцарські імунологи під керівництвом професора Онура Боймана опублікували, мабуть, найважливіше дослідження, що впливає серед іншого і на підсумковий показник летальності Ковіду-19. Це "попереднє" дослідження приходить до висновку, що звичайні тести на антитіла, які вимірюють антитіла в крові (IgG та IgM), можуть розпізнати щонайбільше п'яту частину всіх випадків інфікування Covid19.

Причиною цієї невідповідності є те, що у більшості людей новий коронавірус нейтралізується антитілами вже на слизовій оболонці (IgA) або клітинним імунітетом (Т-клітинами). У більшості цих випадків не розвиваються ніякі симптоми.

Це означає, що новий коронавірус зустрічається набагато частіше (у вигляді "бессимптомного носійства"), ніж вважалося раніше, а летальність від інфекції ще в п'ять разів нижча, ніж передбачалося раніше на підставі серологічних досліджень (тести ІФА на антитіла в крові).

Тобто кількість випадків зараження вірусом насправді набагато (в 100-200 разів) більше, ніж розповідає "офіційна статистика". Виникає міцна аналогія з вірусом герпесу, яким заражені до 80% усього населення планети. При цьому лише дуже невелика частина усіх заражених (менше 1%) має хоч якісь симптоми. І таким чином реальна летальність є нижчою за 0,1%, що є навіть меншим ніж середній показник сезонного грипу, через що "ковід-19" ніяк не можна віднести до небезпечних хвороб!
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18.06.2020 17:41 Ответить
Співвідношення кількості тестів до кількості позитивних результатів!
От тоді, все і всім буде зрозуміло.
Як нас *********, ********* та найобують.
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18.06.2020 18:22 Ответить
ООО, забув, ще будь ласка в студію % достовірності теста)))
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18.06.2020 18:26 Ответить
Т.е. иммунитет имеют около 12% людей. В Швеции - около 8%!
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18.06.2020 18:43 Ответить
 
 