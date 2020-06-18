ИФА-тестирование во Львове выявило 600 человек с антителами к COVID-19
Во Львове продолжают тестировать медицинских работников и пациентов на антитела к коронавирусу. За это время ИФА-тесты сделали 5038 человекам. Положительный результат выявили у 600 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель управления здравоохранения ЛГС Владимир Зуб.
Так, Владимир Зуб рассказал, что в целом протестовали 5038 человек. Из них 4016 — медицинские работники, 416 — пациенты, 606 - контактные лица (то есть те, которые контактировали с больными). Положительный ИФА-тест был у 600 человек, из которых у 159 обнаружили иммуноглобулины М, что может свидетельствовать об острой фазе заболевания (половина из них - медицинские работники), а у остальных - иммуноглобулины G, что может свидетельствовать о перенесенном заболевании. У всех, у кого обнаружили иммуноглобулины М, обязательно отбирают ПЦР-анализы.
Отмечается, что ИФА-тестирование проводят в 6 городских заведениях, которые имеют специальные лаборатории - это 2-я и 3-я городские поликлиники, 1-я и 4-я городские больницы, больница скорой медицинской помощи и городская детская больница.
Пожалуйста, подождите...
тому й написав, що дарма витрачені гроші
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fswprs.org%2Fcoronavirus-antibody-tests-show-only-one-fifth-of-infections%2F https://swprs.org/coronavirus-antibody-tests-show-only-one-fifth-of-infections/ (короткий огляд англійською)
Наприкінці травня швейцарські імунологи під керівництвом професора Онура Боймана опублікували, мабуть, найважливіше дослідження, що впливає серед іншого і на підсумковий показник летальності Ковіду-19. Це "попереднє" дослідження приходить до висновку, що звичайні тести на антитіла, які вимірюють антитіла в крові (IgG та IgM), можуть розпізнати щонайбільше п'яту частину всіх випадків інфікування Covid19.
Причиною цієї невідповідності є те, що у більшості людей новий коронавірус нейтралізується антитілами вже на слизовій оболонці (IgA) або клітинним імунітетом (Т-клітинами). У більшості цих випадків не розвиваються ніякі симптоми.
Це означає, що новий коронавірус зустрічається набагато частіше (у вигляді "бессимптомного носійства"), ніж вважалося раніше, а летальність від інфекції ще в п'ять разів нижча, ніж передбачалося раніше на підставі серологічних досліджень (тести ІФА на антитіла в крові).
Тобто кількість випадків зараження вірусом насправді набагато (в 100-200 разів) більше, ніж розповідає "офіційна статистика". Виникає міцна аналогія з вірусом герпесу, яким заражені до 80% усього населення планети. При цьому лише дуже невелика частина усіх заражених (менше 1%) має хоч якісь симптоми. І таким чином реальна летальність є нижчою за 0,1%, що є навіть меншим ніж середній показник сезонного грипу, через що "ковід-19" ніяк не можна віднести до небезпечних хвороб!
От тоді, все і всім буде зрозуміло.
Як нас *********, ********* та найобують.