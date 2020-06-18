ИФА-тестирование во Львове выявило 600 человек с антителами к COVID-19

Во Львове продолжают тестировать медицинских работников и пациентов на антитела к коронавирусу. За это время ИФА-тесты сделали 5038 человекам. Положительный результат выявили у 600 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель управления здравоохранения ЛГС Владимир Зуб.

Так, Владимир Зуб рассказал, что в целом протестовали 5038 человек. Из них 4016 — медицинские работники, 416 — пациенты, 606 - контактные лица (то есть те, которые контактировали с больными). Положительный ИФА-тест был у 600 человек, из которых у 159 обнаружили иммуноглобулины М, что может свидетельствовать об острой фазе заболевания (половина из них - медицинские работники), а у остальных - иммуноглобулины G, что может свидетельствовать о перенесенном заболевании. У всех, у кого обнаружили иммуноглобулины М, обязательно отбирают ПЦР-анализы.

Отмечается, что ИФА-тестирование проводят в 6 городских заведениях, которые имеют специальные лаборатории - это 2-я и 3-я городские поликлиники, 1-я и 4-я городские больницы, больница скорой медицинской помощи и городская детская больница.

Читайте также: За сутки на Львовщине COVID-19 диагностирован у 139 человек