ІФА-тестування у Львові виявило 600 осіб з антитілами до COVID-19
У Львові продовжують тестувати медичних працівників і пацієнтів на антитіла до коронавірусу. За цей час ІФА-тести зробили 5038 особам. Позитивний результат виявили у 600 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник управління охорони здоров'я ЛМР Володимир Зуб.
Так, Володимир Зуб розповів, що загалом протестували 5038 осіб. З них 4016 - медичні працівники, 416 - пацієнти, 606 - контактні особи (тобто ті, які контактували з хворими). Позитивний ІФА-тест був у 600 осіб, з яких у 159 виявили імуноглобуліни М, що може свідчити про гостру фазу захворювання (половина з них - медичні працівники), а в інших - імуноглобуліни G, що може свідчити про перенесене захворювання. У всіх, у кого виявили імуноглобуліни М, обов'язково відбирають ПЛР-аналізи.
Зазначається, що ІФА-тестування проводять у 6 міських закладах, які мають спеціальні лабораторії - це 2-га і 3-тя міські поліклініки, 1-ша і 4-та міські лікарні, лікарня швидкої медичної допомоги та міська дитяча лікарня.
Будь ласка, зачекайте...
тому й написав, що дарма витрачені гроші
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fswprs.org%2Fcoronavirus-antibody-tests-show-only-one-fifth-of-infections%2F https://swprs.org/coronavirus-antibody-tests-show-only-one-fifth-of-infections/ (короткий огляд англійською)
Наприкінці травня швейцарські імунологи під керівництвом професора Онура Боймана опублікували, мабуть, найважливіше дослідження, що впливає серед іншого і на підсумковий показник летальності Ковіду-19. Це "попереднє" дослідження приходить до висновку, що звичайні тести на антитіла, які вимірюють антитіла в крові (IgG та IgM), можуть розпізнати щонайбільше п'яту частину всіх випадків інфікування Covid19.
Причиною цієї невідповідності є те, що у більшості людей новий коронавірус нейтралізується антитілами вже на слизовій оболонці (IgA) або клітинним імунітетом (Т-клітинами). У більшості цих випадків не розвиваються ніякі симптоми.
Це означає, що новий коронавірус зустрічається набагато частіше (у вигляді "бессимптомного носійства"), ніж вважалося раніше, а летальність від інфекції ще в п'ять разів нижча, ніж передбачалося раніше на підставі серологічних досліджень (тести ІФА на антитіла в крові).
Тобто кількість випадків зараження вірусом насправді набагато (в 100-200 разів) більше, ніж розповідає "офіційна статистика". Виникає міцна аналогія з вірусом герпесу, яким заражені до 80% усього населення планети. При цьому лише дуже невелика частина усіх заражених (менше 1%) має хоч якісь симптоми. І таким чином реальна летальність є нижчою за 0,1%, що є навіть меншим ніж середній показник сезонного грипу, через що "ковід-19" ніяк не можна віднести до небезпечних хвороб!
От тоді, все і всім буде зрозуміло.
Як нас *********, ********* та найобують.