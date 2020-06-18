На Закарпатье ужесточили карантин, - ОГА

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об усилении карантинных ограничений в Закарпатской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Комиссия решила до улучшения эпидемической ситуации запретить на всей территории области:

- организацию и проведение свадеб с участием более чем 10 человек;

- проведение поминок и ритуальных мероприятий по захоронению умерших с участием более чем 10 человек в помещениях и 20 человек на открытом воздухе;

- работу спортивных залов, фитнес-центров, тренажерных залов и проведение спортивных мероприятий на стадионах с количеством участников более 20 человек;

- работу учреждений дошкольного образования;

- работу бассейнов, спа-зон и развлекательных заведений;

- работу ресторанов, кафе, других заведений питания в закрытых помещениях;

- межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом;

- проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, в которых запланировано участие более 20 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, учебно-тренировочных сборов спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видов спорта лиц с инвалидностью, учебно-тренировочного процесса спортсменов командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов.

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Кроме того, решено восстановить работу контрольно-пропускного пункта на Абранском перевале (автодорога М-06 Киев-Чоп), всем, кто въезжает на территорию области, будут измерять температуру.

Как сообщалось, в Закарпатской области 74 новых случая заражения за сутки, 5 человек скончались и 27 выздоровели, сейчас болеет 1 059 человек.