На Закарпатье ужесточили карантин, - ОГА
Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об усилении карантинных ограничений в Закарпатской области.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.
Комиссия решила до улучшения эпидемической ситуации запретить на всей территории области:
- организацию и проведение свадеб с участием более чем 10 человек;
- проведение поминок и ритуальных мероприятий по захоронению умерших с участием более чем 10 человек в помещениях и 20 человек на открытом воздухе;
- работу спортивных залов, фитнес-центров, тренажерных залов и проведение спортивных мероприятий на стадионах с количеством участников более 20 человек;
- работу учреждений дошкольного образования;
- работу бассейнов, спа-зон и развлекательных заведений;
- работу ресторанов, кафе, других заведений питания в закрытых помещениях;
- межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом;
- проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, в которых запланировано участие более 20 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, учебно-тренировочных сборов спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видов спорта лиц с инвалидностью, учебно-тренировочного процесса спортсменов командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов.
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Кроме того, решено восстановить работу контрольно-пропускного пункта на Абранском перевале (автодорога М-06 Киев-Чоп), всем, кто въезжает на территорию области, будут измерять температуру.
Как сообщалось, в Закарпатской области 74 новых случая заражения за сутки, 5 человек скончались и 27 выздоровели, сейчас болеет 1 059 человек.
Пожалуйста, подождите...
не будемо маніпулювати?
ну й добре
типу ви не знаєш шо малось на увазі, ні? Адвокати теж бувають прискіпливими, навіть слішком
Відповідно, мер Мукачева відновив роботу усіх дитячих садочків, кафе і т.п., із дотриманням заходів безпеки. В Ужгороді, мер як завжди, яке униле чмо. Почали ужгородці кіпішувати, чому у них заборонена робота садочків, а у Мукачеві ні.
А тепер те, що я вже чув неодноразово і від адекватних людей, що заслуговують довіру:
Зелена худоба почала доплачувати тим, хто погодиться заявити, що у нього КОВІД і він йде на самоізоляцію. Лікарям які ставлять такий діагноз теж доплачують. Недавно був "спалах" у одному селі, де нібито усі мешканці захворіли, так кожному виплатили по 10к.
Скидається на те, що обланс Зелена влада навчилась заробляти на короновірусі і тепер штучно накручує показники, а тут ще й така можливість зачіпити ненависного їм мера...
Там же ж основний розсадник.
Поки 2\3 населення не стане на нього відпорне він не припинеться. Тому напевно потрібно змінити оціночну статистику: фіксувати не кількість позитивних тестів а кількість тих, хто реально захворів. Є дані, що до 80% тих, хто має позитивний тест проходять цей вірус безоб,явово. Всі ці посилення карантину лише розтягнуть процес. Історія цього вірусу буде подібна до СНІДУ-він вже буде з нами назавше. Загострюючи карантин ми лише загубимо економіку та створимо масу проблем. Реально нічого це не дасть Краще сконцентрувати всі сили на тих, хто реально захворів.