РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4318 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 960 30
Закарпатье (2538) карантин (16728) ОГА (2386) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

На Закарпатье ужесточили карантин, - ОГА

На Закарпатье ужесточили карантин, - ОГА

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об усилении карантинных ограничений в Закарпатской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Комиссия решила до улучшения эпидемической ситуации запретить на всей территории области:

- организацию и проведение свадеб с участием более чем 10 человек;

- проведение поминок и ритуальных мероприятий по захоронению умерших с участием более чем 10 человек в помещениях и 20 человек на открытом воздухе;

- работу спортивных залов, фитнес-центров, тренажерных залов и проведение спортивных мероприятий на стадионах с количеством участников более 20 человек;

- работу учреждений дошкольного образования;

- работу бассейнов, спа-зон и развлекательных заведений;

- работу ресторанов, кафе, других заведений питания в закрытых помещениях;

- межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом;

- проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, в которых запланировано участие более 20 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, учебно-тренировочных сборов спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видов спорта лиц с инвалидностью, учебно-тренировочного процесса спортсменов командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов.

Также на Цензор.НЕТ: Киев и 10 областей не готовы к смягчению карантина. Буковина стала первым регионом, где загруженность коек в больницах превысила 50%, - Минздрав

Кроме того, решено восстановить работу контрольно-пропускного пункта на Абранском перевале (автодорога М-06 Киев-Чоп), всем, кто въезжает на территорию области, будут измерять температуру.

Как сообщалось, в Закарпатской области 74 новых случая заражения за сутки, 5 человек скончались и 27 выздоровели, сейчас болеет 1 059 человек.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
А тепер зміст того, що відбувається. На Закарпатті конфлікт між Зеленими пітарасами і Балогою. Ці гниди намагаються у любий спосіб нашкодити меру Мукачева. Той, у відповідь поклав на них болт. Обласна влада під Зебілами, а Мукачево ні.
Відповідно, мер Мукачева відновив роботу усіх дитячих садочків, кафе і т.п., із дотриманням заходів безпеки. В Ужгороді, мер як завжди, яке униле чмо. Почали ужгородці кіпішувати, чому у них заборонена робота садочків, а у Мукачеві ні.
А тепер те, що я вже чув неодноразово і від адекватних людей, що заслуговують довіру:
Зелена худоба почала доплачувати тим, хто погодиться заявити, що у нього КОВІД і він йде на самоізоляцію. Лікарям які ставлять такий діагноз теж доплачують. Недавно був "спалах" у одному селі, де нібито усі мешканці захворіли, так кожному виплатили по 10к.
Скидається на те, що обланс Зелена влада навчилась заробляти на короновірусі і тепер штучно накручує показники, а тут ще й така можливість зачіпити ненависного їм мера...
показать весь комментарий
18.06.2020 18:21
+2
Про те що башляють за лівий діагноз чув вже давно, від різних людей, але не вірив... Тому стверджувати нічого не можу, але останнім часом така інфа іде усе частіше і з різних джерел. Тому хрен його знає... Якщо це правда, то це чергове пробиття дна!
показать весь комментарий
18.06.2020 18:23
+2
Пора вже зрозуміти, що цей вірус синтезований а отже він не буде підкорятися правилам, властивими для природних вірусів. Тобто ні суха погода, ні літо не припинить його поширення.
Поки 2\3 населення не стане на нього відпорне він не припинеться. Тому напевно потрібно змінити оціночну статистику: фіксувати не кількість позитивних тестів а кількість тих, хто реально захворів. Є дані, що до 80% тих, хто має позитивний тест проходять цей вірус безоб,явово. Всі ці посилення карантину лише розтягнуть процес. Історія цього вірусу буде подібна до СНІДУ-він вже буде з нами назавше. Загострюючи карантин ми лише загубимо економіку та створимо масу проблем. Реально нічого це не дасть Краще сконцентрувати всі сили на тих, хто реально захворів.
показать весь комментарий
18.06.2020 19:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почалося? Дежавю, жорстокий карантин.
показать весь комментарий
18.06.2020 17:56 Ответить
Іпані зелені поци.
показать весь комментарий
18.06.2020 18:10 Ответить
в Бразилии бы удивились Закарпатью
показать весь комментарий
18.06.2020 18:11 Ответить
Та вони ох.їли як би побачили наші села!
показать весь комментарий
18.06.2020 18:14 Ответить
ну так у вас на увазі села де прикрдонники живуть, а сусіди рівнятись раді, а в глибинці - Бразильці скажуть шо тут катастрофа та війна.
не будемо маніпулювати?
ну й добре
показать весь комментарий
18.06.2020 18:22 Ответить
Що мається на увазі під глибинкою?
показать весь комментарий
18.06.2020 18:24 Ответить
та б*же, ну я все пишу на кацапській, тож може невірно переклав, бо "в Крижополі" писати, теж не додає вартості нашій країні як поглиначу інвестицій?
типу ви не знаєш шо малось на увазі, ні? Адвокати теж бувають прискіпливими, навіть слішком
показать весь комментарий
18.06.2020 19:14 Ответить
Закарпатські села багатше бразильських міст, факт. Що ви хотіли сказати своїм постом?
показать весь комментарий
18.06.2020 19:58 Ответить
от це й хотіВ сказати
показать весь комментарий
18.06.2020 20:10 Ответить
😁
показать весь комментарий
18.06.2020 23:09 Ответить
А де людям гроші брати? Я так дивлюся самі українці це все хочуть.Напевно мріють.про бунти,подібні до США.Ви ж так само постраждаєте.
показать весь комментарий
18.06.2020 18:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aANbBUfnZek ЖОРСТКИЙ КАРАНТИН з наступного тижня - Кабмін йде у ВаБанк!
показать весь комментарий
18.06.2020 18:18 Ответить
А тепер зміст того, що відбувається. На Закарпатті конфлікт між Зеленими пітарасами і Балогою. Ці гниди намагаються у любий спосіб нашкодити меру Мукачева. Той, у відповідь поклав на них болт. Обласна влада під Зебілами, а Мукачево ні.
Відповідно, мер Мукачева відновив роботу усіх дитячих садочків, кафе і т.п., із дотриманням заходів безпеки. В Ужгороді, мер як завжди, яке униле чмо. Почали ужгородці кіпішувати, чому у них заборонена робота садочків, а у Мукачеві ні.
А тепер те, що я вже чув неодноразово і від адекватних людей, що заслуговують довіру:
Зелена худоба почала доплачувати тим, хто погодиться заявити, що у нього КОВІД і він йде на самоізоляцію. Лікарям які ставлять такий діагноз теж доплачують. Недавно був "спалах" у одному селі, де нібито усі мешканці захворіли, так кожному виплатили по 10к.
Скидається на те, що обланс Зелена влада навчилась заробляти на короновірусі і тепер штучно накручує показники, а тут ще й така можливість зачіпити ненависного їм мера...
показать весь комментарий
18.06.2020 18:21 Ответить
Про те що башляють за лівий діагноз чув вже давно, від різних людей, але не вірив... Тому стверджувати нічого не можу, але останнім часом така інфа іде усе частіше і з різних джерел. Тому хрен його знає... Якщо це правда, то це чергове пробиття дна!
показать весь комментарий
18.06.2020 18:23 Ответить
Зафіксуй вищенаписане документально або на матеріальних носіях (фото, відео, звукозапис). Інакше все це дорівнює бездоказовому бздінню в калюжу.
показать весь комментарий
18.06.2020 18:33 Ответить
У мукачевому усі брехачі, разом з їх мером сином бандита балоги, самі бігли за зелених а тепер писконять...
показать весь комментарий
18.06.2020 18:42 Ответить
Ваші зелені, ще будуть проклинати Мукачево. Не одна паскудь об нас зуби зломала...
показать весь комментарий
18.06.2020 23:08 Ответить
О вас нико зуби нігде не ламав, ви як туті повії підтримували медведчука з суркісом з їхнім сдпу, потім смоктали ющу, а потім янеку балога щось там файноє робив, родичі балоги, тоті шо у ВР усі ся продали Прохови, типирь ваша Богота майже уся була за зеленого...))) Но та типирь повіч мені фію, ко зломив зуби о ваше сране село?)))
показать весь комментарий
18.06.2020 23:39 Ответить
Я і сам не дуже вірю, але чомусь останнім часом ця інфа пішла із усіх боків...
показать весь комментарий
18.06.2020 23:07 Ответить
з багато чим можна погодитися, але ... з балоганів такий же зелений піарас, і саме, балогани, одні з перших привели нам до влади це непорозуміння(
показать весь комментарий
18.06.2020 19:43 Ответить
То мукачеве вже самий час змінювати назву на Богота...)))
показать весь комментарий
18.06.2020 21:35 Ответить
То не треба було Зеленим робити ставку на кандидата від бандитів.
показать весь комментарий
18.06.2020 23:06 Ответить
Дебіли, закрийте церкви !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Там же ж основний розсадник.
показать весь комментарий
18.06.2020 18:27 Ответить
Не более, чем 10. Но на троих можно.
показать весь комментарий
18.06.2020 18:32 Ответить
Хдепля пункт о запрете пить цуйку?,тока та зелёная дрянь по 89,дешевка,и все нормализируется,сползать весело с плато и обратно,вверх-вниз...
показать весь комментарий
18.06.2020 19:07 Ответить
Все пренадлежит громадам и влада тоже так в конституции и пора это реолизовать.
показать весь комментарий
18.06.2020 19:24 Ответить
Пора вже зрозуміти, що цей вірус синтезований а отже він не буде підкорятися правилам, властивими для природних вірусів. Тобто ні суха погода, ні літо не припинить його поширення.
Поки 2\3 населення не стане на нього відпорне він не припинеться. Тому напевно потрібно змінити оціночну статистику: фіксувати не кількість позитивних тестів а кількість тих, хто реально захворів. Є дані, що до 80% тих, хто має позитивний тест проходять цей вірус безоб,явово. Всі ці посилення карантину лише розтягнуть процес. Історія цього вірусу буде подібна до СНІДУ-він вже буде з нами назавше. Загострюючи карантин ми лише загубимо економіку та створимо масу проблем. Реально нічого це не дасть Краще сконцентрувати всі сили на тих, хто реально захворів.
показать весь комментарий
18.06.2020 19:34 Ответить
У нас не має що сконцентровувати на тих хто реально захворів, а карантин досі реально що давав а економіки у нас як не було так і не буде з такою владою...
показать весь комментарий
18.06.2020 21:38 Ответить
 
 