На Закарпатті посилили карантин, - ОДА
Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про посилення карантинних обмежень у Закарпатській області.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.
Комісія вирішила до покращення епідемічної ситуації заборонити на всій території області:
- організацію та проведення весіль за участі більш ніж 10 осіб;
- проведення поминок та ритуальних заходів із поховань померлих за участі більше ніж 10 осіб у приміщеннях та 20 осіб на відкритому повітрі;
- роботу спортивних залів, фітнес-центрів, тренажерних залів та проведення спортивних заходів на стадіонах із кількістю учасників більше 20 осіб;
- роботу закладів дошкільної освіти;
- роботу басейнів, спа-зон та розважальних закладів;
- роботу ресторанів, кафе інших закладів харчування у закритих приміщеннях;
- міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом;
- проведення масових культурно-розважальних заходів, у яких заплановано участь більше 20 осіб крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, навчально-тренувального процесу спортсменів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів;
Крім того, вирішено відновити роботу контрольно-пропускного пункту на Абранському перевалі (автодорога М-06 Київ-Чоп), всім, хто в'їжджає на територію області, будуть вимірювати температуру.
Як повідомлялося, в Закарпатській області 74 нові випадки зараження за добу, 5 осіб померло і 27 одужали, зараз хворіє 1 059 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
не будемо маніпулювати?
ну й добре
типу ви не знаєш шо малось на увазі, ні? Адвокати теж бувають прискіпливими, навіть слішком
Відповідно, мер Мукачева відновив роботу усіх дитячих садочків, кафе і т.п., із дотриманням заходів безпеки. В Ужгороді, мер як завжди, яке униле чмо. Почали ужгородці кіпішувати, чому у них заборонена робота садочків, а у Мукачеві ні.
А тепер те, що я вже чув неодноразово і від адекватних людей, що заслуговують довіру:
Зелена худоба почала доплачувати тим, хто погодиться заявити, що у нього КОВІД і він йде на самоізоляцію. Лікарям які ставлять такий діагноз теж доплачують. Недавно був "спалах" у одному селі, де нібито усі мешканці захворіли, так кожному виплатили по 10к.
Скидається на те, що обланс Зелена влада навчилась заробляти на короновірусі і тепер штучно накручує показники, а тут ще й така можливість зачіпити ненависного їм мера...
Там же ж основний розсадник.
Поки 2\3 населення не стане на нього відпорне він не припинеться. Тому напевно потрібно змінити оціночну статистику: фіксувати не кількість позитивних тестів а кількість тих, хто реально захворів. Є дані, що до 80% тих, хто має позитивний тест проходять цей вірус безоб,явово. Всі ці посилення карантину лише розтягнуть процес. Історія цього вірусу буде подібна до СНІДУ-він вже буде з нами назавше. Загострюючи карантин ми лише загубимо економіку та створимо масу проблем. Реально нічого це не дасть Краще сконцентрувати всі сили на тих, хто реально захворів.