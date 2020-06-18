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На Закарпатті посилили карантин, - ОДА

На Закарпатті посилили карантин, - ОДА

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про посилення карантинних обмежень у Закарпатській області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.

Комісія вирішила до покращення епідемічної ситуації заборонити на всій території області:

організацію та проведення весіль за участі більш ніж 10 осіб;

- проведення поминок та ритуальних заходів із поховань померлих за участі більше ніж 10 осіб у приміщеннях та 20 осіб на відкритому повітрі;

- роботу спортивних залів, фітнес-центрів, тренажерних залів та проведення спортивних заходів на стадіонах із кількістю учасників більше 20 осіб;

- роботу закладів дошкільної освіти;

- роботу басейнів, спа-зон та розважальних закладів;

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- роботу ресторанів, кафе інших закладів харчування у закритих приміщеннях;

- міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом;

проведення масових культурно-розважальних заходів, у яких заплановано участь більше 20 осіб крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, навчально-тренувального процесу спортсменів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів;

Крім того, вирішено відновити роботу контрольно-пропускного пункту на Абранському перевалі (автодорога М-06 Київ-Чоп), всім, хто в'їжджає на територію області, будуть вимірювати температуру.

Як повідомлялося, в Закарпатській області 74 нові випадки зараження за добу, 5 осіб померло і 27 одужали, зараз хворіє 1 059 осіб.
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Топ коментарі
+3
А тепер зміст того, що відбувається. На Закарпатті конфлікт між Зеленими пітарасами і Балогою. Ці гниди намагаються у любий спосіб нашкодити меру Мукачева. Той, у відповідь поклав на них болт. Обласна влада під Зебілами, а Мукачево ні.
Відповідно, мер Мукачева відновив роботу усіх дитячих садочків, кафе і т.п., із дотриманням заходів безпеки. В Ужгороді, мер як завжди, яке униле чмо. Почали ужгородці кіпішувати, чому у них заборонена робота садочків, а у Мукачеві ні.
А тепер те, що я вже чув неодноразово і від адекватних людей, що заслуговують довіру:
Зелена худоба почала доплачувати тим, хто погодиться заявити, що у нього КОВІД і він йде на самоізоляцію. Лікарям які ставлять такий діагноз теж доплачують. Недавно був "спалах" у одному селі, де нібито усі мешканці захворіли, так кожному виплатили по 10к.
Скидається на те, що обланс Зелена влада навчилась заробляти на короновірусі і тепер штучно накручує показники, а тут ще й така можливість зачіпити ненависного їм мера...
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18.06.2020 18:21
+2
Про те що башляють за лівий діагноз чув вже давно, від різних людей, але не вірив... Тому стверджувати нічого не можу, але останнім часом така інфа іде усе частіше і з різних джерел. Тому хрен його знає... Якщо це правда, то це чергове пробиття дна!
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18.06.2020 18:23
+2
Пора вже зрозуміти, що цей вірус синтезований а отже він не буде підкорятися правилам, властивими для природних вірусів. Тобто ні суха погода, ні літо не припинить його поширення.
Поки 2\3 населення не стане на нього відпорне він не припинеться. Тому напевно потрібно змінити оціночну статистику: фіксувати не кількість позитивних тестів а кількість тих, хто реально захворів. Є дані, що до 80% тих, хто має позитивний тест проходять цей вірус безоб,явово. Всі ці посилення карантину лише розтягнуть процес. Історія цього вірусу буде подібна до СНІДУ-він вже буде з нами назавше. Загострюючи карантин ми лише загубимо економіку та створимо масу проблем. Реально нічого це не дасть Краще сконцентрувати всі сили на тих, хто реально захворів.
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18.06.2020 19:34
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Почалося? Дежавю, жорстокий карантин.
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18.06.2020 17:56 Відповісти
Іпані зелені поци.
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18.06.2020 18:10 Відповісти
в Бразилии бы удивились Закарпатью
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18.06.2020 18:11 Відповісти
Та вони ох.їли як би побачили наші села!
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18.06.2020 18:14 Відповісти
ну так у вас на увазі села де прикрдонники живуть, а сусіди рівнятись раді, а в глибинці - Бразильці скажуть шо тут катастрофа та війна.
не будемо маніпулювати?
ну й добре
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18.06.2020 18:22 Відповісти
Що мається на увазі під глибинкою?
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18.06.2020 18:24 Відповісти
та б*же, ну я все пишу на кацапській, тож може невірно переклав, бо "в Крижополі" писати, теж не додає вартості нашій країні як поглиначу інвестицій?
типу ви не знаєш шо малось на увазі, ні? Адвокати теж бувають прискіпливими, навіть слішком
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18.06.2020 19:14 Відповісти
Закарпатські села багатше бразильських міст, факт. Що ви хотіли сказати своїм постом?
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18.06.2020 19:58 Відповісти
от це й хотіВ сказати
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18.06.2020 20:10 Відповісти
😁
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18.06.2020 23:09 Відповісти
А де людям гроші брати? Я так дивлюся самі українці це все хочуть.Напевно мріють.про бунти,подібні до США.Ви ж так само постраждаєте.
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18.06.2020 18:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aANbBUfnZek ЖОРСТКИЙ КАРАНТИН з наступного тижня - Кабмін йде у ВаБанк!
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18.06.2020 18:18 Відповісти
А тепер зміст того, що відбувається. На Закарпатті конфлікт між Зеленими пітарасами і Балогою. Ці гниди намагаються у любий спосіб нашкодити меру Мукачева. Той, у відповідь поклав на них болт. Обласна влада під Зебілами, а Мукачево ні.
Відповідно, мер Мукачева відновив роботу усіх дитячих садочків, кафе і т.п., із дотриманням заходів безпеки. В Ужгороді, мер як завжди, яке униле чмо. Почали ужгородці кіпішувати, чому у них заборонена робота садочків, а у Мукачеві ні.
А тепер те, що я вже чув неодноразово і від адекватних людей, що заслуговують довіру:
Зелена худоба почала доплачувати тим, хто погодиться заявити, що у нього КОВІД і він йде на самоізоляцію. Лікарям які ставлять такий діагноз теж доплачують. Недавно був "спалах" у одному селі, де нібито усі мешканці захворіли, так кожному виплатили по 10к.
Скидається на те, що обланс Зелена влада навчилась заробляти на короновірусі і тепер штучно накручує показники, а тут ще й така можливість зачіпити ненависного їм мера...
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18.06.2020 18:21 Відповісти
Про те що башляють за лівий діагноз чув вже давно, від різних людей, але не вірив... Тому стверджувати нічого не можу, але останнім часом така інфа іде усе частіше і з різних джерел. Тому хрен його знає... Якщо це правда, то це чергове пробиття дна!
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18.06.2020 18:23 Відповісти
Зафіксуй вищенаписане документально або на матеріальних носіях (фото, відео, звукозапис). Інакше все це дорівнює бездоказовому бздінню в калюжу.
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18.06.2020 18:33 Відповісти
У мукачевому усі брехачі, разом з їх мером сином бандита балоги, самі бігли за зелених а тепер писконять...
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18.06.2020 18:42 Відповісти
Ваші зелені, ще будуть проклинати Мукачево. Не одна паскудь об нас зуби зломала...
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18.06.2020 23:08 Відповісти
О вас нико зуби нігде не ламав, ви як туті повії підтримували медведчука з суркісом з їхнім сдпу, потім смоктали ющу, а потім янеку балога щось там файноє робив, родичі балоги, тоті шо у ВР усі ся продали Прохови, типирь ваша Богота майже уся була за зеленого...))) Но та типирь повіч мені фію, ко зломив зуби о ваше сране село?)))
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18.06.2020 23:39 Відповісти
Я і сам не дуже вірю, але чомусь останнім часом ця інфа пішла із усіх боків...
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18.06.2020 23:07 Відповісти
з багато чим можна погодитися, але ... з балоганів такий же зелений піарас, і саме, балогани, одні з перших привели нам до влади це непорозуміння(
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18.06.2020 19:43 Відповісти
То мукачеве вже самий час змінювати назву на Богота...)))
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18.06.2020 21:35 Відповісти
То не треба було Зеленим робити ставку на кандидата від бандитів.
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18.06.2020 23:06 Відповісти
Дебіли, закрийте церкви !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Там же ж основний розсадник.
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18.06.2020 18:27 Відповісти
Не более, чем 10. Но на троих можно.
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18.06.2020 18:32 Відповісти
Хдепля пункт о запрете пить цуйку?,тока та зелёная дрянь по 89,дешевка,и все нормализируется,сползать весело с плато и обратно,вверх-вниз...
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18.06.2020 19:07 Відповісти
Все пренадлежит громадам и влада тоже так в конституции и пора это реолизовать.
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18.06.2020 19:24 Відповісти
Пора вже зрозуміти, що цей вірус синтезований а отже він не буде підкорятися правилам, властивими для природних вірусів. Тобто ні суха погода, ні літо не припинить його поширення.
Поки 2\3 населення не стане на нього відпорне він не припинеться. Тому напевно потрібно змінити оціночну статистику: фіксувати не кількість позитивних тестів а кількість тих, хто реально захворів. Є дані, що до 80% тих, хто має позитивний тест проходять цей вірус безоб,явово. Всі ці посилення карантину лише розтягнуть процес. Історія цього вірусу буде подібна до СНІДУ-він вже буде з нами назавше. Загострюючи карантин ми лише загубимо економіку та створимо масу проблем. Реально нічого це не дасть Краще сконцентрувати всі сили на тих, хто реально захворів.
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18.06.2020 19:34 Відповісти
У нас не має що сконцентровувати на тих хто реально захворів, а карантин досі реально що давав а економіки у нас як не було так і не буде з такою владою...
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18.06.2020 21:38 Відповісти
 
 