Сторонники Порошенко провели митинг под Офисом Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

От Печерского суда сторонники пятого президента Украины, нардепа "ЕС" Петра Порошенко пришли к зданию Офиса Президента и провели там митинг.

Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.

Люди колонной прошли от Печерского райсуда к Майдану, а оттуда - к Офису Президента. По дороге они остановились на Аллее Героев Небесной сотни, чтобы почтить память погибших.

Возле Офиса президента участники митинга скандировали: "Зелю геть!" и "Слуга, виходь - народ прийшов".

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Перед участниками митинга выступили депутаты партии "ЕС" Андрей Парубий, София Федына и Михаил Забродский. Они утверждали, что Зеленский уничтожает все, что создал Порошенко. И требовали от властей прекратить политические репрессии пятого президента.

В конце митинга его участники зажгли файеры и исполнили гимн Украины.

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Ранее в четверг, 18 июня Печерский райсуд отложил избрание меры пресечения Петру Порошенко до 1 июля.

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Автор фото и видео — Олег Богачук