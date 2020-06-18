Сторонники Порошенко провели митинг под Офисом Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
От Печерского суда сторонники пятого президента Украины, нардепа "ЕС" Петра Порошенко пришли к зданию Офиса Президента и провели там митинг.
Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.
Люди колонной прошли от Печерского райсуда к Майдану, а оттуда - к Офису Президента. По дороге они остановились на Аллее Героев Небесной сотни, чтобы почтить память погибших.
Возле Офиса президента участники митинга скандировали: "Зелю геть!" и "Слуга, виходь - народ прийшов".
Перед участниками митинга выступили депутаты партии "ЕС" Андрей Парубий, София Федына и Михаил Забродский. Они утверждали, что Зеленский уничтожает все, что создал Порошенко. И требовали от властей прекратить политические репрессии пятого президента.
В конце митинга его участники зажгли файеры и исполнили гимн Украины.
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Ранее в четверг, 18 июня Печерский райсуд отложил избрание меры пресечения Петру Порошенко до 1 июля.
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Автор фото и видео — Олег Богачук
Пожалуйста, подождите...
Про те, що справжніх™ українців залишилося дуже мало попередній солодкий Кум Цієї Нації завив ще десять років тому, коли після свого нищівно-переможного президентства набрав у першому турі трохи менше шести відсотків голосів. А з відомих вам нинішніх 73-х відсотків ЗА Зеленського не більше тридцяти. Решта - ПРОТИ Порошенка. І яким би кондомом не виявився ЗЕнаступнік, паПЕрєдніка вони вже ніколи не підтримають.
Порошенко такий же президент, як і всі його папєрєднікі. ВСІ.
А з огляду на те, в якому стані нині перебуває Українська Держава, достойних там немає.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3191753507530531&set=a.897634500275788&type=3 7 ч. ·
Після сьогоднішнього судилища над Порошенком і нашої акції, мені подзвонив знайомий з Британії, відомий політик, колега з ПАРЄ. Він був щиро здивований:
"Я думав, що після перемоги Зеленського ви здастеся. Пройшов складний рік і здавалося, що разом з Порошенком, підуть і сподівання на європейські перспективи для України. Країну поведуть в обійми Росії, а всіх незгодних закриють і репресують.
Проте сьогодні я вкотре пересвідчився, що це не можливо. Я бачу яка потужна підтримка у президента Порошенка, я бачу, що люди готові виходити на протест і не допустять жодного свавілля зі сторони влади. Відповідно, маятник уже ніколи не зможе качнутись в сторону Росії. Підвалини, закладені попереднім президентом, не вдасться зруйнувати.
Ви продовжуєте чинити опір усім сподіванням Кремля розвалити країну. Як ззовні, так і зсередини. Отже, кордони Європи під надійним захистом. Українці продовжують стояти на сторожі цивілізації. За що ми вам щиро вдячні! Завдання наших політиків відплатити вам тією ж монетою. Продовжити санкції проти Росії, боротися далі в ПАРЄ і допомагати Україні".
Після таких розмов охоче віриться, що все у нас буде добре. Переможемо і агресора, і п'яту колону. Тримаємо стрій!
Велике Дякою Вам , всім хто зміг вийти і показати , що украінці... не хохли проститутські ...
...молодці...підтримую!!!!
- Первым кандидатом я выдвигаю нашего родного, любимого Сталина.
...Глубоко прочувствованную речь произносит слесарь Тигран Иванович Лазарян:
- Сталин - это наше солнце. Его имя вдохновляет нас на новые подвиги во славу родины.
Раздаются возгласы:
- Да здравствует великий Сталин!
За волосы оттягала, придушила, мешок на голову и на личном самолёте Зе в Молдавию выслала.
А Саакашвили это всё спланировал.
Во репрессии, 37 год.
Що сталося ?
Такий резонанс, не лише в Україні ...
І абсолютне мовчання головреда, який висловлюється щодо значно дрібніших подій ...
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, https://www.facebook.com/yana.hospitallers?__cft__[0]=AZWhUArTq2O5NQInvKqRF6tTHvVerov9-w4LFOnDERzUildeSGwjLHn6poT-PpRhVClk0jzbPWjMYSjpT_bSnbpQ9V3gRESb2vx8sTK9dCGoSMQJZZeFmJLjxiX8TI7ZkZk&__tn__=-]K-R
Яна Зінкевич , https://www.facebook.com/sofiya.fedyna?__cft__[0]=AZWhUArTq2O5NQInvKqRF6tTHvVerov9-w4LFOnDERzUildeSGwjLHn6poT-PpRhVClk0jzbPWjMYSjpT_bSnbpQ9V3gRESb2vx8sTK9dCGoSMQJZZeFmJLjxiX8TI7ZkZk&__tn__=-]K-R
Sofiya Fedyna , Генерал https://www.facebook.com/dmitry.marchenko.78?__cft__[0]=AZWhUArTq2O5NQInvKqRF6tTHvVerov9-w4LFOnDERzUildeSGwjLHn6poT-PpRhVClk0jzbPWjMYSjpT_bSnbpQ9V3gRESb2vx8sTK9dCGoSMQJZZeFmJLjxiX8TI7ZkZk&__tn__=-]K-R
Dmitry Marchenko , https://www.facebook.com/profile.php?id=100004333233065&__cft__[0]=AZWhUArTq2O5NQInvKqRF6tTHvVerov9-w4LFOnDERzUildeSGwjLHn6poT-PpRhVClk0jzbPWjMYSjpT_bSnbpQ9V3gRESb2vx8sTK9dCGoSMQJZZeFmJLjxiX8TI7ZkZk&__tn__=-]K-R
Ахтем Сеітаблаєв , https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__cft__[0]=AZWhUArTq2O5NQInvKqRF6tTHvVerov9-w4LFOnDERzUildeSGwjLHn6poT-PpRhVClk0jzbPWjMYSjpT_bSnbpQ9V3gRESb2vx8sTK9dCGoSMQJZZeFmJLjxiX8TI7ZkZk&__tn__=-]K-R
Маруся Звіробій ..
Люди, від яких перехоплює подих.
Сьогодні перемога за нами! Прокурорські зелених втекли з позором.
Але бій продовжується. 1 липня нас має бути ще більше!
Слава Україні!