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посол (1766) туризм (1506) Турция (3314)

Турция готова принимать украинцев с июля без тестирования и изоляции, - посол

Турция готова принимать украинцев с июля без тестирования и изоляции, - посол

Турция готова принимать украинских туристов уже с 1 июля этого года. При этом украинцам не надо делать тесты на коронавирус и проходить самоизоляцию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  заявил турецкий посол Ягмур Ахмет Гюльдере, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Со своей стороны, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал что авиакомпании Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose уже готовы к возобновлению регулярных пассажирских перевозок между Украиной и Турцией.

Отметим, в этом году туристический поток из Украины в лучшем случае может составить около 30-35%. В сегменте туристических чартеров падение будет около 50% в сравнении с прошлым годом. Это связано с пандемией коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Турции после ослабления карантина третий день более тысячи случаев COVID-19 за сутки

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Топ комментарии
+4
Турция лучше нашего Ляшка знает ситуацию с барановирусом.))) Выкуси, Ляшко.
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18.06.2020 19:56
+3
Турция готова принимать украинцев с июля без тестирования и изоляции, - посол - Цензор.НЕТ 8142

....
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18.06.2020 20:16
+3
так зато по прибытию в Украину Ляшки и Степановы скажут турки в красной зоне дома самоизоляция 2 недели мы ведь мол не запрещаем то есть на неделю в Турцию и 2 недели дома итого 3 недели сомневаюсь что начальство соласится отпусить в такой отпуск
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18.06.2020 20:42
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Турция лучше нашего Ляшка знает ситуацию с барановирусом.))) Выкуси, Ляшко.
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18.06.2020 19:56 Ответить
Респект Турции.
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19.06.2020 02:04 Ответить
Перебронировал на середину сентября Турцию.А там как будет по ситуации
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18.06.2020 20:05 Ответить
Мы пока ничего не переносили и не меняли, деньги заморожены. С этими самоизоляциями - самоликвидациями... Если всю семью запереть... даже в магаз не сходишь?
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18.06.2020 23:31 Ответить
Турция готова принимать украинцев с июля без тестирования и изоляции, - посол - Цензор.НЕТ 7168
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18.06.2020 20:07 Ответить
Хоч хтось відноситься як до людей.
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18.06.2020 20:07 Ответить
С 22 июня ужесточение карантина хотят сделать ишаки, до 31 июля уже продлили карантин.
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18.06.2020 20:08 Ответить
Турция готова принимать украинцев с июля без тестирования и изоляции, - посол - Цензор.НЕТ 8142

....
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18.06.2020 20:16 Ответить
Это шедеврально---ура, Браво автору! Попробую как нибудь такой выкрутас!
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18.06.2020 21:15 Ответить
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18.06.2020 21:18 Ответить
зара зубожілі полетять косяками.
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18.06.2020 20:22 Ответить
А че коронавирус только в западных областях????
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18.06.2020 20:26 Ответить
Воры, бандиты, паразиты спекулянты заработали, пора тратить на курортах, а осенью через повышения цен, курса доллара, как обычно деньги отобьют и как бонус, привезут украинцам очередную порцию заразы.
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18.06.2020 20:32 Ответить
В этот раз сделаем так---кто уехал и словил трепак, там и лечится, а сюда хрен наны. Хватит что было по весне. Предупредить сейчас. Пусть берут бабло вдруг на лечение. А то одни болеют---а другие *****+Ю-т!
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18.06.2020 21:13 Ответить
так зато по прибытию в Украину Ляшки и Степановы скажут турки в красной зоне дома самоизоляция 2 недели мы ведь мол не запрещаем то есть на неделю в Турцию и 2 недели дома итого 3 недели сомневаюсь что начальство соласится отпусить в такой отпуск
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18.06.2020 20:42 Ответить
А вообще сейчас куда-то кроме Турции реально полететь? Просто я не понимаю, как те, кого принудительно сажали на карантин после возвращения с курортов за границей, умудрялись туда опять улетать. То есть карантина для чартерных рейсов нет?
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19.06.2020 08:54 Ответить
 
 