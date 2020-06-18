Турция готова принимать украинцев с июля без тестирования и изоляции, - посол

Турция готова принимать украинских туристов уже с 1 июля этого года. При этом украинцам не надо делать тесты на коронавирус и проходить самоизоляцию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил турецкий посол Ягмур Ахмет Гюльдере, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Со своей стороны, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал что авиакомпании Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose уже готовы к возобновлению регулярных пассажирских перевозок между Украиной и Турцией.

Отметим, в этом году туристический поток из Украины в лучшем случае может составить около 30-35%. В сегменте туристических чартеров падение будет около 50% в сравнении с прошлым годом. Это связано с пандемией коронавируса.

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