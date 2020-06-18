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Туреччина готова приймати українців з липня без тестування й ізоляції, - посол

Туреччина готова приймати українців з липня без тестування й ізоляції, - посол

Туреччина готова приймати українських туристів вже з 1 липня цього року. При цьому українцям не треба робити тести на коронавірус і проходити самоізоляцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив турецький посол Ягмур Ахмет Гюльдере, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Зі свого боку, міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що авіакомпанії Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines і Windrose вже готові до відновлення регулярних пасажирських перевезень між Україною і Туреччиною.

Зазначимо, цього року туристичний потік з України в кращому випадку може становити близько 30-35%. У сегменті туристичних чартерів падіння буде близько 50% порівняно з минулим роком. Це пов'язано з пандемією коронавірусу.

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Топ коментарі
+4
Турция лучше нашего Ляшка знает ситуацию с барановирусом.))) Выкуси, Ляшко.
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18.06.2020 19:56
+3
Турция готова принимать украинцев с июля без тестирования и изоляции, - посол - Цензор.НЕТ 8142

....
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18.06.2020 20:16
+3
так зато по прибытию в Украину Ляшки и Степановы скажут турки в красной зоне дома самоизоляция 2 недели мы ведь мол не запрещаем то есть на неделю в Турцию и 2 недели дома итого 3 недели сомневаюсь что начальство соласится отпусить в такой отпуск
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18.06.2020 20:42
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Турция лучше нашего Ляшка знает ситуацию с барановирусом.))) Выкуси, Ляшко.
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18.06.2020 19:56 Відповісти
Респект Турции.
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19.06.2020 02:04 Відповісти
Перебронировал на середину сентября Турцию.А там как будет по ситуации
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18.06.2020 20:05 Відповісти
Мы пока ничего не переносили и не меняли, деньги заморожены. С этими самоизоляциями - самоликвидациями... Если всю семью запереть... даже в магаз не сходишь?
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18.06.2020 23:31 Відповісти
Турция готова принимать украинцев с июля без тестирования и изоляции, - посол - Цензор.НЕТ 7168
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18.06.2020 20:07 Відповісти
Хоч хтось відноситься як до людей.
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18.06.2020 20:07 Відповісти
С 22 июня ужесточение карантина хотят сделать ишаки, до 31 июля уже продлили карантин.
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18.06.2020 20:08 Відповісти
Турция готова принимать украинцев с июля без тестирования и изоляции, - посол - Цензор.НЕТ 8142

....
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18.06.2020 20:16 Відповісти
Это шедеврально---ура, Браво автору! Попробую как нибудь такой выкрутас!
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18.06.2020 21:15 Відповісти
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18.06.2020 21:18 Відповісти
зара зубожілі полетять косяками.
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18.06.2020 20:22 Відповісти
А че коронавирус только в западных областях????
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18.06.2020 20:26 Відповісти
Воры, бандиты, паразиты спекулянты заработали, пора тратить на курортах, а осенью через повышения цен, курса доллара, как обычно деньги отобьют и как бонус, привезут украинцам очередную порцию заразы.
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18.06.2020 20:32 Відповісти
В этот раз сделаем так---кто уехал и словил трепак, там и лечится, а сюда хрен наны. Хватит что было по весне. Предупредить сейчас. Пусть берут бабло вдруг на лечение. А то одни болеют---а другие *****+Ю-т!
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18.06.2020 21:13 Відповісти
так зато по прибытию в Украину Ляшки и Степановы скажут турки в красной зоне дома самоизоляция 2 недели мы ведь мол не запрещаем то есть на неделю в Турцию и 2 недели дома итого 3 недели сомневаюсь что начальство соласится отпусить в такой отпуск
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18.06.2020 20:42 Відповісти
А вообще сейчас куда-то кроме Турции реально полететь? Просто я не понимаю, как те, кого принудительно сажали на карантин после возвращения с курортов за границей, умудрялись туда опять улетать. То есть карантина для чартерных рейсов нет?
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19.06.2020 08:54 Відповісти
 
 