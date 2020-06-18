Туреччина готова приймати українців з липня без тестування й ізоляції, - посол

Туреччина готова приймати українських туристів вже з 1 липня цього року. При цьому українцям не треба робити тести на коронавірус і проходити самоізоляцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив турецький посол Ягмур Ахмет Гюльдере, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Зі свого боку, міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що авіакомпанії Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines і Windrose вже готові до відновлення регулярних пасажирських перевезень між Україною і Туреччиною.

Зазначимо, цього року туристичний потік з України в кращому випадку може становити близько 30-35%. У сегменті туристичних чартерів падіння буде близько 50% порівняно з минулим роком. Це пов'язано з пандемією коронавірусу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Туреччині після послаблення карантину третій день понад тисячу випадків COVID-19 за добу