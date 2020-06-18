НАТО готовится к повторной волне пандемии коронавируса, - Столтенберг
Министры обороны НАТО договорились о новом плане операций в связи с возможной второй волной COVID-19, запасе медицинского оборудования и фонде для приобретения критически важных предметов медицинского назначения.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Поскольку важно, чтобы этот кризис в сфере здравоохранения не превратился в кризис безопасности, НАТО и вооруженные силы государств-союзников также играют ключевую роль в обеспечении поддержки гражданского реагирования на COVID-19", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после завершения двухдневного видеосовещания глав военных ведомств стран Североатлантического альянса.
"Сюда относятся доставка по воздуху важных предметов медицинского назначения, перевозка пациентов и строительство полевых госпиталей", - пояснил генеральный секретарь НАТО.
Он сослался на то, что медицинские учреждения по всему миру предупреждают о возможности второй волны пандемии. "Поэтому НАТО готовится оказать решительную поддержку гражданским усилиям в случае, если это произойдет", - добавил глава альянса.
Столтенберг сообщил о трех решениях, принятых министрами обороны НАТО в результате виртуального совещания.
"Мы согласовали новый оперативный план для оказания поддержки союзникам и партнерам. Мы также договорились создать запасы медицинского оборудования и предметов медицинского назначения. И мы договорились создать новый фонд, чтобы у нас была возможность оперативно приобретать предметы медицинского назначения и медицинские услуги", - объявил генсек НАТО.
Он приветствовал, что многие страны альянса предложили на безвозмездной основе предоставить медицинское оборудование для этих запасов и согласились участвовать в финансировании фонда. Генсек считает это "проявлением единства и солидарности Североатлантического альянса".
"Мы готовы оказывать поддержку друг другу, если возникнет вторая волна пандемии, чтобы уменьшить страдания людей и спасти их жизни", - сказал Столтенберг. Он также отметил сотрудничество в этой сфере с Евросоюзом и другими международными организациями и усиление подготовки НАТО, "чтобы в будущем реагировать на любой вид кризиса в сфере здравоохранения".
В ответ на вопрос об объемах объявленных им запасов и фонда генсек НАТО сказал: "Мы создали механизм для запасов, для фонда и на сегодняшнем совещании были сделаны конкретные заявления относительно вкладов в натуральной форме. Что касается объемов, пока трудно сказать, потому что все будет зависеть от обязательств отдельных стран НАТО".
Он также в очередной раз заявил, что "государственные и негосударственные субъекты пытаются использовать этот кризис для того, чтобы подорвать наше доверие к демократическим институтам". "Мы видим, как многие пытаются обвинить страны НАТО за всю пандемию COVID-19. Это происходит различными путями, в том числе с использованием социальных сетей", - сообщил глава альянса.
Генсек сказал, что НАТО реагирует на пропаганду и дезинформацию, помогает в этом плане странам-союзницам и тесно взаимодействует с Евросоюзом, потому что обе организации сталкиваются с одинаковыми проблемами пропаганды и дезинформации.
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они вирус видят как УГ.розу?
ну тогда я удивлен.
но не верю что может біть такой дурак...., хотя Трамп еще и не такой.
с честью и мужественностью уважаю моего тотемного зверя-хищника.
лучше чем лев даже - очень подвижное и агрессивное животное с крепкой шкурой.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1352224698320007&id=100005974690927
Столь же "важно" и "интересно", как мемуары Болтона.
После макароновируса как минимум каждый 5-й американец останется без работы, а сколько будет персональных банкротств предсказать не берусь, доходы населения из-за макароновируса упали, а вот долги не только остались прежними, но и увеличились.
Поскольку полиция занята стоянием на коленях, так что населению придется либо "выкашливать" деньги, нанимая ЧВК, либо записываться в отряды самообороны, чтобы на "свежую" голову, после трудов праведных, тренирoваться отстреливать чернож*пых мародеров. С другой стороны, после потери работы, заняться простым американцам все равно будет нечем, а так хоть при деле.
Заметьте, что налоги на полицию, занятую стоянием на коленях, население платит исправно.
Но эти налоги - фигня по сравнению с госдогом США, триллион которого составляет стоимость артифакта, известного в кругах ценителей "искусства раздевать государства на бабки", как "пробирка Пауэлла". Жизни 4 тысяч военных, заплаченные за эпопею в Ираке, в этот триллион не входят.
А что же США получили в Ираке за этот триллион? Возможность российскому Лукойлу разрабатывать крупнейшее месторождение иракской нефти. То есть получается, что американские налогоплателщики заплатили триллион российской нефтяной компании.
Напомню, что королеву Марию Антуантту не просто затравили за дорогущую реконструкцию Трианона, называя "мадам дефицит", но и даже отрубили голову, хотя Трианон - вот он стоит,, можно поехать полюбоваться и даже осторожно потрогать руками. А нефтяные вышки Лукойла в Ираке и руками потрогать не получится - стреляют и взрывают в Ираке, черная дыра там, не доехать амертиканскому налогоплательщику до вышек, нечего трогать, нечего ногами попинать.
Потому "пробирка Пауэлла" - это самый дорогой артифакт в истории человечества, куда там картинам Ван Гога на аукционе Кристи.
Так что в сложившейся ситуации "волны" макароновируса - очень важны, да.
Ниже расскажу, что будет с экономикой Германии и Франции, не толко у США проблемы с бюджетом.
Во-первых, в Пекине из-за макароновируса ЧП, бояЦЦа значит, коммуняки. Чего же это они могут так бояться, что целые районы закордонивают? Неужто народу риса не хватает и бурлит уже не только в желудках?
Во-вторых, КНДР, сателлит Китая, сожгла(!) целый центр связи (!) на границе с Южной Кореей. Подобные шоу там устраивают, когда населению нечем выдавать по карточкам 300 граммов еды в день, то есть нарушены поставки жрачки из Китая.
Вы поняли? Китай не может позволить себе содержать КНДР, и там положение власти столь непрочно, что центры связи жечь стали, говоря: "Рис давай!",
"а то шмальнем".
При подобном падением доходов китайских коммуняк, кому Европа будет сбывать свои Мерседесы и сумки из кожи "молодого дерматина" по цене крокодиловых?
Какие еще "папуасы" будут покупать пластиковый жемчуг Шанель по цене натурального?
Вся надежда на арабов да Африку, но они на нефти живут, а доходы от нее упали.
Вот почему, из-за экономической дупы, "волны; " макароновируса следует засунуть в дупу натуральную.