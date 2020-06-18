НАТО готується до повторної хвилі пандемії коронавірусу, - Столтенберг
Міністри оборони НАТО домовилися про новий план операцій у зв'язку з можливою другою хвилею COVID-19, запас медичного обладнання і фонд для придбання критично важливих предметів медичного призначення.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.
"Оскільки важливо, щоб ця криза у сфері охорони здоров'я не перетворилася на кризу безпеки, НАТО і збройні сили держав-союзників також грають ключову роль у забезпеченні підтримки громадянського реагування на COVID-19", - сказав Столтенберг на пресконференції в Брюсселі після завершення дводенної відеонаради глав військових відомств країн Північноатлантичного альянсу.
"Сюди належать доставка повітрям важливих предметів медичного призначення, перевезення пацієнтів та будівництво польових госпіталів", - пояснив генеральний секретар НАТО.
Він послався на те, що медичні установи у всьому світі попереджають про можливість другої хвилі пандемії. "Тому НАТО готується дати рішучу підтримку цивільним зусиллям у разі, якщо це станеться", - додав глава альянсу.
Столтенберг повідомив про три рішення, ухвалені міністрами оборони НАТО внаслідок віртуальної наради.
"Ми погодили новий оперативний план для надання підтримки союзникам і партнерам. Ми також домовилися створити запаси медичного обладнання та предметів медичного призначення. І ми домовилися створити новий фонд, щоб у нас була можливість оперативно купувати предмети медичного призначення та медичні послуги", - оголосив генсек НАТО.
Він привітав те, що багато країн альянсу запропонували на безоплатній основі надати медичне обладнання для цих запасів і погодилися брати участь у фінансуванні фонду. Генсек вважає це "проявом єдності та солідарності Північноатлантичного альянсу".
"Ми готові надавати підтримку один одному, якщо виникне друга хвиля пандемії, щоб зменшити страждання людей і врятувати їхні життя", - сказав Столтенберг. Він також відзначив співпрацю у цій сфері з Євросоюзом та іншими міжнародними організаціями та посилення підготовки НАТО, "щоб у майбутньому реагувати на будь-який вид кризи у сфері охорони здоров'я".
У відповідь на запитання про обсяги оголошених запасів і фонду генсек НАТО сказав: "Ми створили механізм для запасів, для фонду і на нинішній нараді було зроблено конкретні заяви щодо вкладів у натуральній формі. Що стосується обсягів, поки важко сказати, тому що все залежатиме від зобов'язань окремих країн НАТО".
Він також укотре заявив, що "державні і недержавні суб'єкти намагаються використовувати цю кризу для того, щоб підірвати нашу довіру до демократичних інститутів". "Ми бачимо, як багато хто намагається звинуватити країни НАТО у всій пандемії COVID-19. Це відбувається різними шляхами, зокрема з використанням соціальних мереж", - повідомив глава альянсу.
Генсек сказав, що НАТО реагує на пропаганду і дезінформацію, допомагає в цьому плані країнам-союзникам і тісно взаємодіє з Євросоюзом, тому що обидві організації стикаються з однаковими проблемами пропаганди та дезінформації.
Будь ласка, зачекайте...
они вирус видят как УГ.розу?
ну тогда я удивлен.
но не верю что может біть такой дурак...., хотя Трамп еще и не такой.
с честью и мужественностью уважаю моего тотемного зверя-хищника.
лучше чем лев даже - очень подвижное и агрессивное животное с крепкой шкурой.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1352224698320007&id=100005974690927
Столь же "важно" и "интересно", как мемуары Болтона.
После макароновируса как минимум каждый 5-й американец останется без работы, а сколько будет персональных банкротств предсказать не берусь, доходы населения из-за макароновируса упали, а вот долги не только остались прежними, но и увеличились.
Поскольку полиция занята стоянием на коленях, так что населению придется либо "выкашливать" деньги, нанимая ЧВК, либо записываться в отряды самообороны, чтобы на "свежую" голову, после трудов праведных, тренирoваться отстреливать чернож*пых мародеров. С другой стороны, после потери работы, заняться простым американцам все равно будет нечем, а так хоть при деле.
Заметьте, что налоги на полицию, занятую стоянием на коленях, население платит исправно.
Но эти налоги - фигня по сравнению с госдогом США, триллион которого составляет стоимость артифакта, известного в кругах ценителей "искусства раздевать государства на бабки", как "пробирка Пауэлла". Жизни 4 тысяч военных, заплаченные за эпопею в Ираке, в этот триллион не входят.
А что же США получили в Ираке за этот триллион? Возможность российскому Лукойлу разрабатывать крупнейшее месторождение иракской нефти. То есть получается, что американские налогоплателщики заплатили триллион российской нефтяной компании.
Напомню, что королеву Марию Антуантту не просто затравили за дорогущую реконструкцию Трианона, называя "мадам дефицит", но и даже отрубили голову, хотя Трианон - вот он стоит,, можно поехать полюбоваться и даже осторожно потрогать руками. А нефтяные вышки Лукойла в Ираке и руками потрогать не получится - стреляют и взрывают в Ираке, черная дыра там, не доехать амертиканскому налогоплательщику до вышек, нечего трогать, нечего ногами попинать.
Потому "пробирка Пауэлла" - это самый дорогой артифакт в истории человечества, куда там картинам Ван Гога на аукционе Кристи.
Так что в сложившейся ситуации "волны" макароновируса - очень важны, да.
Ниже расскажу, что будет с экономикой Германии и Франции, не толко у США проблемы с бюджетом.
Во-первых, в Пекине из-за макароновируса ЧП, бояЦЦа значит, коммуняки. Чего же это они могут так бояться, что целые районы закордонивают? Неужто народу риса не хватает и бурлит уже не только в желудках?
Во-вторых, КНДР, сателлит Китая, сожгла(!) целый центр связи (!) на границе с Южной Кореей. Подобные шоу там устраивают, когда населению нечем выдавать по карточкам 300 граммов еды в день, то есть нарушены поставки жрачки из Китая.
Вы поняли? Китай не может позволить себе содержать КНДР, и там положение власти столь непрочно, что центры связи жечь стали, говоря: "Рис давай!",
"а то шмальнем".
При подобном падением доходов китайских коммуняк, кому Европа будет сбывать свои Мерседесы и сумки из кожи "молодого дерматина" по цене крокодиловых?
Какие еще "папуасы" будут покупать пластиковый жемчуг Шанель по цене натурального?
Вся надежда на арабов да Африку, но они на нефти живут, а доходы от нее упали.
Вот почему, из-за экономической дупы, "волны; " макароновируса следует засунуть в дупу натуральную.