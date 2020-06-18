НАТО готується до повторної хвилі пандемії коронавірусу, - Столтенберг

Міністри оборони НАТО домовилися про новий план операцій у зв'язку з можливою другою хвилею COVID-19, запас медичного обладнання і фонд для придбання критично важливих предметів медичного призначення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

"Оскільки важливо, щоб ця криза у сфері охорони здоров'я не перетворилася на кризу безпеки, НАТО і збройні сили держав-союзників також грають ключову роль у забезпеченні підтримки громадянського реагування на COVID-19", - сказав Столтенберг на пресконференції в Брюсселі після завершення дводенної відеонаради глав військових відомств країн Північноатлантичного альянсу.

"Сюди належать доставка повітрям важливих предметів медичного призначення, перевезення пацієнтів та будівництво польових госпіталів", - пояснив генеральний секретар НАТО.

Він послався на те, що медичні установи у всьому світі попереджають про можливість другої хвилі пандемії. "Тому НАТО готується дати рішучу підтримку цивільним зусиллям у разі, якщо це станеться", - додав глава альянсу.

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Столтенберг повідомив про три рішення, ухвалені міністрами оборони НАТО внаслідок віртуальної наради.

"Ми погодили новий оперативний план для надання підтримки союзникам і партнерам. Ми також домовилися створити запаси медичного обладнання та предметів медичного призначення. І ми домовилися створити новий фонд, щоб у нас була можливість оперативно купувати предмети медичного призначення та медичні послуги", - оголосив генсек НАТО.

Він привітав те, що багато країн альянсу запропонували на безоплатній основі надати медичне обладнання для цих запасів і погодилися брати участь у фінансуванні фонду. Генсек вважає це "проявом єдності та солідарності Північноатлантичного альянсу".

"Ми готові надавати підтримку один одному, якщо виникне друга хвиля пандемії, щоб зменшити страждання людей і врятувати їхні життя", - сказав Столтенберг. Він також відзначив співпрацю у цій сфері з Євросоюзом та іншими міжнародними організаціями та посилення підготовки НАТО, "щоб у майбутньому реагувати на будь-який вид кризи у сфері охорони здоров'я".

У відповідь на запитання про обсяги оголошених запасів і фонду генсек НАТО сказав: "Ми створили механізм для запасів, для фонду і на нинішній нараді було зроблено конкретні заяви щодо вкладів у натуральній формі. Що стосується обсягів, поки важко сказати, тому що все залежатиме від зобов'язань окремих країн НАТО".

Він також укотре заявив, що "державні і недержавні суб'єкти намагаються використовувати цю кризу для того, щоб підірвати нашу довіру до демократичних інститутів". "Ми бачимо, як багато хто намагається звинуватити країни НАТО у всій пандемії COVID-19. Це відбувається різними шляхами, зокрема з використанням соціальних мереж", - повідомив глава альянсу.

Генсек сказав, що НАТО реагує на пропаганду і дезінформацію, допомагає в цьому плані країнам-союзникам і тісно взаємодіє з Євросоюзом, тому що обидві організації стикаються з однаковими проблемами пропаганди та дезінформації.