Венедиктова сообщила о закрытии трех производств против Порошенко
В Единый реестр досудебных расследований на прошлой неделе внесены сведения о закрытии трех уголовных производств, в которых фигурировал пятый президент Украины Петр Порошенко.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом на брифинге 18 июня сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
"Производства относительно назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева, назначения членов Высшего совета правосудия были закрыты за отсутствием состава преступления. Все эти производства были внесены в ЕРДР по заявлению (бывшего замглавы Администрации Президента) Андрея Портнова" – сказала она.
Уголовное производство, в рамках которого Порошенко сообщили о подозрении, было начато по заявлению главы Службы внешней разведки, подчеркнула генпрокурор.
"В этом вся разница. Когда заявление о преступлении подает глава внешней разведки, то, наверное, и следственная, и судебная перспектива совсем иная", – отметила Венедиктова.
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№1 и №2 - ""Сюжет такой -" хулиганство, совершенное бывшим пятым президентом Порошенко с особым цинизмом и пренебрежением к обществу ". Один эпизод был 25 февраля, а второй - 27 февраля прошлого года во время поездки Запорожьем и Червоноградом".
№ 3 - "Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко."
В тех https://news.liga.net/politics/news/stalo-izvestno-v-kakih-delah-gbr-figuriruet-poroshenko-spisok 16 или 17 делах (открытых против Порошенко, - ред.)
НАБУ решило, что Порошенко больше не причастен к присвоению миллиардов Януковича. Ранее Нацбюро подозревало Петра Алексеевича в растрате средств офшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 млрд долл., арестованных на счетах его предшественника Януковича.
№4 ". Правда, 7 апреля пришла еще одна интересная весть: САП вернула в ГБР дело, где речь шла об узурпации власти Петром Порошенко.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова открыла уголовное дело в отношении депутата Верховной рады и бывшего президента страны Петра https://www.gazeta.ru/tags/person/petr_poroshenko.shtml Порошенко .
№5 Моряки в Керченском проливе
№6 "Кузня на Рыбальском"
№7 Телеканал "Прямой"
Расследование ГБР относительно возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов касается и сделки по ООО "Телеканал Прямой
№8 Высший совет правосудия
Еще одно уголовное производство ГБР, в котором фигурирует Петр Порошенко, касается возможного осуществления неправомерного влияния при проведении конкурсного отбора кандидатов для назначения членов Высшего совета правосуди
№9 Премьер-министр
Еще одного уголовное производство ГБР открыло по факту возможных нарушений при направлении в Верховную Раду представления относительно назначения премьер-министра Украины при отсутствии парламентской коалиции.
№10 Носители секретной информации
Предмет еще одного уголовного производства ГБР, в котором фигурирует пятый президент Украины, - возможная потеря материальных носителей секретной информации. В письменных пояснениях Порошенко указано, что речь идет о производстве, зарегистрированном "по факту совершения должностными лицами Администрации президента Украины, должности которых относятся к категории "А", утери материальных носителей секретной информации
№11 База "Ивушка"
Еще одно уголовное производство ГБР, в котором фигурирует имя пятого президента, касается возможного противоправного завладения имуществом базы "Ивашка" Украинского общества слепых (УОС). 4.3 га в пгт Козин для строительства базы отдыха УОС получило в 1998 году. По данным СМИ, в 2010 она была отчуждена по инвестиционной схеме. Вернуть через суд базу обществу слепых удалось только в 2015 году.
№12 Национализация ПриватБанка
Кроме того, расследует ГБР и возможное вмешательство в работу судей Окружного административного суда Киева по делу о национализации ПриватБанка. Речь идет о созыве Порошенко совещания Совета национальной безопасности и обороны после того, как https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/sud-udovletvoril-isk-kolomojskogo-po-nacionaliza-352207/ Окружной админсуд удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка.
№13 Вмешательство в работу судей
Еще одно досудебное расследование ГБР касается уголовного производства относительно возможного вмешательства в деятельность судей при помощи несвоевременного назначения их на должности. Как сообщила ранее пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, речь идет о том, что, по данным следствия, Порошенко после начала судебной реформы в 2016 году
№14 1500 га земли
Как сообщают в ГБР, еще одно уголовное производство, в котором фигурирует Порошенко, касается возможных нарушений при отмене распоряжений местной администрации о причислении земельного участка общей площадью более 1500 га к землям запаса государственной собственности.
№ 15 Отдых на Мальдивах
И еще одно досудебное расследование ГБР касается возможных фактов незаконного пересечения Петром Порошенко государственной границы с использованием заведомо поддельных документов. Речь идет о его поездке в отпуск на Мальдивы вместе с семьей в начале 2018 года. Следователи ГБР проверяют информацию о том, что он якобы совершил перелет под чужим именем.
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Ой, совсем забыл историю с музеем, № 16!
НОВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПОРОШЕНКО!
№17 !!!
"Государственное бюро расследований завело на пятого Президента Петра Порошенко дело "за разжигание межрелигиозной розни" из-за получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
"Отсиди за томос, Петя", - написал Добкин.
Он также опубликовал свое заявление в ГБР.Источник: https://censor.net/n3202960