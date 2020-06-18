Венедиктова сообщила о закрытии трех производств против Порошенко

В Единый реестр досудебных расследований на прошлой неделе внесены сведения о закрытии трех уголовных производств, в которых фигурировал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом на брифинге 18 июня сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.



"Производства относительно назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева, назначения членов Высшего совета правосудия были закрыты за отсутствием состава преступления. Все эти производства были внесены в ЕРДР по заявлению (бывшего замглавы Администрации Президента) Андрея Портнова" – сказала она.



Уголовное производство, в рамках которого Порошенко сообщили о подозрении, было начато по заявлению главы Службы внешней разведки, подчеркнула генпрокурор.



"В этом вся разница. Когда заявление о преступлении подает глава внешней разведки, то, наверное, и следственная, и судебная перспектива совсем иная", – отметила Венедиктова.

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