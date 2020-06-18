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Порошенко (19478) Венедиктова (726)

Венедиктова сообщила о закрытии трех производств против Порошенко

Венедиктова сообщила о закрытии трех производств против Порошенко

В Единый реестр досудебных расследований на прошлой неделе внесены сведения о закрытии трех уголовных производств, в которых фигурировал пятый президент Украины Петр Порошенко.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом на брифинге 18 июня сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Производства относительно назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева, назначения членов Высшего совета правосудия были закрыты за отсутствием состава преступления. Все эти производства были внесены в ЕРДР по заявлению (бывшего замглавы Администрации Президента) Андрея Портнова" – сказала она.

Уголовное производство, в рамках которого Порошенко сообщили о подозрении, было начато по заявлению главы Службы внешней разведки, подчеркнула генпрокурор.

"В этом вся разница. Когда заявление о преступлении подает глава внешней разведки, то, наверное, и следственная, и судебная перспектива совсем иная", – отметила Венедиктова.

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Топ комментарии
+72
пора и её закрывать,за БеСпридел
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18.06.2020 21:06
+70
до ранку всі закриють, серуни)
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18.06.2020 21:04
+67
Обісралися ви клоуни з ПОРОШЕНКОМ по повній, обтікай ТЕ!
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18.06.2020 21:05
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Страница 5 из 5
Ну і?! Коли на Портнова генпрокурорка заведе три справи за неправдиве повідомлення про злочин?
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19.06.2020 10:12 Ответить
на Портнова в Панаме завели за неправдиве повідомлення про злочин. никто не знает как продвигается дело? он пытался забрать иск, но ему не дали. да еще обвинили в нанесении экономического ущерба ( что суды вынуждены этим заниматься).
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19.06.2020 19:48 Ответить
чогось сміюсь)).. Дуже схоже на як то кажуть, "єврєйскій шум, похожий на работу" )))
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19.06.2020 11:04 Ответить
бідні зебобіки та кацапські троляки, а вони так сподівались, так сподівались ...)
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19.06.2020 11:04 Ответить
а мордяка в венедіктової, ось ось когось покусає.. Невже так розчарована тим що змушен наголошувати про закриття справ? Чи то в неї просто в житті такий шакалячій вираз обличчя?))
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19.06.2020 11:06 Ответить
Виученная беспомощность презиідента Зеленского. https://site.ua/vitaliy.belov/29105-vyuchennaya-bespomoschnost-prezidenta-zelenskogo/
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19.06.2020 13:02 Ответить
Отак виглядає, коли повні труси гівна. Дивіться, як воно тужиться

Венедіктова повідомила про закриття трьох справ проти Порошенка - Цензор.НЕТ 7141
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19.06.2020 14:06 Ответить
тужится, тужится - и никак, наверно веревку проглотил.
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19.06.2020 19:44 Ответить
Кусок дерьма...
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19.06.2020 19:50 Ответить
"Когда заявление о преступлении подает глава внешней разведки, то, наверное, и следственная, и судебная перспектива совсем иная" - Это просто пздц и скандал! Она вообще право изучала где-нибудь? За такие "открытия" ее сразу в нормальной стране поперли бы подальше!
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19.06.2020 14:07 Ответить
Бу-га-га! Бубочка в очередной раз обосралась, причём очень жиденько.
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19.06.2020 16:28 Ответить
Так порушуйте справи проти онучі, який писав ці заяви, знаючи завідомо, що каже неправду. А скільки детективів і слідчих "працювало" по цим справам і скільки вони працювали? Яка сумма пішла на оплату їх праці? З чиєї кишені, не з бюджету? То тут краща справа, чим по Семочці.
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19.06.2020 18:16 Ответить
и на Портнову завести дело за заведомо ложные обвинения.
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19.06.2020 19:45 Ответить
Кому завести? Самому Портнову? Це ж він там рушійна сила
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19.06.2020 20:18 Ответить
Господи, біда цій країні... Олігархи лохів розводять і ржуть з цих лохів... Люди, включіть мозги ! Це ж цирк !!!
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19.06.2020 22:26 Ответить
ВЫБИРАЙТЕ ЛЮБЫЕ ТРИ !!!!!
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21.06.2020 10:57 Ответить
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПОРОШЕНКО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

№1 и №2 - ""Сюжет такой -" хулиганство, совершенное бывшим пятым президентом Порошенко с особым цинизмом и пренебрежением к обществу ". Один эпизод был 25 февраля, а второй - 27 февраля прошлого года во время поездки Запорожьем и Червоноградом".

№ 3 - "Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко."

В тех https://news.liga.net/politics/news/stalo-izvestno-v-kakih-delah-gbr-figuriruet-poroshenko-spisok 16 или 17 делах (открытых против Порошенко, - ред.)

НАБУ решило, что Порошенко больше не причастен к присвоению миллиардов Януковича. Ранее Нацбюро подозревало Петра Алексеевича в растрате средств офшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 млрд долл., арестованных на счетах его предшественника Януковича.

№4 ". Правда, 7 апреля пришла еще одна интересная весть: САП вернула в ГБР дело, где речь шла об узурпации власти Петром Порошенко.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова открыла уголовное дело в отношении депутата Верховной рады и бывшего президента страны Петра https://www.gazeta.ru/tags/person/petr_poroshenko.shtml Порошенко .
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21.06.2020 10:57 Ответить
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПОРОШЕНКО - продолжение!!!!

№5 Моряки в Керченском проливе
№6 "Кузня на Рыбальском"
№7 Телеканал "Прямой"
Расследование ГБР относительно возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов касается и сделки по ООО "Телеканал Прямой
№8 Высший совет правосудия
Еще одно уголовное производство ГБР, в котором фигурирует Петр Порошенко, касается возможного осуществления неправомерного влияния при проведении конкурсного отбора кандидатов для назначения членов Высшего совета правосуди
№9 Премьер-министр
Еще одного уголовное производство ГБР открыло по факту возможных нарушений при направлении в Верховную Раду представления относительно назначения премьер-министра Украины при отсутствии парламентской коалиции.
№10 Носители секретной информации
Предмет еще одного уголовного производства ГБР, в котором фигурирует пятый президент Украины, - возможная потеря материальных носителей секретной информации. В письменных пояснениях Порошенко указано, что речь идет о производстве, зарегистрированном "по факту совершения должностными лицами Администрации президента Украины, должности которых относятся к категории "А", утери материальных носителей секретной информации
№11 База "Ивушка"
Еще одно уголовное производство ГБР, в котором фигурирует имя пятого президента, касается возможного противоправного завладения имуществом базы "Ивашка" Украинского общества слепых (УОС). 4.3 га в пгт Козин для строительства базы отдыха УОС получило в 1998 году. По данным СМИ, в 2010 она была отчуждена по инвестиционной схеме. Вернуть через суд базу обществу слепых удалось только в 2015 году.
№12 Национализация ПриватБанка
Кроме того, расследует ГБР и возможное вмешательство в работу судей Окружного административного суда Киева по делу о национализации ПриватБанка. Речь идет о созыве Порошенко совещания Совета национальной безопасности и обороны после того, как https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/sud-udovletvoril-isk-kolomojskogo-po-nacionaliza-352207/ Окружной админсуд удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка.
№13 Вмешательство в работу судей
Еще одно досудебное расследование ГБР касается уголовного производства относительно возможного вмешательства в деятельность судей при помощи несвоевременного назначения их на должности. Как сообщила ранее пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, речь идет о том, что, по данным следствия, Порошенко после начала судебной реформы в 2016 году
№14 1500 га земли
Как сообщают в ГБР, еще одно уголовное производство, в котором фигурирует Порошенко, касается возможных нарушений при отмене распоряжений местной администрации о причислении земельного участка общей площадью более 1500 га к землям запаса государственной собственности.
№ 15 Отдых на Мальдивах
И еще одно досудебное расследование ГБР касается возможных фактов незаконного пересечения Петром Порошенко государственной границы с использованием заведомо поддельных документов. Речь идет о его поездке в отпуск на Мальдивы вместе с семьей в начале 2018 года. Следователи ГБР проверяют информацию о том, что он якобы совершил перелет под чужим именем.
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21.06.2020 10:58 Ответить
Преступления Порошенко (продолжение)

Ой, совсем забыл историю с музеем, № 16!

НОВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПОРОШЕНКО!
№17 !!!

"Государственное бюро расследований завело на пятого Президента Петра Порошенко дело "за разжигание межрелигиозной розни" из-за получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
"Отсиди за томос, Петя", - написал Добкин.
Он также опубликовал свое заявление в ГБР.Источник: https://censor.net/n3202960
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21.06.2020 10:59 Ответить
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