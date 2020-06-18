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Порошенко (15079) Венедіктова (829)

Венедіктова повідомила про закриття трьох справ проти Порошенка

Венедіктова повідомила про закриття трьох справ проти Порошенка

До Єдиного реєстру досудових розслідувань минулого тижня внесено відомості про закриття трьох кримінальних проваджень, у яких фігурував п'ятий президент України Петро Порошенко.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це на брифінгу 18 червня повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"Провадження щодо призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції, втручання в діяльність Окружного адміністративного суду Києва, призначення членів Вищої ради правосуддя були закриті за відсутністю складу злочину. Всі ці провадження були внесені в ЄРДР за заявою (колишнього заступника голови Адміністрації президента) Андрія Портнова" - сказала вона.

Кримінальне провадження, в рамках якого Порошенкові повідомили про підозру, було розпочато за заявою керівника Служби зовнішньої розвідки, підкреслила генпрокурорка.

"У цьому вся різниця. Коли заяву про злочин подає глава зовнішньої розвідки, то, напевно, і слідча, і судова перспектива зовсім інша", - зазначила Венедіктова.

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Топ коментарі
+72
пора и её закрывать,за БеСпридел
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18.06.2020 21:06
+70
до ранку всі закриють, серуни)
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18.06.2020 21:04
+67
Обісралися ви клоуни з ПОРОШЕНКОМ по повній, обтікай ТЕ!
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18.06.2020 21:05
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Ну і?! Коли на Портнова генпрокурорка заведе три справи за неправдиве повідомлення про злочин?
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19.06.2020 10:12 Відповісти
на Портнова в Панаме завели за неправдиве повідомлення про злочин. никто не знает как продвигается дело? он пытался забрать иск, но ему не дали. да еще обвинили в нанесении экономического ущерба ( что суды вынуждены этим заниматься).
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19.06.2020 19:48 Відповісти
чогось сміюсь)).. Дуже схоже на як то кажуть, "єврєйскій шум, похожий на работу" )))
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19.06.2020 11:04 Відповісти
бідні зебобіки та кацапські троляки, а вони так сподівались, так сподівались ...)
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19.06.2020 11:04 Відповісти
а мордяка в венедіктової, ось ось когось покусає.. Невже так розчарована тим що змушен наголошувати про закриття справ? Чи то в неї просто в житті такий шакалячій вираз обличчя?))
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19.06.2020 11:06 Відповісти
Виученная беспомощность презиідента Зеленского. https://site.ua/vitaliy.belov/29105-vyuchennaya-bespomoschnost-prezidenta-zelenskogo/
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19.06.2020 13:02 Відповісти
Отак виглядає, коли повні труси гівна. Дивіться, як воно тужиться

Венедіктова повідомила про закриття трьох справ проти Порошенка - Цензор.НЕТ 7141
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19.06.2020 14:06 Відповісти
тужится, тужится - и никак, наверно веревку проглотил.
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19.06.2020 19:44 Відповісти
Кусок дерьма...
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19.06.2020 19:50 Відповісти
"Когда заявление о преступлении подает глава внешней разведки, то, наверное, и следственная, и судебная перспектива совсем иная" - Это просто пздц и скандал! Она вообще право изучала где-нибудь? За такие "открытия" ее сразу в нормальной стране поперли бы подальше!
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19.06.2020 14:07 Відповісти
Бу-га-га! Бубочка в очередной раз обосралась, причём очень жиденько.
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19.06.2020 16:28 Відповісти
Так порушуйте справи проти онучі, який писав ці заяви, знаючи завідомо, що каже неправду. А скільки детективів і слідчих "працювало" по цим справам і скільки вони працювали? Яка сумма пішла на оплату їх праці? З чиєї кишені, не з бюджету? То тут краща справа, чим по Семочці.
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19.06.2020 18:16 Відповісти
и на Портнову завести дело за заведомо ложные обвинения.
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19.06.2020 19:45 Відповісти
Кому завести? Самому Портнову? Це ж він там рушійна сила
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19.06.2020 20:18 Відповісти
Господи, біда цій країні... Олігархи лохів розводять і ржуть з цих лохів... Люди, включіть мозги ! Це ж цирк !!!
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19.06.2020 22:26 Відповісти
ВЫБИРАЙТЕ ЛЮБЫЕ ТРИ !!!!!
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21.06.2020 10:57 Відповісти
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПОРОШЕНКО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

№1 и №2 - ""Сюжет такой -" хулиганство, совершенное бывшим пятым президентом Порошенко с особым цинизмом и пренебрежением к обществу ". Один эпизод был 25 февраля, а второй - 27 февраля прошлого года во время поездки Запорожьем и Червоноградом".

№ 3 - "Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко."

В тех https://news.liga.net/politics/news/stalo-izvestno-v-kakih-delah-gbr-figuriruet-poroshenko-spisok 16 или 17 делах (открытых против Порошенко, - ред.)

НАБУ решило, что Порошенко больше не причастен к присвоению миллиардов Януковича. Ранее Нацбюро подозревало Петра Алексеевича в растрате средств офшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 млрд долл., арестованных на счетах его предшественника Януковича.

№4 ". Правда, 7 апреля пришла еще одна интересная весть: САП вернула в ГБР дело, где речь шла об узурпации власти Петром Порошенко.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова открыла уголовное дело в отношении депутата Верховной рады и бывшего президента страны Петра https://www.gazeta.ru/tags/person/petr_poroshenko.shtml Порошенко .
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21.06.2020 10:57 Відповісти
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПОРОШЕНКО - продолжение!!!!

№5 Моряки в Керченском проливе
№6 "Кузня на Рыбальском"
№7 Телеканал "Прямой"
Расследование ГБР относительно возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов касается и сделки по ООО "Телеканал Прямой
№8 Высший совет правосудия
Еще одно уголовное производство ГБР, в котором фигурирует Петр Порошенко, касается возможного осуществления неправомерного влияния при проведении конкурсного отбора кандидатов для назначения членов Высшего совета правосуди
№9 Премьер-министр
Еще одного уголовное производство ГБР открыло по факту возможных нарушений при направлении в Верховную Раду представления относительно назначения премьер-министра Украины при отсутствии парламентской коалиции.
№10 Носители секретной информации
Предмет еще одного уголовного производства ГБР, в котором фигурирует пятый президент Украины, - возможная потеря материальных носителей секретной информации. В письменных пояснениях Порошенко указано, что речь идет о производстве, зарегистрированном "по факту совершения должностными лицами Администрации президента Украины, должности которых относятся к категории "А", утери материальных носителей секретной информации
№11 База "Ивушка"
Еще одно уголовное производство ГБР, в котором фигурирует имя пятого президента, касается возможного противоправного завладения имуществом базы "Ивашка" Украинского общества слепых (УОС). 4.3 га в пгт Козин для строительства базы отдыха УОС получило в 1998 году. По данным СМИ, в 2010 она была отчуждена по инвестиционной схеме. Вернуть через суд базу обществу слепых удалось только в 2015 году.
№12 Национализация ПриватБанка
Кроме того, расследует ГБР и возможное вмешательство в работу судей Окружного административного суда Киева по делу о национализации ПриватБанка. Речь идет о созыве Порошенко совещания Совета национальной безопасности и обороны после того, как https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/sud-udovletvoril-isk-kolomojskogo-po-nacionaliza-352207/ Окружной админсуд удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка.
№13 Вмешательство в работу судей
Еще одно досудебное расследование ГБР касается уголовного производства относительно возможного вмешательства в деятельность судей при помощи несвоевременного назначения их на должности. Как сообщила ранее пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, речь идет о том, что, по данным следствия, Порошенко после начала судебной реформы в 2016 году
№14 1500 га земли
Как сообщают в ГБР, еще одно уголовное производство, в котором фигурирует Порошенко, касается возможных нарушений при отмене распоряжений местной администрации о причислении земельного участка общей площадью более 1500 га к землям запаса государственной собственности.
№ 15 Отдых на Мальдивах
И еще одно досудебное расследование ГБР касается возможных фактов незаконного пересечения Петром Порошенко государственной границы с использованием заведомо поддельных документов. Речь идет о его поездке в отпуск на Мальдивы вместе с семьей в начале 2018 года. Следователи ГБР проверяют информацию о том, что он якобы совершил перелет под чужим именем.
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21.06.2020 10:58 Відповісти
Преступления Порошенко (продолжение)

Ой, совсем забыл историю с музеем, № 16!

НОВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПОРОШЕНКО!
№17 !!!

"Государственное бюро расследований завело на пятого Президента Петра Порошенко дело "за разжигание межрелигиозной розни" из-за получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
"Отсиди за томос, Петя", - написал Добкин.
Он также опубликовал свое заявление в ГБР.Источник: https://censor.net/n3202960
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21.06.2020 10:59 Відповісти
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