До конца 2020 года украинские компании обяжут раскрыть конечных бенефициаров, - Малюська
Украинские компании будут обязаны раскрыть своих окончательных владельцев (бенефициаров).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 18 июня сообщил министр юстиции Денис Малюська на брифинге, посвященном 100 дням работы правительства Дениса Шмыгаля, трансляция велась на YouTube-канале Минюста.
"Работаем над тем – и это предусмотрено программой взаимодействия с Международным валютным фондом, – чтобы в конце концов обязать, заставить предприятия раскрыть всем своих бенефициарных владельцев и обеспечить прозрачность корпоративных прав в Украине", – сказал Малюська.
По его словам, это предусмотрено программой сотрудничества с МВФ и "будет выполнено ближе к концу года", вместе с обновлением реестров.
Министр объяснил, что "как только обязанность раскрытия бенефициарных владельцев внесли в законодательство, многие юрлица, опасаясь штрафов, сразу внесли соответствующие данные в реестр".
Малюська считает, что заставить внести в реестр всю информацию о бенефициарах помогли бы штрафы.
"Новый реестр сделает систему эффективнее и удобнее", – подчеркнул глава Минюста.
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а малюська нехай й далі бігає і облаштовує віп-камери, в тому числі й для твого господаря аби тільки не заважав
а для мене ТИ - гнида
п. 9 ч. 2 ст. 9 ЗУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань це про обов'язок вносити інофрмацію про бенефіціарного власника.
ч. 6 ст. 166 прим. 11 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print КУпАП це про відповідальність за ненадання такої інформації.
кинь йому - хай читає.
але це не відминить того, що малюська з пафосом говорить про нібито створення законодавчої бази, яка вже існує.
якщо б воно хоч про її вдасокналення патякало.
хоча ти схаваєш.
п. 9 ч. 2 ст. 9 ЗУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань це про обов'язок вносити інофрмацію про бенефіціарного власника.
ч. 6 ст. 166 прим. 11 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print КУпАП це про відповідальність за ненадання такої інформації.
вчи довбень. міністр *****.
Що, вийшло, як і більшість законів їх та ваші (основний закон: закон для плебса - ми вищі за будь який закон)?