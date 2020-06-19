До кінця 2020 року українські компанії зобов'яжуть розкрити кінцевих бенефіціарів, - Малюська
Українські компанії будуть зобов'язані розкрити своїх остаточних власників (бенефіціарів).
Як передає Цензор.НЕТ, про це 18 червня повідомив міністр юстиції Денис Малюська на брифінгу, присвяченому 100 дням роботи уряду Дениса Шмигаля, трансляція велася на YouTube-каналі Мін'юсту.
"Працюємо над тим - і це передбачено програмою взаємодії з Міжнародним валютним фондом, - щоб врешті-решт зобов'язати, примусити підприємства розкрити всім своїх бенефіціарів-власників та забезпечити прозорість корпоративних прав в Україні", - сказав Малюська.
За його словами, це передбачено програмою співпраці з МВФ і "буде виконано ближче до кінця року", разом з оновленням реєстрів.
Міністр пояснив, що "як тільки обов'язок розкриття бенефіціарів власників внесли в законодавство, багато юросіб, побоюючись штрафів, відразу внесли відповідні дані до реєстру".
Малюська вважає, що змусити внести в реєстр всю інформацію про бенефіціарів допомогли б штрафи.
"Новий реєстр зробить систему ефективнішою і зручнішою", - наголосив глава Мін'юсту.
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а малюська нехай й далі бігає і облаштовує віп-камери, в тому числі й для твого господаря аби тільки не заважав
а для мене ТИ - гнида
п. 9 ч. 2 ст. 9 ЗУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань це про обов'язок вносити інофрмацію про бенефіціарного власника.
ч. 6 ст. 166 прим. 11 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print КУпАП це про відповідальність за ненадання такої інформації.
кинь йому - хай читає.
але це не відминить того, що малюська з пафосом говорить про нібито створення законодавчої бази, яка вже існує.
якщо б воно хоч про її вдасокналення патякало.
хоча ти схаваєш.
п. 9 ч. 2 ст. 9 ЗУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань це про обов'язок вносити інофрмацію про бенефіціарного власника.
ч. 6 ст. 166 прим. 11 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print КУпАП це про відповідальність за ненадання такої інформації.
вчи довбень. міністр *****.
Що, вийшло, як і більшість законів їх та ваші (основний закон: закон для плебса - ми вищі за будь який закон)?