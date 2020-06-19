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МВФ (3051) Мін'юст (1544) бенефіціар (45) Малюська Денис (402)

До кінця 2020 року українські компанії зобов'яжуть розкрити кінцевих бенефіціарів, - Малюська

До кінця 2020 року українські компанії зобов'яжуть розкрити кінцевих бенефіціарів, - Малюська

Українські компанії будуть зобов'язані розкрити своїх остаточних власників (бенефіціарів).

Як передає Цензор.НЕТ, про це 18 червня повідомив міністр юстиції Денис Малюська на брифінгу, присвяченому 100 дням роботи уряду Дениса Шмигаля, трансляція велася на YouTube-каналі Мін'юсту.

"Працюємо над тим - і це передбачено програмою взаємодії з Міжнародним валютним фондом, - щоб врешті-решт зобов'язати, примусити підприємства розкрити всім своїх бенефіціарів-власників та забезпечити прозорість корпоративних прав в Україні", - сказав Малюська.

За його словами, це передбачено програмою співпраці з МВФ і "буде виконано ближче до кінця року", разом з оновленням реєстрів.

Міністр пояснив, що "як тільки обов'язок розкриття бенефіціарів власників внесли в законодавство, багато юросіб, побоюючись штрафів, відразу внесли відповідні дані до реєстру".

Малюська вважає, що змусити внести в реєстр всю інформацію про бенефіціарів допомогли б штрафи.

"Новий реєстр зробить систему ефективнішою і зручнішою", - наголосив глава Мін'юсту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Мін'юсту Малюська заявив, що не планує звільнятися: Реформи потрібно довести до кінця

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Топ коментарі
+6
Ишь как запрыгали лоббисты оффшоров в комментариях, но Малюська не тот человек которого блохи мышебратьев остановят.
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19.06.2020 05:30
+5
они не выполнили ничего из обещанного, не сделают и этого.
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19.06.2020 02:06
+5
Хорошо смеется тот, кто стреляет последним
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19.06.2020 06:12
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они не выполнили ничего из обещанного, не сделают и этого.
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19.06.2020 02:06 Відповісти
"союз Малюська-Шмигаль" звучить як і заголовок:"До конца 2020 года украинские компании обяжут раскрыть конечных бенефициаров, - Малюська" доженуть- переобяжут?
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19.06.2020 02:29 Відповісти
Обещать не значит жениться! Веры зеленым мародерам больше нет!
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19.06.2020 03:07 Відповісти
Ишь как запрыгали лоббисты оффшоров в комментариях, но Малюська не тот человек которого блохи мышебратьев остановят.
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19.06.2020 05:30 Відповісти
яке ти кумедне
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19.06.2020 06:02 Відповісти
Хорошо смеется тот, кто стреляет последним
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19.06.2020 06:12 Відповісти
щоб ти розуміло, хто є справжніми авторами даної ініціативи "это предусмотрено программой взаимодействия с Международным валютным фондом" Источник: https://censor.net/n3202972
а малюська нехай й далі бігає і облаштовує віп-камери, в тому числі й для твого господаря аби тільки не заважав
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19.06.2020 06:18 Відповісти
Ничего, без излишнего напряга, скандалов, экзальтации. Тихою сапою, рутинная работа.
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19.06.2020 06:22 Відповісти
не знаю, що там у тебе з "напрягами"... а може ти ще й рачки стоїш? але... тобі бенінлюкс не дістанеться, не сподівайся
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19.06.2020 06:39 Відповісти
Ну ты и болтливый мышебрат
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19.06.2020 06:57 Відповісти
тайожний алкаш тобі мишебрат, пДрило мацковське тобі сестра, пляшка в дупі тобі друг...
а для мене ТИ - гнида
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19.06.2020 07:46 Відповісти
Лексикон твою историческую родину с головой выдаёт, тут и к гадалке не ходи
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19.06.2020 07:58 Відповісти
а ти сходи... до гадалки сходи, нехай вона тобі відшепче
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19.06.2020 08:12 Відповісти
https://censor.net/user/384181, твоє малюська не та людина, яка цікавиться українським законодавством:
п. 9 ч. 2 ст. 9 ЗУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань це про обов'язок вносити інофрмацію про бенефіціарного власника.
ч. 6 ст. 166 прим. 11 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print КУпАП це про відповідальність за ненадання такої інформації.
кинь йому - хай читає.
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19.06.2020 06:21 Відповісти
Не давай советов и тебе не укажут направление
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19.06.2020 06:27 Відповісти
ну, ***** тебе послати й я можу.
але це не відминить того, що малюська з пафосом говорить про нібито створення законодавчої бази, яка вже існує.
якщо б воно хоч про її вдасокналення патякало.

хоча ти схаваєш.
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19.06.2020 07:51 Відповісти
Я бы послал, да вижу, ты оттуда
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19.06.2020 07:56 Відповісти
Абыдна, да?
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19.06.2020 08:02 Відповісти
та ні. просто ознайомився з твоїми коментарями на капіталі за 2015 рік. наче там ти більш адекватним виглядаєш. тож вирішив обійтися без останнього.
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19.06.2020 08:08 Відповісти
Раскрыть своего Беняфициара
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19.06.2020 05:56 Відповісти
Дилетанты квартальные даже план развития Украины разработали катаясь с гастролями по Турциям,Кипрам,Грециям весело быдло за их баблосы подзаборным юмором...,сполшные Аркадии Райкины,но у того юмор был философский о жизни сраной советской,,у этих дятлов юмор плоский 5 копеечный..,от Барыги Тамбовского....
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19.06.2020 05:58 Відповісти
українці ах...ть, коли побачать тих кончених бенефіціарів... а втім... какакаяразніца, хором прогомонять і сядуть, вилупившись у тєлік з Г+Г, який їм розставить "правильні" акценти
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19.06.2020 06:08 Відповісти
Беня свои офшоры спрятал в США в 2 штатах,купил не только небоскребы,фабрики заводы пароходы на сумму 470 миллиардов долларов.Американская пресса назвала Беню самым кпутым аферистом Мира в 21 веке...Но Прокуратура США и частные Пинкертоны найдут каждый доллавор Бени и Зели заодно.. ..сильно много Зеля стырил у Украины и Приватбанка в частности..
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19.06.2020 06:08 Відповісти
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19.06.2020 06:10 Відповісти
Беня там сошка, а вот Киевстар, Воля, ГОКи, Облэнерго, ЗТМК... там есть кого на документальный уровень переводить.
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19.06.2020 06:18 Відповісти
таке враження, що зелені довбні не те що ніколи українське законодавство не читали, але й прийшовши на свої посади ним не цікавляться, в якій країні вони весь час жили.
п. 9 ч. 2 ст. 9 ЗУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань це про обов'язок вносити інофрмацію про бенефіціарного власника.
ч. 6 ст. 166 прим. 11 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print КУпАП це про відповідальність за ненадання такої інформації.
вчи довбень. міністр *****.
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19.06.2020 06:19 Відповісти
Вот мне Лавринович с Лукаш вспомнились
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19.06.2020 06:24 Відповісти
Саме так. Вони лише ускладнили процедуру та підвищили штрафи. Мабуть, реєстраційний відділ мінюсту без роботи, то ж під новий рік його завалять папером, бо інформація має надаватися разом з нотаріальними копіями всіх документів, навіть паспортів цих бенефіціарів. А вішенькою - зобов'язання робити це щороку в стислі терміни. Тобто, ці зміни - суто для штрафів.
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19.06.2020 07:28 Відповісти
я все прочитал в американском прессе с июня 2019 года, когда США открыли следствие..по делу Бени, Кучмы и Боголюбова....
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19.06.2020 06:20 Відповісти
Ага сейчас, разбежались. Там половина правительства замешана.
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19.06.2020 06:43 Відповісти
Так начебто ж папірєднікі вже приймали законом і що це давно вже має працювати ...
Що, вийшло, як і більшість законів їх та ваші (основний закон: закон для плебса - ми вищі за будь який закон)?
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19.06.2020 06:46 Відповісти
То воно й працює. Але треба ж роботу показати та бюджет наповнити. От, наприклад, є у мене знайомий - директор фірми, якої фактично вже нема, бо діяльності не веде зо 10 років. Бенефіціари - хто помер, хто поїхав. Він навіть не може офіційно звільнитися, бо кворуму засновників немає. От і буде ця людина щороку платити штрафи за неподання, причому все більше й більше. І таких багацько - трошки менше за сплячих ФОПів. От така х**ня, малятки. Сумно.
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19.06.2020 07:36 Відповісти
Денис Малюська явно из когорты "шариковых" - малообразованная голодная шавка, которая жаждет простых решений. Все они (эти схемы и нововведения) у этой когорты характеризуются простым коммуняцким принципом - забрать и поделить. И заявления такого же уровня, насчет "заставить". Закон менять - не, не слышали. Навертят на тебя лично финансовую ответку на "заставление". Не - я ж начальник. Дык ты сейчас типа "начальник", а завтра? Бесстрашная в своей глупости гопота. Причем потомственная (см. фото). Я не прав?
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19.06.2020 07:10 Відповісти
Ну, и где же фото?)))
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19.06.2020 07:38 Відповісти
Фото в обсуждаемой статье. Или скерпы позволяют обсуждать, не читая?
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19.06.2020 08:54 Відповісти
Ну, и где на этом фото видна бесстрашная в своей глупости гопота, да ещё и потомственная, пан Ломброзо?
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19.06.2020 09:00 Відповісти
Дениска! Ты? А кроме как вопросы задавать и слюни пускать? Какие-то суждения/заключения/выводы/допущения будут? Или просто посрать в камментиах вышел с утра? Типа Аблегчиться. До кінця 2020 року українські компанії зобов'яжуть розкрити кінцевих бенефіціарів, - Малюська - Цензор.НЕТ 8071
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19.06.2020 10:18 Відповісти
Вопрос как раз начал задавать не я, но могу на него ответить: нет, не прав. Хотя бы потому, обязанность компаний раскрывать своих владельцев есть положительной тенденцией.
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19.06.2020 10:35 Відповісти
Так что мешает внести это в норму закона? А то, что инвестиции в Украину резко упадут. И не только, а начнется отток капиталов. Это уже пробовали до Ющенко. Без оффшоров в Украине работать с ордой (пирамидой!) прокурорправовых органов нереально. Но голодный ЗЕдебил на фото этого не знает. Тогда и есть "малообразованный". Или знает? Тогда что он называет "заставить"? Незаконные методы? Типа "можно если нужно". За откат. Так результат понятен. Но не ему.
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19.06.2020 10:46 Відповісти
Что значит мешает?А о чём новость со словами Малюськи?Как раз о том самом. И оттока капиталов бояться не следует, тем более, что капиталы и так выводятся в оффшоры. Капитал инвестирует там, где есть чёткие правила и законы. Никто не будет ничего вкладывать, если у него завтра построенное рейдернут. Так что всё правильно он говорит.
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19.06.2020 11:05 Відповісти
Чудово. Нарешті взнаємо, скільки заводів-пароходів у чесного опозиціонера Петрушки.
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19.06.2020 07:21 Відповісти
Ничего не узнаем. Ведь мы говорим только про шоколадную фабрику в Липецке, а про крахмальный заводик там же молчим. молчим и про СевМорЗавод в Севастополе, который выполняет военные заказы. Про собственность олигархов в России мы вообще никогда не узнаем, а эт именно то, что заставляет их танцевать джигу под волынку Путлера.
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19.06.2020 07:50 Відповісти
а конченных беняфициаров тоже покажете?
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19.06.2020 07:35 Відповісти
Нет чтоб запретить оффшор, они мутят с Бенями, кои могут быть и аборигены с острова Кукка
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19.06.2020 07:56 Відповісти
Что вы говорите! Вот это смелый поступок! Да уже ж давно это есть! И что? Кто-то вскрылся? Тебе паспорт бомжа покажут и ты успокоишься.
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19.06.2020 08:00 Відповісти
Вы же все там, во власти, жадные и трусливые, мелкие, трясущиеся над тарелкой той государственной похлебки для вас лично, при этом продавая и предавая государственные интересы, интересы народа Украины в колоссальных размерах. Ваша позиция во власти - буквой ЗЮ, ну или сейчас ЗЕ. Вас унижают, обижают, а вы все это терпите, идут небывалые нарушения законов гражданских и человеческих, а вы все МОЛЧИТЕ и все за миску своей вонючей похлебки! Вырожденцы. Не не достойны быть украинцами.
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19.06.2020 08:06 Відповісти
Правильно сказал генерал Москаль, когда его спросили, почему он не помогает изменять страну сегодня: "Я не хочу с этой преступной властью иметь ничего общего"
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19.06.2020 08:14 Відповісти
если это наконец произойдет, мы узнаем много неожиданных (для большинства) нюансов.
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19.06.2020 10:19 Відповісти
 
 