Экономика Украины не перенесет второго жесткого карантина, - Ткаченко

Украинцам следует более сознательно соблюдать правила безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции, поскольку перевод карантина в более жесткий режим снова экономика Украины не выдержит.

На этом акцентировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в вечернем эфире телеканала 1+1 в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Экономика Украины второго карантина не перенесет. Мы теряем деньги не только в креативных индустриях, в туризме, мы теряем много миллиардов денег. И очевидно, что начинать надо с себя и ответственность должна быть", - сказал Ткаченко.

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Он удивлен отношением людей к элементарным правилам безопасности: отсутствие защитных масок в общественных местах, не соблюдение социальной дистанции. "Когда я вижу отсутствие масок в Верховной Раде, когда я вижу прыгающих людей на танцевальных площадках, мы так можем допрыгаться до объявления второго карантина", - добавил чиновник.