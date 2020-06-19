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Экономика Украины не перенесет второго жесткого карантина, - Ткаченко

Экономика Украины не перенесет второго жесткого карантина, - Ткаченко

Украинцам следует более сознательно соблюдать правила безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции, поскольку перевод карантина в более жесткий режим снова экономика Украины не выдержит.

На этом акцентировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в вечернем эфире телеканала 1+1 в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Экономика Украины второго карантина не перенесет. Мы теряем деньги не только в креативных индустриях, в туризме, мы теряем много миллиардов денег. И очевидно, что начинать надо с себя и ответственность должна быть", - сказал Ткаченко.

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Он удивлен отношением людей к элементарным правилам безопасности: отсутствие защитных масок в общественных местах, не соблюдение социальной дистанции. "Когда я вижу отсутствие масок в Верховной Раде, когда я вижу прыгающих людей на танцевальных площадках, мы так можем допрыгаться до объявления второго карантина", - добавил чиновник.

Автор: 
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Топ комментарии
+40
Економіка не переживе зелену плісняву!
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19.06.2020 08:14
+16
на одному Центренерго мінус 5 мільярдів за рік.
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19.06.2020 08:16
+15
Крупный специалист в экономике. Пипец!
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19.06.2020 08:16
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Економіка не переживе зелену плісняву!
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19.06.2020 08:14 Ответить
на одному Центренерго мінус 5 мільярдів за рік.
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19.06.2020 08:16 Ответить
Зелень невезуча. Мріяли ввійти в історію як творці України, а тут бабах коронавірус І крах України.И взагалі, зелений колір це мусульманський символ, несе в Україну нещастя.
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19.06.2020 08:47 Ответить
Чому, своєї мети зелень досягла, залізла своїм свинячим рилом в "закромародіни" і жере як не в себе.
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19.06.2020 08:53 Ответить
-- Вот что, братец, -- вымолвил писатель задушевным голосом, -- в чем, собственно, твое дело? Чего ты боишься? Украл? Да, украл. Украл сто рублей, поддавшись неотразимому влиянию романа Агафона Шахова "Бег волны", издательство "Васильевские четверги", тираж 10 000 экземпляров, Москва 1927 год, страниц 269, цена в папке 2 рубля 25 копеек.(С)
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19.06.2020 09:15 Ответить
Крупный специалист в экономике. Пипец!
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19.06.2020 08:16 Ответить
культурно высказался
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19.06.2020 08:54 Ответить
Ну если 350 лучших людей в Украине не носят маски то о чем разговор? Разговор о том что нужно показательно занять в Раду Ляшко с полицаями и навалить штрафов...
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19.06.2020 08:17 Ответить
Изменится что народонаселение запишет на подкорку, что если депутат с доходом лям заплатит 32 тыс то народ заплатит со своих кровных не менее. Предлагаю опровергнуть мое утверждение имперически...
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19.06.2020 08:59 Ответить
думаю они прошли тесты на вирус
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19.06.2020 13:13 Ответить
Ключевые слова: "Мы теряем деньги"
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19.06.2020 08:19 Ответить
Не вы а мы(с) У ткаченков и их папика все в порядке....
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19.06.2020 08:20 Ответить
вот те раз. а при порохе экономика росла во время войны. а у вас карантин не выдержит?
есть такое понятие "черный лебедь". Это когда ищется событие на которое списываются все свои провалы и неудачи. так вот для вазелиновых такой черный лебедь - ковид и карантин.
и ведь молчат что первый раз жопа в экономике прояснилась в декабре 2019.
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19.06.2020 08:20 Ответить
Тебе тупоголовому откуда такое знать? Ты мультики с видосиками только снимать можешь и то с убытками.Экономист зедебильный ,кабачник №"2
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19.06.2020 08:20 Ответить
ага. как всё прекрасно. это не мы развалили экономику - это народ виноват.
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19.06.2020 08:21 Ответить
Ніт! Нарід нє віноват, просто его нагло і цинічно обманулі! Авіноват Порошенко, так як дал возможность подлому Голобородьку попользоваться ізмучєнним і зубожілим людом.
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19.06.2020 08:30 Ответить
так він якраз не реагував на їхню брехню відносно себе. А мав би реагувати. Хоча б в суд на захист честі достоїнства - адже не бідний і на сотню адвокатів вистачило б.
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19.06.2020 09:02 Ответить
Министр здравоохранения Израиля заявил, что введение жёсткого карантина оказалось идиотизмом
Отак, малята.
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19.06.2020 08:21 Ответить
Не совсем так:
"Число зараженных за июнь выросло в шесть раз, но число тяжелобольных по-прежнему остается стабильным.
Жесткие карантинные ограничения в Израиле продолжат действовать до 1 августа. Такое решение в среду, 17 июня, принял местный парламент, продлив чрезвычайный режим на 45 дней, https://www.vesti.ru/doc.html?id=3274281 сообщило издание Вести.

Как отмечается в публикации, минздрав страны вновь открывает ранее демонтированные станции оперативного тестирования на коронавирус.

"Мы надеемся, что скоро таких проверочных пунктов будет еще больше, и здесь не будет очередей. Мы проверяем не только тех, у кого есть симптомы, но и тех, кто мог контактировать с больными", - сообщил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.
Число тестов растет, также увеличивается число новых заболевших: две недели назад было около 50 в сутки, сейчас почти 300. Но число тяжелобольных остается стабильным в пределах 40 чел."
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19.06.2020 08:51 Ответить
ключове: число тяжолобальних остається стабільним - 40 осіб.
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19.06.2020 09:04 Ответить
Так это заслуга израильской медицины и только.
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19.06.2020 09:05 Ответить
Блин , И ЭТОТ ДЕЯТЕЛЬ В ЭКОНОМИКУ ЛЕЗЕТ
Разорил Одесскую киностудию , ни стыда ни совести
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19.06.2020 08:24 Ответить
ОДЕССКАЯ КИНОСТУДИЯ ИСТОРИЧЕСКИ НАХОДИЛАСЬ В КРУТОМ МЕСТЕ НА ФРАНЦУЗСКОМ БУЛЬВАРЕ ВДОЛЬ МОРЯ
Пацаны решили заработать - продать эти земли Под застройку жилых небоскребов
БЛИН: кто за жто ответит ?

За время, когда частью акций Одесской киностудии владеет структура, возглавляемая Александром Ткаченко, она потеряла свой персонал, фонд фильмов и имущество. В случае приватизации киностудии останется узкая тропинка и помещение, на котором написано «Одесская киностудия» - вся остальная земля пойдет под застройку.

https://zik.ua/ru/news/2019/10/14/esly_odesskuyu_kynostudyyu_pryvatyzyruyut_to_vsya_ee_zemlya_poydet_pod_1667543
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19.06.2020 08:28 Ответить
Пресс-конференция на эту тему
https://youtu.be/ESrEX9-KkgY
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19.06.2020 08:29 Ответить
И ВОТ ЭТОГО ТКАЧЕНКО стадо слуг выбрало министром культуры

И насколько эффективным руководителем является Александр Ткаченко.?
«Все перечисленное это сделали акционеры Александра Ткаченко, которые есть уже 14 лет. Фильмы не снимаются, люди увольняются, на киностудии ничего не происходит. Если пройтись по киностудии, то это все похоже на полусвалку, на заброшенный и давно не чищенный сад. Сейчас в Одессе происходят ужасные вещи», - констатировал Виктор Ноздрюхин-Заболотный.
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19.06.2020 08:34 Ответить
Так шо карантин у Ткаченко начался задолго до коронавируса
А может он выполнял Кремлевский заказ в развале ОДЕССКОЙ КИНОСТУДИИ ?
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19.06.2020 08:35 Ответить
Биография Степанова тоже не менее интересна). Нормальные люди на такие должности у нас не проходят, увы.
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19.06.2020 08:48 Ответить
Так це те, чого злодії та вороги України і хочуть.
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19.06.2020 08:25 Ответить
Чего собственно и добиваются кураторы молодой команды моносброда.
Ибо в тот момент, когда уставшый мудрый нарид будет биться за сухари со страной можно будет делать что угодно, и очередной Голобородько, который кинет нариду буханку свежего хлеба, вполне может рассчитывать на сан Великого Кормчего.
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19.06.2020 08:25 Ответить
Ну да создать проблему, а потом мудро ее решить. Не нова идея.
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19.06.2020 08:47 Ответить
Две новости для автомобилистов

1. ВР отменила льготный тариф на растаможку (0.00) электромобилей
2. для евробляхеров - для вас ввели новую бумажку на таможне. бумажка стоит порядка 200 евро
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19.06.2020 08:28 Ответить
Ну шо, зелебни, мажте теперь! Или в карман ложыте... 😁
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19.06.2020 08:33 Ответить
для них вторая новость.

а я вот под первую попал. не успел взять при порохе. думал успею.. по планам должен был в этом году. но вначале пришли зеленые а потом карантин... а теперь еще и госпошлину опять ввели. и все......
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19.06.2020 08:52 Ответить
Где научно обоснованый с прецендентами порог эпидемии? Его нет. На нет и карантина нет
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19.06.2020 08:37 Ответить
К эпидемии у нас относиться холера, сибирская язва, чума, корь. И все. Все что они вещают незаконнно. И ложь.
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19.06.2020 08:46 Ответить
Также и спид, чахотка,малярия,гепатит и манипуляции. Когда не показывают процент смертности без учета патологий и возраста.
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19.06.2020 08:58 Ответить
Спид то не у нас, а в мире, он не относиться к вирусным. Гепатит бывает инфекционный, вид А., остальные вирусные. За остальное не скажу, нет данных, почитаю. За второе предложение вами написанное согласен.
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19.06.2020 09:03 Ответить
Прецендент это закон у половины мира. Есть прецендент и порог для ОРВИ 178 тыс больных на милион, когда вводится первый порог карантина. И чума тут не причем.
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19.06.2020 09:46 Ответить
ОРВИ хоть существует. Ковид под большим вопросом.
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19.06.2020 13:21 Ответить
Это с каких пор СПИД (вызваный вирусом иммунодефицита человека) перестал относиться к вирусным заболеваниям?
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19.06.2020 10:16 Ответить
Я имел ввиду в списке эпидемиологически отсутствует
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19.06.2020 13:17 Ответить
А чему, собственно, удивляться? В 2014 году тоже шашлычки вовсю летом жарили, в ночных клубах отрывались, на курортах жопы грели. А в это время на Донбассе в самом разгаре была война.
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19.06.2020 08:41 Ответить
где связь?
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19.06.2020 08:53 Ответить
Вот она родимая:



Он удивлен отношением людей к элементарным правилам безопасности:
отсутствие защитных масок в общественных местах, не соблюдение
социальной дистанции. "Когда я вижу отсутствие масок в Верховной Раде,
когда я вижу прыгающих людей на танцевальных площадках, мы так можем
допрыгаться до объявления второго карантина", - добавил чиновник.
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19.06.2020 08:56 Ответить
Так они его ждали, второго, еще в апреле. Все запланировано. До ноября так точно, вот увидите.
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19.06.2020 08:57 Ответить
Одно обещание негодяи таки выполнили. Вернули заробитчан в страну)
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19.06.2020 08:58 Ответить
Заголовок читать надо так: страна не перенесет вашего бездарного управления и жесткого геноцида. Развалили последнее то, что еще работало в экономике, и вдобавок умничают. Напоминает говорящую голову номер 2 из соседнего мордора.
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19.06.2020 08:45 Ответить
Зелень невезуча. Мріяли ввійти в історію як творці України, а тут бабах коронавірус І крах України.И взагалі, зелений колір це мусульманський символ, несе в Україну нещастя.
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19.06.2020 08:52 Ответить
Наоборот везуча, по меркам этого мира. На таких потоках сидят...Но за все будет расплата в конце...
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19.06.2020 08:56 Ответить
А может пора сократить зарплаты судьям и проккурорам - борцов с коррупцией понту от которых ноль?
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19.06.2020 08:52 Ответить
Можно подумать, они на зарплату живут.
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19.06.2020 10:18 Ответить
Тем более.
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19.06.2020 10:29 Ответить
Февраль этого года, дефицит бюджета рекордные 300 млрд, падение ввп почти 3%. А еще месяц до карантина... Тут дело даже не в короновирусе, а в зеленых долбоепах, которые дорвались до власти. Т.е чем дольше зеленый петушило будет у власти, тем трагичнее будут последствия для экономики Украины
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19.06.2020 09:03 Ответить
Это чмо хоть на хера в экономику нос свой сует? За что ЭТО Украине?
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19.06.2020 09:17 Ответить
За аборты, имхо
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19.06.2020 13:22 Ответить
Убеждение в Украине не работают. Только запреты, штрафы могут что-то изменить.
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19.06.2020 09:33 Ответить
ЗЕленая стая довела экономику Украины по пипеца.
Конечно не выдержит!
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19.06.2020 09:34 Ответить
А с каких это пор в Украине министр культуры оценивает перспективы экономики страны ? Хотя у этой команды зеленой подтанцовки вообще хрен поймешь кто чем занимается ..
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19.06.2020 09:42 Ответить
а что скажет по этому поводу аваков?
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19.06.2020 09:47 Ответить
А нічого, зе-дебіл, що помре від коронавіруса тисяч 10 людей, переважно похилого віку? Чи це зе-план такий - позбавитися пенсіонерів?
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19.06.2020 10:01 Ответить
открою тебе секрет в Украине за год помирает тысяч 500 человек и открою секрет в большинстве это и есть пенсионеры. ты удивлен??
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19.06.2020 10:32 Ответить
кроме масок в атб ваще не заметил
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19.06.2020 10:06 Ответить
кроме масок в атб ваще не заметил
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19.06.2020 10:07 Ответить
Или экономика не выдержит, или люди вымрут. Нам ппц в любом случае?
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19.06.2020 10:39 Ответить
от короны точно не вымрут. головой думай. так как от короны не вымирают они решили добить голодом людей
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19.06.2020 10:46 Ответить
А карантин тут до чого? Ви економіку гикнули до нього. Зараз гроші, які дали на боротьбу з "ковід", пилите на "ремонтах" доріг.
Хто знає, ну хоч один, проукраїнський здобуток зеленського і його свори?
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19.06.2020 11:05 Ответить
Ну какой на хрен второй, мы ещё первый не закончили, а идей по защите как не было так и нет. Да и службам надо подумать да посадить на парашу тех кто масками подторговывал и тем самым УБИЛ тысячи Медиков Патриотов своего дела.
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19.06.2020 12:15 Ответить
 
 