Экономика Украины не перенесет второго жесткого карантина, - Ткаченко
Украинцам следует более сознательно соблюдать правила безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции, поскольку перевод карантина в более жесткий режим снова экономика Украины не выдержит.
На этом акцентировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в вечернем эфире телеканала 1+1 в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Экономика Украины второго карантина не перенесет. Мы теряем деньги не только в креативных индустриях, в туризме, мы теряем много миллиардов денег. И очевидно, что начинать надо с себя и ответственность должна быть", - сказал Ткаченко.
Он удивлен отношением людей к элементарным правилам безопасности: отсутствие защитных масок в общественных местах, не соблюдение социальной дистанции. "Когда я вижу отсутствие масок в Верховной Раде, когда я вижу прыгающих людей на танцевальных площадках, мы так можем допрыгаться до объявления второго карантина", - добавил чиновник.
Пожалуйста, подождите...
есть такое понятие "черный лебедь". Это когда ищется событие на которое списываются все свои провалы и неудачи. так вот для вазелиновых такой черный лебедь - ковид и карантин.
и ведь молчат что первый раз жопа в экономике прояснилась в декабре 2019.
Отак, малята.
"Число зараженных за июнь выросло в шесть раз, но число тяжелобольных по-прежнему остается стабильным.
Жесткие карантинные ограничения в Израиле продолжат действовать до 1 августа. Такое решение в среду, 17 июня, принял местный парламент, продлив чрезвычайный режим на 45 дней, https://www.vesti.ru/doc.html?id=3274281 сообщило издание Вести.
Как отмечается в публикации, минздрав страны вновь открывает ранее демонтированные станции оперативного тестирования на коронавирус.
"Мы надеемся, что скоро таких проверочных пунктов будет еще больше, и здесь не будет очередей. Мы проверяем не только тех, у кого есть симптомы, но и тех, кто мог контактировать с больными", - сообщил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.
Число тестов растет, также увеличивается число новых заболевших: две недели назад было около 50 в сутки, сейчас почти 300. Но число тяжелобольных остается стабильным в пределах 40 чел."
Разорил Одесскую киностудию , ни стыда ни совести
Пацаны решили заработать - продать эти земли Под застройку жилых небоскребов
БЛИН: кто за жто ответит ?
За время, когда частью акций Одесской киностудии владеет структура, возглавляемая Александром Ткаченко, она потеряла свой персонал, фонд фильмов и имущество. В случае приватизации киностудии останется узкая тропинка и помещение, на котором написано «Одесская киностудия» - вся остальная земля пойдет под застройку.
https://zik.ua/ru/news/2019/10/14/esly_odesskuyu_kynostudyyu_pryvatyzyruyut_to_vsya_ee_zemlya_poydet_pod_1667543
https://youtu.be/ESrEX9-KkgY
И насколько эффективным руководителем является Александр Ткаченко.?
«Все перечисленное это сделали акционеры Александра Ткаченко, которые есть уже 14 лет. Фильмы не снимаются, люди увольняются, на киностудии ничего не происходит. Если пройтись по киностудии, то это все похоже на полусвалку, на заброшенный и давно не чищенный сад. Сейчас в Одессе происходят ужасные вещи», - констатировал Виктор Ноздрюхин-Заболотный.
А может он выполнял Кремлевский заказ в развале ОДЕССКОЙ КИНОСТУДИИ ?
Ибо в тот момент, когда уставшый мудрый нарид будет биться за сухари со страной можно будет делать что угодно, и очередной Голобородько, который кинет нариду буханку свежего хлеба, вполне может рассчитывать на сан Великого Кормчего.
1. ВР отменила льготный тариф на растаможку (0.00) электромобилей
2. для евробляхеров - для вас ввели новую бумажку на таможне. бумажка стоит порядка 200 евро
а я вот под первую попал. не успел взять при порохе. думал успею.. по планам должен был в этом году. но вначале пришли зеленые а потом карантин... а теперь еще и госпошлину опять ввели. и все......
Он удивлен отношением людей к элементарным правилам безопасности:
отсутствие защитных масок в общественных местах, не соблюдение
социальной дистанции. "Когда я вижу отсутствие масок в Верховной Раде,
когда я вижу прыгающих людей на танцевальных площадках, мы так можем
допрыгаться до объявления второго карантина", - добавил чиновник.
Конечно не выдержит!
Хто знає, ну хоч один, проукраїнський здобуток зеленського і його свори?