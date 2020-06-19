Економіка України не витримає другого жорсткого карантину, - Ткаченко
Українцям варто більш свідомо дотримуватися правил безпеки в умовах поширення коронавірусної інфекції, оскільки переведення карантину в більш жорсткий режим знову економіка України не витримає.
На цьому акцентував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в вечірньому ефірі телеканалу "1+1" у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Економіка України другого карантину не перенесе. Ми втрачаємо кошти не тільки в креативних індустріях, у туризмі, ми втрачаємо багато мільярдів грошей. І очевидно, що починати треба із себе і відповідальність має бути", - сказав Ткаченко.
Він здивований ставленням людей до елементарних правил безпеки: відсутність захисних масок у громадських місцях, дотримання соціальної дистанції. "Коли я бачу відсутність масок у Верховній Раді, коли я бачу стрибаючих людей на танцювальних майданчиках, ми так можемо дострибатися до оголошення другого карантину", - додав урядовець.
Будь ласка, зачекайте...
есть такое понятие "черный лебедь". Это когда ищется событие на которое списываются все свои провалы и неудачи. так вот для вазелиновых такой черный лебедь - ковид и карантин.
и ведь молчат что первый раз жопа в экономике прояснилась в декабре 2019.
Отак, малята.
"Число зараженных за июнь выросло в шесть раз, но число тяжелобольных по-прежнему остается стабильным.
Жесткие карантинные ограничения в Израиле продолжат действовать до 1 августа. Такое решение в среду, 17 июня, принял местный парламент, продлив чрезвычайный режим на 45 дней, https://www.vesti.ru/doc.html?id=3274281 сообщило издание Вести.
Как отмечается в публикации, минздрав страны вновь открывает ранее демонтированные станции оперативного тестирования на коронавирус.
"Мы надеемся, что скоро таких проверочных пунктов будет еще больше, и здесь не будет очередей. Мы проверяем не только тех, у кого есть симптомы, но и тех, кто мог контактировать с больными", - сообщил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.
Число тестов растет, также увеличивается число новых заболевших: две недели назад было около 50 в сутки, сейчас почти 300. Но число тяжелобольных остается стабильным в пределах 40 чел."
Разорил Одесскую киностудию , ни стыда ни совести
Пацаны решили заработать - продать эти земли Под застройку жилых небоскребов
БЛИН: кто за жто ответит ?
За время, когда частью акций Одесской киностудии владеет структура, возглавляемая Александром Ткаченко, она потеряла свой персонал, фонд фильмов и имущество. В случае приватизации киностудии останется узкая тропинка и помещение, на котором написано «Одесская киностудия» - вся остальная земля пойдет под застройку.
https://zik.ua/ru/news/2019/10/14/esly_odesskuyu_kynostudyyu_pryvatyzyruyut_to_vsya_ee_zemlya_poydet_pod_1667543
https://youtu.be/ESrEX9-KkgY
И насколько эффективным руководителем является Александр Ткаченко.?
«Все перечисленное это сделали акционеры Александра Ткаченко, которые есть уже 14 лет. Фильмы не снимаются, люди увольняются, на киностудии ничего не происходит. Если пройтись по киностудии, то это все похоже на полусвалку, на заброшенный и давно не чищенный сад. Сейчас в Одессе происходят ужасные вещи», - констатировал Виктор Ноздрюхин-Заболотный.
А может он выполнял Кремлевский заказ в развале ОДЕССКОЙ КИНОСТУДИИ ?
Ибо в тот момент, когда уставшый мудрый нарид будет биться за сухари со страной можно будет делать что угодно, и очередной Голобородько, который кинет нариду буханку свежего хлеба, вполне может рассчитывать на сан Великого Кормчего.
1. ВР отменила льготный тариф на растаможку (0.00) электромобилей
2. для евробляхеров - для вас ввели новую бумажку на таможне. бумажка стоит порядка 200 евро
а я вот под первую попал. не успел взять при порохе. думал успею.. по планам должен был в этом году. но вначале пришли зеленые а потом карантин... а теперь еще и госпошлину опять ввели. и все......
Он удивлен отношением людей к элементарным правилам безопасности:
отсутствие защитных масок в общественных местах, не соблюдение
социальной дистанции. "Когда я вижу отсутствие масок в Верховной Раде,
когда я вижу прыгающих людей на танцевальных площадках, мы так можем
допрыгаться до объявления второго карантина", - добавил чиновник.
Конечно не выдержит!
Хто знає, ну хоч один, проукраїнський здобуток зеленського і його свори?