Економіка України не витримає другого жорсткого карантину, - Ткаченко

Українцям варто більш свідомо дотримуватися правил безпеки в умовах поширення коронавірусної інфекції, оскільки переведення карантину в більш жорсткий режим знову економіка України не витримає.

На цьому акцентував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в вечірньому ефірі телеканалу "1+1" у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Економіка України другого карантину не перенесе. Ми втрачаємо кошти не тільки в креативних індустріях, у туризмі, ми втрачаємо багато мільярдів грошей. І очевидно, що починати треба із себе і відповідальність має бути", - сказав Ткаченко.

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Він здивований ставленням людей до елементарних правил безпеки: відсутність захисних масок у громадських місцях, дотримання соціальної дистанції. "Коли я бачу відсутність масок у Верховній Раді, коли я бачу стрибаючих людей на танцювальних майданчиках, ми так можемо дострибатися до оголошення другого карантину", - додав урядовець.