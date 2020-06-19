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Новини Коронавірус і карантин
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Економіка України не витримає другого жорсткого карантину, - Ткаченко

Економіка України не витримає другого жорсткого карантину, - Ткаченко

Українцям варто більш свідомо дотримуватися правил безпеки в умовах поширення коронавірусної інфекції, оскільки переведення карантину в більш жорсткий режим знову економіка України не витримає.

На цьому акцентував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в вечірньому ефірі телеканалу "1+1" у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Економіка України другого карантину не перенесе. Ми втрачаємо кошти не тільки в креативних індустріях, у туризмі, ми втрачаємо багато мільярдів грошей. І очевидно, що починати треба із себе і відповідальність має бути", - сказав Ткаченко.

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Він здивований ставленням людей до елементарних правил безпеки: відсутність захисних масок у громадських місцях, дотримання соціальної дистанції. "Коли я бачу відсутність масок у Верховній Раді, коли я бачу стрибаючих людей на танцювальних майданчиках, ми так можемо дострибатися до оголошення другого карантину", - додав урядовець.

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Топ коментарі
+40
Економіка не переживе зелену плісняву!
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19.06.2020 08:14
+16
на одному Центренерго мінус 5 мільярдів за рік.
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19.06.2020 08:16
+15
Крупный специалист в экономике. Пипец!
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19.06.2020 08:16
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Економіка не переживе зелену плісняву!
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19.06.2020 08:14 Відповісти
на одному Центренерго мінус 5 мільярдів за рік.
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19.06.2020 08:16 Відповісти
Зелень невезуча. Мріяли ввійти в історію як творці України, а тут бабах коронавірус І крах України.И взагалі, зелений колір це мусульманський символ, несе в Україну нещастя.
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19.06.2020 08:47 Відповісти
Чому, своєї мети зелень досягла, залізла своїм свинячим рилом в "закромародіни" і жере як не в себе.
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19.06.2020 08:53 Відповісти
-- Вот что, братец, -- вымолвил писатель задушевным голосом, -- в чем, собственно, твое дело? Чего ты боишься? Украл? Да, украл. Украл сто рублей, поддавшись неотразимому влиянию романа Агафона Шахова "Бег волны", издательство "Васильевские четверги", тираж 10 000 экземпляров, Москва 1927 год, страниц 269, цена в папке 2 рубля 25 копеек.(С)
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19.06.2020 09:15 Відповісти
Крупный специалист в экономике. Пипец!
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19.06.2020 08:16 Відповісти
культурно высказался
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19.06.2020 08:54 Відповісти
Ну если 350 лучших людей в Украине не носят маски то о чем разговор? Разговор о том что нужно показательно занять в Раду Ляшко с полицаями и навалить штрафов...
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19.06.2020 08:17 Відповісти
Изменится что народонаселение запишет на подкорку, что если депутат с доходом лям заплатит 32 тыс то народ заплатит со своих кровных не менее. Предлагаю опровергнуть мое утверждение имперически...
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19.06.2020 08:59 Відповісти
думаю они прошли тесты на вирус
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19.06.2020 13:13 Відповісти
Ключевые слова: "Мы теряем деньги"
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19.06.2020 08:19 Відповісти
Не вы а мы(с) У ткаченков и их папика все в порядке....
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19.06.2020 08:20 Відповісти
вот те раз. а при порохе экономика росла во время войны. а у вас карантин не выдержит?
есть такое понятие "черный лебедь". Это когда ищется событие на которое списываются все свои провалы и неудачи. так вот для вазелиновых такой черный лебедь - ковид и карантин.
и ведь молчат что первый раз жопа в экономике прояснилась в декабре 2019.
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19.06.2020 08:20 Відповісти
Тебе тупоголовому откуда такое знать? Ты мультики с видосиками только снимать можешь и то с убытками.Экономист зедебильный ,кабачник №"2
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19.06.2020 08:20 Відповісти
ага. как всё прекрасно. это не мы развалили экономику - это народ виноват.
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19.06.2020 08:21 Відповісти
Ніт! Нарід нє віноват, просто его нагло і цинічно обманулі! Авіноват Порошенко, так як дал возможность подлому Голобородьку попользоваться ізмучєнним і зубожілим людом.
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19.06.2020 08:30 Відповісти
так він якраз не реагував на їхню брехню відносно себе. А мав би реагувати. Хоча б в суд на захист честі достоїнства - адже не бідний і на сотню адвокатів вистачило б.
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19.06.2020 09:02 Відповісти
Министр здравоохранения Израиля заявил, что введение жёсткого карантина оказалось идиотизмом
Отак, малята.
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19.06.2020 08:21 Відповісти
Не совсем так:
"Число зараженных за июнь выросло в шесть раз, но число тяжелобольных по-прежнему остается стабильным.
Жесткие карантинные ограничения в Израиле продолжат действовать до 1 августа. Такое решение в среду, 17 июня, принял местный парламент, продлив чрезвычайный режим на 45 дней, https://www.vesti.ru/doc.html?id=3274281 сообщило издание Вести.

Как отмечается в публикации, минздрав страны вновь открывает ранее демонтированные станции оперативного тестирования на коронавирус.

"Мы надеемся, что скоро таких проверочных пунктов будет еще больше, и здесь не будет очередей. Мы проверяем не только тех, у кого есть симптомы, но и тех, кто мог контактировать с больными", - сообщил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.
Число тестов растет, также увеличивается число новых заболевших: две недели назад было около 50 в сутки, сейчас почти 300. Но число тяжелобольных остается стабильным в пределах 40 чел."
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19.06.2020 08:51 Відповісти
ключове: число тяжолобальних остається стабільним - 40 осіб.
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19.06.2020 09:04 Відповісти
Так это заслуга израильской медицины и только.
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19.06.2020 09:05 Відповісти
Блин , И ЭТОТ ДЕЯТЕЛЬ В ЭКОНОМИКУ ЛЕЗЕТ
Разорил Одесскую киностудию , ни стыда ни совести
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19.06.2020 08:24 Відповісти
ОДЕССКАЯ КИНОСТУДИЯ ИСТОРИЧЕСКИ НАХОДИЛАСЬ В КРУТОМ МЕСТЕ НА ФРАНЦУЗСКОМ БУЛЬВАРЕ ВДОЛЬ МОРЯ
Пацаны решили заработать - продать эти земли Под застройку жилых небоскребов
БЛИН: кто за жто ответит ?

За время, когда частью акций Одесской киностудии владеет структура, возглавляемая Александром Ткаченко, она потеряла свой персонал, фонд фильмов и имущество. В случае приватизации киностудии останется узкая тропинка и помещение, на котором написано «Одесская киностудия» - вся остальная земля пойдет под застройку.

https://zik.ua/ru/news/2019/10/14/esly_odesskuyu_kynostudyyu_pryvatyzyruyut_to_vsya_ee_zemlya_poydet_pod_1667543
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19.06.2020 08:28 Відповісти
Пресс-конференция на эту тему
https://youtu.be/ESrEX9-KkgY
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19.06.2020 08:29 Відповісти
И ВОТ ЭТОГО ТКАЧЕНКО стадо слуг выбрало министром культуры

И насколько эффективным руководителем является Александр Ткаченко.?
«Все перечисленное это сделали акционеры Александра Ткаченко, которые есть уже 14 лет. Фильмы не снимаются, люди увольняются, на киностудии ничего не происходит. Если пройтись по киностудии, то это все похоже на полусвалку, на заброшенный и давно не чищенный сад. Сейчас в Одессе происходят ужасные вещи», - констатировал Виктор Ноздрюхин-Заболотный.
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19.06.2020 08:34 Відповісти
Так шо карантин у Ткаченко начался задолго до коронавируса
А может он выполнял Кремлевский заказ в развале ОДЕССКОЙ КИНОСТУДИИ ?
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19.06.2020 08:35 Відповісти
Биография Степанова тоже не менее интересна). Нормальные люди на такие должности у нас не проходят, увы.
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19.06.2020 08:48 Відповісти
Так це те, чого злодії та вороги України і хочуть.
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19.06.2020 08:25 Відповісти
Чего собственно и добиваются кураторы молодой команды моносброда.
Ибо в тот момент, когда уставшый мудрый нарид будет биться за сухари со страной можно будет делать что угодно, и очередной Голобородько, который кинет нариду буханку свежего хлеба, вполне может рассчитывать на сан Великого Кормчего.
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19.06.2020 08:25 Відповісти
Ну да создать проблему, а потом мудро ее решить. Не нова идея.
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19.06.2020 08:47 Відповісти
Две новости для автомобилистов

1. ВР отменила льготный тариф на растаможку (0.00) электромобилей
2. для евробляхеров - для вас ввели новую бумажку на таможне. бумажка стоит порядка 200 евро
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19.06.2020 08:28 Відповісти
Ну шо, зелебни, мажте теперь! Или в карман ложыте... 😁
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19.06.2020 08:33 Відповісти
для них вторая новость.

а я вот под первую попал. не успел взять при порохе. думал успею.. по планам должен был в этом году. но вначале пришли зеленые а потом карантин... а теперь еще и госпошлину опять ввели. и все......
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19.06.2020 08:52 Відповісти
Где научно обоснованый с прецендентами порог эпидемии? Его нет. На нет и карантина нет
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19.06.2020 08:37 Відповісти
К эпидемии у нас относиться холера, сибирская язва, чума, корь. И все. Все что они вещают незаконнно. И ложь.
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19.06.2020 08:46 Відповісти
Также и спид, чахотка,малярия,гепатит и манипуляции. Когда не показывают процент смертности без учета патологий и возраста.
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19.06.2020 08:58 Відповісти
Спид то не у нас, а в мире, он не относиться к вирусным. Гепатит бывает инфекционный, вид А., остальные вирусные. За остальное не скажу, нет данных, почитаю. За второе предложение вами написанное согласен.
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19.06.2020 09:03 Відповісти
Прецендент это закон у половины мира. Есть прецендент и порог для ОРВИ 178 тыс больных на милион, когда вводится первый порог карантина. И чума тут не причем.
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19.06.2020 09:46 Відповісти
ОРВИ хоть существует. Ковид под большим вопросом.
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19.06.2020 13:21 Відповісти
Это с каких пор СПИД (вызваный вирусом иммунодефицита человека) перестал относиться к вирусным заболеваниям?
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19.06.2020 10:16 Відповісти
Я имел ввиду в списке эпидемиологически отсутствует
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19.06.2020 13:17 Відповісти
А чему, собственно, удивляться? В 2014 году тоже шашлычки вовсю летом жарили, в ночных клубах отрывались, на курортах жопы грели. А в это время на Донбассе в самом разгаре была война.
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19.06.2020 08:41 Відповісти
где связь?
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19.06.2020 08:53 Відповісти
Вот она родимая:



Он удивлен отношением людей к элементарным правилам безопасности:
отсутствие защитных масок в общественных местах, не соблюдение
социальной дистанции. "Когда я вижу отсутствие масок в Верховной Раде,
когда я вижу прыгающих людей на танцевальных площадках, мы так можем
допрыгаться до объявления второго карантина", - добавил чиновник.
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19.06.2020 08:56 Відповісти
Так они его ждали, второго, еще в апреле. Все запланировано. До ноября так точно, вот увидите.
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19.06.2020 08:57 Відповісти
Одно обещание негодяи таки выполнили. Вернули заробитчан в страну)
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19.06.2020 08:58 Відповісти
Заголовок читать надо так: страна не перенесет вашего бездарного управления и жесткого геноцида. Развалили последнее то, что еще работало в экономике, и вдобавок умничают. Напоминает говорящую голову номер 2 из соседнего мордора.
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19.06.2020 08:45 Відповісти
Зелень невезуча. Мріяли ввійти в історію як творці України, а тут бабах коронавірус І крах України.И взагалі, зелений колір це мусульманський символ, несе в Україну нещастя.
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19.06.2020 08:52 Відповісти
Наоборот везуча, по меркам этого мира. На таких потоках сидят...Но за все будет расплата в конце...
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19.06.2020 08:56 Відповісти
А может пора сократить зарплаты судьям и проккурорам - борцов с коррупцией понту от которых ноль?
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19.06.2020 08:52 Відповісти
Можно подумать, они на зарплату живут.
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19.06.2020 10:18 Відповісти
Тем более.
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19.06.2020 10:29 Відповісти
Февраль этого года, дефицит бюджета рекордные 300 млрд, падение ввп почти 3%. А еще месяц до карантина... Тут дело даже не в короновирусе, а в зеленых долбоепах, которые дорвались до власти. Т.е чем дольше зеленый петушило будет у власти, тем трагичнее будут последствия для экономики Украины
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19.06.2020 09:03 Відповісти
Это чмо хоть на хера в экономику нос свой сует? За что ЭТО Украине?
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19.06.2020 09:17 Відповісти
За аборты, имхо
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19.06.2020 13:22 Відповісти
Убеждение в Украине не работают. Только запреты, штрафы могут что-то изменить.
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19.06.2020 09:33 Відповісти
ЗЕленая стая довела экономику Украины по пипеца.
Конечно не выдержит!
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19.06.2020 09:34 Відповісти
А с каких это пор в Украине министр культуры оценивает перспективы экономики страны ? Хотя у этой команды зеленой подтанцовки вообще хрен поймешь кто чем занимается ..
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19.06.2020 09:42 Відповісти
а что скажет по этому поводу аваков?
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19.06.2020 09:47 Відповісти
А нічого, зе-дебіл, що помре від коронавіруса тисяч 10 людей, переважно похилого віку? Чи це зе-план такий - позбавитися пенсіонерів?
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19.06.2020 10:01 Відповісти
открою тебе секрет в Украине за год помирает тысяч 500 человек и открою секрет в большинстве это и есть пенсионеры. ты удивлен??
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19.06.2020 10:32 Відповісти
кроме масок в атб ваще не заметил
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19.06.2020 10:06 Відповісти
кроме масок в атб ваще не заметил
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19.06.2020 10:07 Відповісти
Или экономика не выдержит, или люди вымрут. Нам ппц в любом случае?
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19.06.2020 10:39 Відповісти
от короны точно не вымрут. головой думай. так как от короны не вымирают они решили добить голодом людей
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19.06.2020 10:46 Відповісти
А карантин тут до чого? Ви економіку гикнули до нього. Зараз гроші, які дали на боротьбу з "ковід", пилите на "ремонтах" доріг.
Хто знає, ну хоч один, проукраїнський здобуток зеленського і його свори?
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19.06.2020 11:05 Відповісти
Ну какой на хрен второй, мы ещё первый не закончили, а идей по защите как не было так и нет. Да и службам надо подумать да посадить на парашу тех кто масками подторговывал и тем самым УБИЛ тысячи Медиков Патриотов своего дела.
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19.06.2020 12:15 Відповісти
 
 