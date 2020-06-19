Степанов назвав "анархією" поведінку українців під час карантину
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав поведінку українців стосовно дотримання правил карантину "анархією".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав в ефірі програми "Право на владу".
"Головне, щоб ми припинили це зростання (захворюваності на COVID-19. - Ред.) - це треба задуматися і дотримуватися тих рекомендацій міністерства, які даються. Тому що, вибачте, та анархія, яка відбувається з точки зору дотримання правил... треба подивитися на вулиці, що відбувається в наших ресторанах, клубах, барах, що відбувається на пляжах в Одесі, доволі важко говорити, що в такий спосіб ми можемо стримувати розповсюдження коронавірусної хвороби", - сказав Степанов.
За його словами, громадяни мають звернути увагу на те, що захворюваність на COVIDD-19 зростає, зростає кількість госпіталізованих та померлих.
Водночас, за його словами, існують певні законодавчо встановлені інструменти контролю за дотриманням обмежувальних заходів, які є у Національної поліції, Держпродспоживслужби.
Також, за його словами, МОЗ контролює ситуацію щодо надання медичної допомоги під час захворювання на COVID-19, аналізує статистичну інформацію, на основі чого і пропонуються зміни в адаптивному карантині.
Як повідомлялося, 18 червня в Україні встановлено своєрідний "антирекорд" за кількістю захворілих на добу - 829 осіб. Загалом від почтаку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 34 063 людини.
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читать текстовую расшифровку их спичей просто невозможно. цицероны хреновы
Замість решіток на мечеті можна полизати ковідну дупу )(.йла або його залицяльника піськова.
о собака залаяла...
а как же без кипиша... за 12-дней еще не то будет...
А українською мовою - українці не довіряють тій брехні котру розповсюджує
їхнеїх влада!
УССР. Вся приватизация без громад незаконна. Юристы об этом знают.
Василь кожен день ходив по селу і обприскував будинки, сади і поля. Після скарги жителів до нього підійшов дільничий і запитав:
- Василь, що і для чого ти розприскуєш?
- Це пестициди проти крокодилів.
- Скажи, Василь, у тебе з головою все в порядку? Тут немає ніяких крокодилів!
- А ось тому-то і немає, що я від них розприскую.
Дільничний здивувався, але відповідь прийняв, і повідомив селянам, що всі вони тепер повинні використовувати засіб проти небезпечних крокодилів, які можуть напасти на найбільш слабких членів громади.
Через деякий час всі жителі села стали купувати у Василя речовини для обприскування проти небезпечних крокодилів і розпорошувати їх по всьому селу.
Сільрада встановила надзвичайний стан через боротьбу з крокодилами, прийняла "обов'язкові рекомендації" для всіх жителів і високі штрафи на тих, хто їх не виконував.
Незабаром Василь заробив дуже багато грошей торгівлею крокодилячими пестицидами і отримав від сільради почесну грамоту за спасіння населення, що знаходиться в групі ризику. Він прославився як легендарний рятівник людей похилого віку та дітей. Частиною прибутків він ділився з головою сільради та дільничим.
Щоправда, подекуди його пестициди знищили посіви, у деяких здохла вся худоба, а сільські діти почали страждати від дивних, небачених досі хвороб. Але всі ці події - ніщо в порівнянні з катастрофою, яка могла б статися через напад крокодилів на дітей і людей похилого віку.
І кожного ранку Василь вітав мешканців села з балкону свого новенького маєтку, думаючи: "Бізнес, і нічого особистого".