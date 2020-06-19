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Степанов назвав "анархією" поведінку українців під час карантину

Степанов назвав

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав поведінку українців стосовно дотримання правил карантину "анархією".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав в ефірі програми "Право на владу".

"Головне, щоб ми припинили це зростання (захворюваності на COVID-19. - Ред.) - це треба задуматися і дотримуватися тих рекомендацій міністерства, які даються. Тому що, вибачте, та анархія, яка відбувається з точки зору дотримання правил... треба подивитися на вулиці, що відбувається в наших ресторанах, клубах, барах, що відбувається на пляжах в Одесі, доволі важко говорити, що в такий спосіб ми можемо стримувати розповсюдження коронавірусної хвороби", - сказав Степанов.

За його словами, громадяни мають звернути увагу на те, що захворюваність на COVIDD-19 зростає, зростає кількість госпіталізованих та померлих.

Водночас, за його словами, існують певні законодавчо встановлені інструменти контролю за дотриманням обмежувальних заходів, які є у Національної поліції, Держпродспоживслужби.

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Також, за його словами, МОЗ контролює ситуацію щодо надання медичної допомоги під час захворювання на COVID-19, аналізує статистичну інформацію, на основі чого і пропонуються зміни в адаптивному карантині.

Як повідомлялося, 18 червня в Україні встановлено своєрідний "антирекорд" за кількістю захворілих на добу - 829 осіб. Загалом від почтаку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 34 063 людини.

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Топ коментарі
+26
Та да) Анархия мать порядка

Степанов назвал "анархией" поведение украинцев во время карантина - Цензор.НЕТ 8913
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19.06.2020 08:01
+16
я так понимаю зеленые без телесуфлера связанно говорить не умеют
читать текстовую расшифровку их спичей просто невозможно. цицероны хреновы
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19.06.2020 08:00
+12
Есть небольшой нюанс. Являются ли украинцами те, кто на фото?
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19.06.2020 08:08
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я так понимаю зеленые без телесуфлера связанно говорить не умеют
читать текстовую расшифровку их спичей просто невозможно. цицероны хреновы
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19.06.2020 08:00 Відповісти
Это не анархия а тупость и распи...во за что и ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЛЕДУЕТ РАСПЛАТА,Чукча на суку это про нас!
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19.06.2020 09:58 Відповісти
Може в тебе починається розумова слабкість? Занадто багато читаєш про політику? Бо пишеш якусь муйню.
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19.06.2020 10:16 Відповісти
Та да) Анархия мать порядка

Степанов назвал "анархией" поведение украинцев во время карантина - Цензор.НЕТ 8913
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19.06.2020 08:01 Відповісти
Есть небольшой нюанс. Являются ли украинцами те, кто на фото?
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19.06.2020 08:08 Відповісти
Главные анархисты
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19.06.2020 10:00 Відповісти
Степаха думал, что карантин как единственное средство лечения при тотальном вранье, беспомощности и лицемерии властей прокатит долго. Дурику никто не рассказал, что карантин действует пока люди не устанут, а потом все забивают, потому его нужно вводить не раньше чем нужно и еще и поощрять както людей. Чем мОзги компостировать пусть безларный болтливый обмылок на зелю и велюра посмотрит.
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19.06.2020 08:29 Відповісти
Что характерно, под шумок им проще деньги на больницах деребанить. Ни про одного мента не сказано что заболел их псевдоковидом, а циники в халатах всегда поддержат любой бедлам
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19.06.2020 08:38 Відповісти
Так, у українців є вибір: хворіти чи не хворіти. Якщо тобі так кортить набути імунітет за допомогою повноцінного вірусняка - вперед та з піснями, як кажуть москалі. Але я б порадив повчитися на чужих помилках, наприклад ось цього товариша із братнього для москалів Ірану: Степанов назвав "анархією" поведінку українців під час карантину - Цензор.НЕТ 7065

Замість решіток на мечеті можна полизати ковідну дупу )(.йла або його залицяльника піськова.
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19.06.2020 09:32 Відповісти
Ти каких людей имеешь ввиду? Тех что в Украине?Германии? Китае? Или в принципе род человеческий?
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19.06.2020 10:38 Відповісти
А тебе зачем? Сам покумекай))
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19.06.2020 11:20 Відповісти
Да забили уже на маски, вот посмотреть например на вчерашний митинг, большая часть без масок.
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19.06.2020 08:05 Відповісти
Степанов назвав "анархією" поведінку українців під час карантину - Цензор.НЕТ 6573
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19.06.2020 08:15 Відповісти
Степанов назвал "анархией" поведение украинцев во время карантина (С)
о собака залаяла...

а как же без кипиша... за 12-дней еще не то будет...
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19.06.2020 08:05 Відповісти
поведение украинцев такоеже "анархия" как эта зеленая наволоч - "власть"
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19.06.2020 08:33 Відповісти
Это не анархия, а самоуправление. Анархия - это кстати высшая форма демократии
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19.06.2020 09:54 Відповісти
PS Кстати Махно называвший себя анархистом, таковым не являлся, при нем, никакой анархии не было, а по сути было самоуправление на местах - он просто был противник центральной власти как таковой
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19.06.2020 09:56 Відповісти
Здивував. Українці по своїй суті анархісти і не визнають ніякої влади над собою.
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19.06.2020 08:07 Відповісти
Вернее сказать анархо-индивидуалисты.
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19.06.2020 08:18 Відповісти
Ага, особенно что власти над ними то и небыло. Так, мошенники и грабители всякие. Не успел Порох власть построить, лет несколько десятков доя этого нужно. Ну не будешь же ты зелю со степахой насерьёзе властями щитать??? А если клоуны, то чего их их болтовню всерьез воспринимсть?
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19.06.2020 08:38 Відповісти
На их стороне власть, хоть они ее используют незаконно. Да и незаконная эта кодла по сути, как и всегда у нас было:/. Не от Бога эта власть...Воры, жулье и негодяи.
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19.06.2020 08:40 Відповісти
Почему не от Бога? Вся власть от Бога, просто он дает людям власти которые им соответствуют. Потому и революции, сами по себе - плохой выход, так как ты против Бога который тебе эту власть поставил бунтуешь. Мнооо горя революции приносят мы это сами видим. Не нравиться власть: вороватая, лживая, беззаконная? Так на себя посмотрите! Вы же всей страной такие! Правильный путь, это массовое осознание людьми неправильности своих поступков и их исправление. Революции без этого - пустое дело. Скинули янука - Бог поставил Зелю. И так будет пока украинцы про совесть не вспомнят. Что вы на это скажете? ))
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19.06.2020 09:07 Відповісти
А чего ты сам **** БЕЗ МАСКИ?!
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19.06.2020 08:08 Відповісти
При выступлениях все снимают маску, это очевидно.
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19.06.2020 08:14 Відповісти
Степанов назвав "анархією" поведінку українців під час карантину - Цензор.НЕТ 6403Степанов назвав "анархією" поведінку українців під час карантину - Цензор.НЕТ 2988
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19.06.2020 08:17 Відповісти
отмазки это все. дикторы даже в телеке должны в них сидеть
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19.06.2020 08:39 Відповісти
Как средство пропаганды например
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19.06.2020 08:41 Відповісти
отож. хотите чтоб люди соблюдали карантин значит даже певцы должны в масках петь. и маски не по 25 грн должны быть а раздаваться везде. навалили каранти на людей и неси как хочешь за свой счет, а степаха мораль будет тебе читать что ты типа недоволен.
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19.06.2020 08:59 Відповісти
Степанов иди на со своим дурантином!Вы еще ответите за геноцид украинского народа.
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19.06.2020 08:15 Відповісти
Степанов вали себе на родину в Мордор в Сковородино там своими соотечественниками погоняй в как кацапа не приучай гены берут свое
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19.06.2020 08:22 Відповісти
У власти находятся абсолютно некомпетентные люди, в принципе так было всегда и это видно по экономическому состоянию страны. И собственно если у нас во всех сферах, в энергетике, финансах, обороне, юстиции и т.д. отсутствие профессионализма, то в минздраве сидят просто светочи медицины ? Конечно нет, рекомендации Степанова стоят столько же как например кондуктора в трамвае или мои. Просто ни у меня ни у кондуктора не было влиятельных знакомых что бы помочь занять какой-то высокий пост в государстве.
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19.06.2020 08:23 Відповісти
Раздули "пандемию" а теперь не знают как пропетлять. Ответите еще за карантины и прочие нарушения прав человека.
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19.06.2020 08:24 Відповісти
Они теперь осмелели..вначале они свою постанову выдали как закону, но на сайте даже соответствующем неопубликовали, а после потихоньку выложили ряд поправок, чтобы подстраховаться. Но закон обратной силы не имеет, опытные юристы разобъют в пух и прах их ,,постановы,,. Просто некому этим заняться. У кого есть связи - привлекайте юристов, пусть Степановым и прочим церберам всунут в зад палку. А так то ноября и будут заставлять маски носить, которые даже ВОЗ пизнало неэффективными.
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19.06.2020 08:36 Відповісти
Він сказав просто мовою паяца.
А українською мовою - українці не довіряють тій брехні котру розповсюджує їх неїх влада!
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19.06.2020 08:24 Відповісти
Люди зовсім забули, що таке справжня пандемія, війна.... Воно начебто і добре але насправді це спотворює реальність, що дає можливість маніпулювати стадом без особливих зусиль. Зараз легко через ЗМІ робити з мухи слона, і тим самим викликати страх та паніку в стаді, яке готове потім бездумно бігати з випучиними очима. Якщо так далі піде, то це стадо скоро саме собі нашийники буде вдягати, і своїми руками повідок подавати своєму хазяїну. Або дзвоники в носа вставляти, як пацаки у фільмі "Кіндзадза"
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19.06.2020 08:27 Відповісти
Нагнетают страх. А при панике людьми проще манипулировать, и проводить свою цифровую политику чипирования и однвания ошейников-намордников-масок
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19.06.2020 08:32 Відповісти
дурантин - для людей, дерибанить можно.
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19.06.2020 08:40 Відповісти
Не той нарід дістався твкому файному міністру.
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19.06.2020 08:43 Відповісти
Украинская анархия всегда краще украинской власти.Анархия это когда нет у чиновников власти. А люди сами способны догавариваются на уровне громад. Такая анархия не раз спасала Украину.По конституции вся собственость УССР пренадлежит наноду в лице Громад.ОТГ еще не громады. Так шо создаем громады и ведем перепись всей собственности
УССР. Вся приватизация без громад незаконна. Юристы об этом знают.
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19.06.2020 08:52 Відповісти
После бегства Яныка какое то время власти совсем не было. А как легко дышалось. Потом насползались змеюки.
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19.06.2020 09:19 Відповісти
Степанов назвал "анархией" поведение украинцев во время карантина. - украинцы берут пример с не украинцев.
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19.06.2020 09:06 Відповісти
У нас полная анархия ВЕЗДЕ!!! Никто ничего не контролирует, а лишь иногда "решает". Полицию не интересуют беспорядки, она следит за порядком , при этом главный полицейский - МАЛАДЕЦ, самый лучший министр! Добавьте к этому "самый гуманный суд в мире" - вот вам результат!!! Все насрать на законы, правила, порядки и т.д..... Хочу- лечу 200 км/час, хочу - выбрасываю жену с 4 этажа, хочу - пьяная "в дым" "путаю падальки" и переезжаю детей...
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19.06.2020 09:20 Відповісти
Министр здравоохранения Максим Степанов назвал поведение украинцев с точки зрения соблюдения правил карантина "анархией"-народ пример берет с власти если у власти анархисты.тогда чего Вы хотели от народа?
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19.06.2020 09:39 Відповісти
К этой "анархии" привело то, что власть умыла руки.. Снижает раз за разом карантин , полностью самоустранилась от контроля и наказания за нарушения карантина, снижает критерии по карантину ( в угоду Киеву и Педали и своим плинтусовым рейтингам) Вот и последние заявления Ляшко - маски оказывается нужно носить только в закрытых помещениях... А как же места скопления людей где нет элементарных дистанций ( типа рынок, уличная торговля и те же зоны отдыха)
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19.06.2020 09:46 Відповісти
Тим часом у паралельному вимірі.
Василь кожен день ходив по селу і обприскував будинки, сади і поля. Після скарги жителів до нього підійшов дільничий і запитав:
- Василь, що і для чого ти розприскуєш?
- Це пестициди проти крокодилів.
- Скажи, Василь, у тебе з головою все в порядку? Тут немає ніяких крокодилів!
- А ось тому-то і немає, що я від них розприскую.
Дільничний здивувався, але відповідь прийняв, і повідомив селянам, що всі вони тепер повинні використовувати засіб проти небезпечних крокодилів, які можуть напасти на найбільш слабких членів громади.
Через деякий час всі жителі села стали купувати у Василя речовини для обприскування проти небезпечних крокодилів і розпорошувати їх по всьому селу.
Сільрада встановила надзвичайний стан через боротьбу з крокодилами, прийняла "обов'язкові рекомендації" для всіх жителів і високі штрафи на тих, хто їх не виконував.
Незабаром Василь заробив дуже багато грошей торгівлею крокодилячими пестицидами і отримав від сільради почесну грамоту за спасіння населення, що знаходиться в групі ризику. Він прославився як легендарний рятівник людей похилого віку та дітей. Частиною прибутків він ділився з головою сільради та дільничим.
Щоправда, подекуди його пестициди знищили посіви, у деяких здохла вся худоба, а сільські діти почали страждати від дивних, небачених досі хвороб. Але всі ці події - ніщо в порівнянні з катастрофою, яка могла б статися через напад крокодилів на дітей і людей похилого віку.
І кожного ранку Василь вітав мешканців села з балкону свого новенького маєтку, думаючи: "Бізнес, і нічого особистого".
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19.06.2020 09:47 Відповісти
Степанов назвал "анархией" и тут же её возглавил собственной персоной.
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19.06.2020 12:17 Відповісти
рагулям закон не писан.
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19.06.2020 17:03 Відповісти
 
 