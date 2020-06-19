Степанов назвал "анархией" поведение украинцев во время карантина
Министр здравоохранения Максим Степанов назвал поведение украинцев с точки зрения соблюдения правил карантина "анархией".
Как инфоримирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал в эфире программы "Право на власть".
"Главное, чтобы мы прекратили это (рост заболеваемости COVID-19. - Ред.) - об этом надо задуматься и придерживаться тех рекомендаций министерства, которые даются. Потому что, извините, и анархия, которая происходит с точки зрения соблюдения правил... надо посмотреть на улице, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе, достаточно трудно говорить, что таким способом мы можем сдерживать распространение коронавирусной болезни", - сказал Степанов.
По его словам, граждане должны обратить внимание на то, что заболеваемость COVID-19 растет, растет количество госпитализированных и количество умерших.
В то же время, по его словам, существуют определенные законодательно установленные инструменты контроля за соблюдением ограничительных мер, которые есть у Национальной полиции, Госпродпотребслужбы.
Также, по его словам, Минздрав контролирует ситуацию по оказанию медицинской помощи при заболевании COVID-19, анализирует статистическую информацию, на основе чего и предлагаются изменения в адаптивный карантин.
Как сообщал Укринформ, 18 июня в Украине установлен своеобразный "антирекорд" по количеству заболевших на сутки - 829 человек. Всего с начала пандемии в Украине на COVID-19 заболело 34 063 человека.
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читать текстовую расшифровку их спичей просто невозможно. цицероны хреновы
Замість решіток на мечеті можна полизати ковідну дупу )(.йла або його залицяльника піськова.
о собака залаяла...
а как же без кипиша... за 12-дней еще не то будет...
А українською мовою - українці не довіряють тій брехні котру розповсюджує
їхнеїх влада!
УССР. Вся приватизация без громад незаконна. Юристы об этом знают.
Василь кожен день ходив по селу і обприскував будинки, сади і поля. Після скарги жителів до нього підійшов дільничий і запитав:
- Василь, що і для чого ти розприскуєш?
- Це пестициди проти крокодилів.
- Скажи, Василь, у тебе з головою все в порядку? Тут немає ніяких крокодилів!
- А ось тому-то і немає, що я від них розприскую.
Дільничний здивувався, але відповідь прийняв, і повідомив селянам, що всі вони тепер повинні використовувати засіб проти небезпечних крокодилів, які можуть напасти на найбільш слабких членів громади.
Через деякий час всі жителі села стали купувати у Василя речовини для обприскування проти небезпечних крокодилів і розпорошувати їх по всьому селу.
Сільрада встановила надзвичайний стан через боротьбу з крокодилами, прийняла "обов'язкові рекомендації" для всіх жителів і високі штрафи на тих, хто їх не виконував.
Незабаром Василь заробив дуже багато грошей торгівлею крокодилячими пестицидами і отримав від сільради почесну грамоту за спасіння населення, що знаходиться в групі ризику. Він прославився як легендарний рятівник людей похилого віку та дітей. Частиною прибутків він ділився з головою сільради та дільничим.
Щоправда, подекуди його пестициди знищили посіви, у деяких здохла вся худоба, а сільські діти почали страждати від дивних, небачених досі хвороб. Але всі ці події - ніщо в порівнянні з катастрофою, яка могла б статися через напад крокодилів на дітей і людей похилого віку.
І кожного ранку Василь вітав мешканців села з балкону свого новенького маєтку, думаючи: "Бізнес, і нічого особистого".