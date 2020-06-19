Степанов назвал "анархией" поведение украинцев во время карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал поведение украинцев с точки зрения соблюдения правил карантина "анархией".

Как инфоримирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал в эфире программы "Право на власть".

"Главное, чтобы мы прекратили это (рост заболеваемости COVID-19. - Ред.) - об этом надо задуматься и придерживаться тех рекомендаций министерства, которые даются. Потому что, извините, и анархия, которая происходит с точки зрения соблюдения правил... надо посмотреть на улице, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе, достаточно трудно говорить, что таким способом мы можем сдерживать распространение коронавирусной болезни", - сказал Степанов.

По его словам, граждане должны обратить внимание на то, что заболеваемость COVID-19 растет, растет количество госпитализированных и количество умерших.

В то же время, по его словам, существуют определенные законодательно установленные инструменты контроля за соблюдением ограничительных мер, которые есть у Национальной полиции, Госпродпотребслужбы.

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Также, по его словам, Минздрав контролирует ситуацию по оказанию медицинской помощи при заболевании COVID-19, анализирует статистическую информацию, на основе чего и предлагаются изменения в адаптивный карантин.

Как сообщал Укринформ, 18 июня в Украине установлен своеобразный "антирекорд" по количеству заболевших на сутки - 829 человек. Всего с начала пандемии в Украине на COVID-19 заболело 34 063 человека.