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Степанов назвал "анархией" поведение украинцев во время карантина

Степанов назвал

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал поведение украинцев с точки зрения соблюдения правил карантина "анархией".

Как инфоримирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал в эфире программы "Право на власть".

"Главное, чтобы мы прекратили это (рост заболеваемости COVID-19. - Ред.) - об этом надо задуматься и придерживаться тех рекомендаций министерства, которые даются. Потому что, извините, и анархия, которая происходит с точки зрения соблюдения правил... надо посмотреть на улице, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе, достаточно трудно говорить, что таким способом мы можем сдерживать распространение коронавирусной болезни", - сказал Степанов.

По его словам, граждане должны обратить внимание на то, что заболеваемость COVID-19 растет, растет количество госпитализированных и количество умерших.

В то же время, по его словам, существуют определенные законодательно установленные инструменты контроля за соблюдением ограничительных мер, которые есть у Национальной полиции, Госпродпотребслужбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Открыто 91 уголовное производство по фактам, связанным с нарушением санитарных правил в период карантина, - Нацполиция

Также, по его словам, Минздрав контролирует ситуацию по оказанию медицинской помощи при заболевании COVID-19, анализирует статистическую информацию, на основе чего и предлагаются изменения в адаптивный карантин.

Как сообщал Укринформ, 18 июня в Украине установлен своеобразный "антирекорд" по количеству заболевших на сутки - 829 человек. Всего с начала пандемии в Украине на COVID-19 заболело 34 063 человека.
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Топ комментарии
+26
Та да) Анархия мать порядка

Степанов назвал "анархией" поведение украинцев во время карантина - Цензор.НЕТ 8913
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19.06.2020 08:01
+16
я так понимаю зеленые без телесуфлера связанно говорить не умеют
читать текстовую расшифровку их спичей просто невозможно. цицероны хреновы
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19.06.2020 08:00
+12
Есть небольшой нюанс. Являются ли украинцами те, кто на фото?
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19.06.2020 08:08
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я так понимаю зеленые без телесуфлера связанно говорить не умеют
читать текстовую расшифровку их спичей просто невозможно. цицероны хреновы
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19.06.2020 08:00 Ответить
Это не анархия а тупость и распи...во за что и ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЛЕДУЕТ РАСПЛАТА,Чукча на суку это про нас!
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19.06.2020 09:58 Ответить
Може в тебе починається розумова слабкість? Занадто багато читаєш про політику? Бо пишеш якусь муйню.
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19.06.2020 10:16 Ответить
Та да) Анархия мать порядка

Степанов назвал "анархией" поведение украинцев во время карантина - Цензор.НЕТ 8913
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19.06.2020 08:01 Ответить
Есть небольшой нюанс. Являются ли украинцами те, кто на фото?
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19.06.2020 08:08 Ответить
Главные анархисты
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19.06.2020 10:00 Ответить
Степаха думал, что карантин как единственное средство лечения при тотальном вранье, беспомощности и лицемерии властей прокатит долго. Дурику никто не рассказал, что карантин действует пока люди не устанут, а потом все забивают, потому его нужно вводить не раньше чем нужно и еще и поощрять както людей. Чем мОзги компостировать пусть безларный болтливый обмылок на зелю и велюра посмотрит.
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19.06.2020 08:29 Ответить
Что характерно, под шумок им проще деньги на больницах деребанить. Ни про одного мента не сказано что заболел их псевдоковидом, а циники в халатах всегда поддержат любой бедлам
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19.06.2020 08:38 Ответить
Так, у українців є вибір: хворіти чи не хворіти. Якщо тобі так кортить набути імунітет за допомогою повноцінного вірусняка - вперед та з піснями, як кажуть москалі. Але я б порадив повчитися на чужих помилках, наприклад ось цього товариша із братнього для москалів Ірану: Степанов назвав "анархією" поведінку українців під час карантину - Цензор.НЕТ 7065

Замість решіток на мечеті можна полизати ковідну дупу )(.йла або його залицяльника піськова.
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19.06.2020 09:32 Ответить
Ти каких людей имеешь ввиду? Тех что в Украине?Германии? Китае? Или в принципе род человеческий?
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19.06.2020 10:38 Ответить
А тебе зачем? Сам покумекай))
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19.06.2020 11:20 Ответить
Да забили уже на маски, вот посмотреть например на вчерашний митинг, большая часть без масок.
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19.06.2020 08:05 Ответить
Степанов назвав "анархією" поведінку українців під час карантину - Цензор.НЕТ 6573
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19.06.2020 08:15 Ответить
Степанов назвал "анархией" поведение украинцев во время карантина (С)
о собака залаяла...

а как же без кипиша... за 12-дней еще не то будет...
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19.06.2020 08:05 Ответить
поведение украинцев такоеже "анархия" как эта зеленая наволоч - "власть"
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19.06.2020 08:33 Ответить
Это не анархия, а самоуправление. Анархия - это кстати высшая форма демократии
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19.06.2020 09:54 Ответить
PS Кстати Махно называвший себя анархистом, таковым не являлся, при нем, никакой анархии не было, а по сути было самоуправление на местах - он просто был противник центральной власти как таковой
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19.06.2020 09:56 Ответить
Здивував. Українці по своїй суті анархісти і не визнають ніякої влади над собою.
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19.06.2020 08:07 Ответить
Вернее сказать анархо-индивидуалисты.
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19.06.2020 08:18 Ответить
Ага, особенно что власти над ними то и небыло. Так, мошенники и грабители всякие. Не успел Порох власть построить, лет несколько десятков доя этого нужно. Ну не будешь же ты зелю со степахой насерьёзе властями щитать??? А если клоуны, то чего их их болтовню всерьез воспринимсть?
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19.06.2020 08:38 Ответить
На их стороне власть, хоть они ее используют незаконно. Да и незаконная эта кодла по сути, как и всегда у нас было:/. Не от Бога эта власть...Воры, жулье и негодяи.
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19.06.2020 08:40 Ответить
Почему не от Бога? Вся власть от Бога, просто он дает людям власти которые им соответствуют. Потому и революции, сами по себе - плохой выход, так как ты против Бога который тебе эту власть поставил бунтуешь. Мнооо горя революции приносят мы это сами видим. Не нравиться власть: вороватая, лживая, беззаконная? Так на себя посмотрите! Вы же всей страной такие! Правильный путь, это массовое осознание людьми неправильности своих поступков и их исправление. Революции без этого - пустое дело. Скинули янука - Бог поставил Зелю. И так будет пока украинцы про совесть не вспомнят. Что вы на это скажете? ))
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19.06.2020 09:07 Ответить
А чего ты сам **** БЕЗ МАСКИ?!
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19.06.2020 08:08 Ответить
При выступлениях все снимают маску, это очевидно.
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19.06.2020 08:14 Ответить
Степанов назвав "анархією" поведінку українців під час карантину - Цензор.НЕТ 6403Степанов назвав "анархією" поведінку українців під час карантину - Цензор.НЕТ 2988
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19.06.2020 08:17 Ответить
отмазки это все. дикторы даже в телеке должны в них сидеть
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19.06.2020 08:39 Ответить
Как средство пропаганды например
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19.06.2020 08:41 Ответить
отож. хотите чтоб люди соблюдали карантин значит даже певцы должны в масках петь. и маски не по 25 грн должны быть а раздаваться везде. навалили каранти на людей и неси как хочешь за свой счет, а степаха мораль будет тебе читать что ты типа недоволен.
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19.06.2020 08:59 Ответить
Степанов иди на со своим дурантином!Вы еще ответите за геноцид украинского народа.
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19.06.2020 08:15 Ответить
Степанов вали себе на родину в Мордор в Сковородино там своими соотечественниками погоняй в как кацапа не приучай гены берут свое
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19.06.2020 08:22 Ответить
У власти находятся абсолютно некомпетентные люди, в принципе так было всегда и это видно по экономическому состоянию страны. И собственно если у нас во всех сферах, в энергетике, финансах, обороне, юстиции и т.д. отсутствие профессионализма, то в минздраве сидят просто светочи медицины ? Конечно нет, рекомендации Степанова стоят столько же как например кондуктора в трамвае или мои. Просто ни у меня ни у кондуктора не было влиятельных знакомых что бы помочь занять какой-то высокий пост в государстве.
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19.06.2020 08:23 Ответить
Раздули "пандемию" а теперь не знают как пропетлять. Ответите еще за карантины и прочие нарушения прав человека.
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19.06.2020 08:24 Ответить
Они теперь осмелели..вначале они свою постанову выдали как закону, но на сайте даже соответствующем неопубликовали, а после потихоньку выложили ряд поправок, чтобы подстраховаться. Но закон обратной силы не имеет, опытные юристы разобъют в пух и прах их ,,постановы,,. Просто некому этим заняться. У кого есть связи - привлекайте юристов, пусть Степановым и прочим церберам всунут в зад палку. А так то ноября и будут заставлять маски носить, которые даже ВОЗ пизнало неэффективными.
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19.06.2020 08:36 Ответить
Він сказав просто мовою паяца.
А українською мовою - українці не довіряють тій брехні котру розповсюджує їх неїх влада!
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19.06.2020 08:24 Ответить
Люди зовсім забули, що таке справжня пандемія, війна.... Воно начебто і добре але насправді це спотворює реальність, що дає можливість маніпулювати стадом без особливих зусиль. Зараз легко через ЗМІ робити з мухи слона, і тим самим викликати страх та паніку в стаді, яке готове потім бездумно бігати з випучиними очима. Якщо так далі піде, то це стадо скоро саме собі нашийники буде вдягати, і своїми руками повідок подавати своєму хазяїну. Або дзвоники в носа вставляти, як пацаки у фільмі "Кіндзадза"
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19.06.2020 08:27 Ответить
Нагнетают страх. А при панике людьми проще манипулировать, и проводить свою цифровую политику чипирования и однвания ошейников-намордников-масок
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19.06.2020 08:32 Ответить
дурантин - для людей, дерибанить можно.
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19.06.2020 08:40 Ответить
Не той нарід дістався твкому файному міністру.
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19.06.2020 08:43 Ответить
Украинская анархия всегда краще украинской власти.Анархия это когда нет у чиновников власти. А люди сами способны догавариваются на уровне громад. Такая анархия не раз спасала Украину.По конституции вся собственость УССР пренадлежит наноду в лице Громад.ОТГ еще не громады. Так шо создаем громады и ведем перепись всей собственности
УССР. Вся приватизация без громад незаконна. Юристы об этом знают.
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19.06.2020 08:52 Ответить
После бегства Яныка какое то время власти совсем не было. А как легко дышалось. Потом насползались змеюки.
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19.06.2020 09:19 Ответить
Степанов назвал "анархией" поведение украинцев во время карантина. - украинцы берут пример с не украинцев.
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19.06.2020 09:06 Ответить
У нас полная анархия ВЕЗДЕ!!! Никто ничего не контролирует, а лишь иногда "решает". Полицию не интересуют беспорядки, она следит за порядком , при этом главный полицейский - МАЛАДЕЦ, самый лучший министр! Добавьте к этому "самый гуманный суд в мире" - вот вам результат!!! Все насрать на законы, правила, порядки и т.д..... Хочу- лечу 200 км/час, хочу - выбрасываю жену с 4 этажа, хочу - пьяная "в дым" "путаю падальки" и переезжаю детей...
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19.06.2020 09:20 Ответить
Министр здравоохранения Максим Степанов назвал поведение украинцев с точки зрения соблюдения правил карантина "анархией"-народ пример берет с власти если у власти анархисты.тогда чего Вы хотели от народа?
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19.06.2020 09:39 Ответить
К этой "анархии" привело то, что власть умыла руки.. Снижает раз за разом карантин , полностью самоустранилась от контроля и наказания за нарушения карантина, снижает критерии по карантину ( в угоду Киеву и Педали и своим плинтусовым рейтингам) Вот и последние заявления Ляшко - маски оказывается нужно носить только в закрытых помещениях... А как же места скопления людей где нет элементарных дистанций ( типа рынок, уличная торговля и те же зоны отдыха)
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19.06.2020 09:46 Ответить
Тим часом у паралельному вимірі.
Василь кожен день ходив по селу і обприскував будинки, сади і поля. Після скарги жителів до нього підійшов дільничий і запитав:
- Василь, що і для чого ти розприскуєш?
- Це пестициди проти крокодилів.
- Скажи, Василь, у тебе з головою все в порядку? Тут немає ніяких крокодилів!
- А ось тому-то і немає, що я від них розприскую.
Дільничний здивувався, але відповідь прийняв, і повідомив селянам, що всі вони тепер повинні використовувати засіб проти небезпечних крокодилів, які можуть напасти на найбільш слабких членів громади.
Через деякий час всі жителі села стали купувати у Василя речовини для обприскування проти небезпечних крокодилів і розпорошувати їх по всьому селу.
Сільрада встановила надзвичайний стан через боротьбу з крокодилами, прийняла "обов'язкові рекомендації" для всіх жителів і високі штрафи на тих, хто їх не виконував.
Незабаром Василь заробив дуже багато грошей торгівлею крокодилячими пестицидами і отримав від сільради почесну грамоту за спасіння населення, що знаходиться в групі ризику. Він прославився як легендарний рятівник людей похилого віку та дітей. Частиною прибутків він ділився з головою сільради та дільничим.
Щоправда, подекуди його пестициди знищили посіви, у деяких здохла вся худоба, а сільські діти почали страждати від дивних, небачених досі хвороб. Але всі ці події - ніщо в порівнянні з катастрофою, яка могла б статися через напад крокодилів на дітей і людей похилого віку.
І кожного ранку Василь вітав мешканців села з балкону свого новенького маєтку, думаючи: "Бізнес, і нічого особистого".
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19.06.2020 09:47 Ответить
Степанов назвал "анархией" и тут же её возглавил собственной персоной.
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19.06.2020 12:17 Ответить
рагулям закон не писан.
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19.06.2020 17:03 Ответить
 
 