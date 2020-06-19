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Украинский марафонец Борисенко найден мертвым на горе Фудзияма

Украинский марафонец Борисенко найден мертвым на горе Фудзияма

Украинский марафонец и тренер по горнолыжному спорту Алексей Борисенко был найден мертвым на горе Фудзияма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает sportarena.

Тело Борисенко было обнаружено еще 12 мая, однако опознали его только 18 июня.

Спортсмен пропал в конце февраля — он находился в Японии, где планировал осуществить восхождение на Фудзияму. В последний раз Борисенко видели в одном из отелей Токио, после чего связь с ним была утрачена.

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В марте вещи Борисенко были найдены на высоте 2400 метров. По информации японских СМИ, спортсмен поднимался на гору один, а затем с ним случился несчастный случай.
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Топ комментарии
+15
У самурая нет цели есть только путь!
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19.06.2020 09:07
+8
RIP
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19.06.2020 09:11
+8
Царствие Небесное!
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19.06.2020 09:17
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У самурая нет цели есть только путь!
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19.06.2020 09:07 Ответить
RIP
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19.06.2020 09:11 Ответить
Царствие Небесное!
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19.06.2020 09:17 Ответить
Шкода спортсмена. Даремно нехтував безпекою і почав сходження один, без напарника. Кажуть, ця гора досить підступна в плані небезпечних маршрутів.
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19.06.2020 09:18 Ответить
Співчуття (((
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19.06.2020 09:32 Ответить
Заниматься горнолыжным спортом,где шансов сломать голову в разы больше,а погибнуть на высоте 2400 метров на относительно "гражданской" горе...
Жаль пацанм.
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19.06.2020 09:35 Ответить
Ничего не утверждаю, но на склоне горы Фудзияма есть лес самоубийств Аокигахара. Лес Аокигахара упоминается и в книге Цуруми Ватару "Полный курс самоубийств" (1993), где он назван прекрасным местом для того, чтобы умереть.
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19.06.2020 09:38 Ответить
сакура рясно квітне коло мінки

хрущі над сакурою гудуть
одінокого альпініста на стропі колише майскій вєтєр
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19.06.2020 10:46 Ответить
Пофик на этих экстремалов.
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19.06.2020 10:21 Ответить
И шо ж эти спортсмены всё куда-то прутся в одиночку… Хотя бы GPS-трекер брали...
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19.06.2020 10:23 Ответить
Не хрен шастать по чужим горам .
Свои надо осваивать !
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19.06.2020 10:28 Ответить
И не в одиночку.
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19.06.2020 11:31 Ответить
 
 