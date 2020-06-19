Украинский марафонец Борисенко найден мертвым на горе Фудзияма
Украинский марафонец и тренер по горнолыжному спорту Алексей Борисенко был найден мертвым на горе Фудзияма.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает sportarena.
Тело Борисенко было обнаружено еще 12 мая, однако опознали его только 18 июня.
Спортсмен пропал в конце февраля — он находился в Японии, где планировал осуществить восхождение на Фудзияму. В последний раз Борисенко видели в одном из отелей Токио, после чего связь с ним была утрачена.
В марте вещи Борисенко были найдены на высоте 2400 метров. По информации японских СМИ, спортсмен поднимался на гору один, а затем с ним случился несчастный случай.
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Жаль пацанм.
хрущі над сакурою гудуть
одінокого альпініста на стропі колише майскій вєтєр
Свои надо осваивать !